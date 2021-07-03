Коронавирус дал толчок грибковым инфекциям. Но проблема в самом ковиде

Грибковые инфекции поражают пациентов с коронавирусом в разных странах. Первым звоночком стала Индия, где на фоне пандемии у многих переболевших развился мукормикоз, известный как «черная плесень». А летом среди инфицированных участились случаи «зеленой плесени» — грибковой инфекции аспергиллез. Но специалисты считают, что проблема кроется в самом ковиде, а также в методах его лечения.

Как грибок сдружился с ковидом

Грибки распространены повсюду, так что встречи с ними не избежать. Адаптивная иммунная система защищает от них, но если организм отягощен болезнями или возрастом, то становится более уязвимым. Одной из вероятных причин, почему пациенты в Индии, только отошедшие от ковида, вдруг начали массово подхватывать грибковые инфекции, являются стероиды, которые начали применять в борьбе с коронавирусом еще на заре пандемии. Стероиды подавляли иммунную систему, что в сочетании с антибиотиками и пораженными легкими подвергало тяжелобольных пациентов опасному воздействию пресловутых грибков.

До пандемии о «черной плесени» не знали почти нигде, кроме Индии, но с приходом коронавируса засилье стероидов в терапии актуализировало проблему грибковых инфекций и для всего остального мира. А если аспергиллез и раньше был частым явлением в сочетании с гриппом, то теперь «зеленую плесень» начали наблюдать и у пациентов с тяжелым ковидом, в том числе в США, Великобритании, Франции и Пакистане, как написала The Guardian.

Прививка — защита и от «черной плесени»

В России пока неизвестны случаи грибковых инфекций в сочетании с ковидом, включая перенесенную болезнь. Но лучше перестраховаться и сделать прививку. Ведь аспергиллез, мукормикоз и похожие заболевания прежде всего угрожают людям с тяжелой формой ковида. А чтобы сильно не болеть, надо делать прививки, отметил в беседе с «360» микробиолог Евгений Плисов.

«Что делать, чтобы себя ограничить? Все банально: не быть индусом в Индии. В наших условиях санитарии и медпомощи, условиях лечения, наши пациенты, я не думаю, что заразятся грибковыми инфекциями. Главное — сильно не болеть ковидом», — подчеркнул специалист.

Если после коронавируса человек подхватил грибковую инфекцию, то, скорее всего, проблема в том, что его организм сильно пострадал от ковида.

Как не подхватить грибок

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала свести к минимуму использование стероидов и антибиотиков при лечении ковида для легких случаев и случаев средней тяжести, чтобы не подхватить грибок. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила РИА «Новости», что дрожжи и плесень, которые вызывают мукормикоз и аспергиллез, присутствуют в окружающей среде, но представляют угрозу для людей с ослабленным иммунитетом.

Но в России этот риск под контролем, учитывая готовность медицинской системы и высокие стандарты гигиены и дезинфекции, отметила Вуйнович.

У людей со сниженным иммунитетом плесневые грибы могут вызвать поражения бронхолегочной системы, ушей, горла, носа и кожи, рассказала Ura.ru академик РАМТН София Бурова. Лекарства от грибковых инфекций тоже существуют. Но для России подобные случаи крайне редки. Чтобы не заразиться, нужно следить за гигиеной, здоровьем и иммунитетом, а также вовремя вакцинироваться.