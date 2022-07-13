Токсичные валюты. Что делать россиянам, когда доллар стал дороже евро и грозит глобальный кризис

Курс доллара накануне сравнялся с евро на торгах, а на среду ЦБ установил курс доллара, уже превышающий евро. «360» попытался разобраться, что будет с рублем, пора ли продавать валюту и во что надежнее инвестировать. Советами поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Кризис на горизонте

Экономист объяснил, главная причина нынешней волатильности курса — непонятность того, что будет дальше.

«Это связано с нефтью, газом и перспективой экономического кризиса. Непонятны макроэкономические соображения, куда вообще двинется доллар по отношению к рублю на протяжении какой-то перспективы. И у ЦБ на сегодняшний день нет возможности регулировать курс рубля по отношению к доллару на бирже в силу наличия ограничений, которые введены против России», — сказал специалист.

Плюс к тому всех пугают мировым экономическим кризисом, который может наступить в Европе и Америке уже в конце года.

«Есть разные точки зрения. Одна, которую я видел, что европейский кризис наступит с вероятностью 45% уже в этом году. А есть другие точки зрения американских экспертов, что он наступит в 2023 году, и не факт, что он будет глубоким», — заявил Зубец.

Пока мало кто понимает, что происходит, но перспектива глобального кризиса есть.

«В случае глубокого кризиса можно ожидать резкого снижения цен на нефть, снижения российских доходов и девальвации рубля», — сказал экономист.

Надежда на экспорт

Однако есть основания полагать, что при общем снижении сырьевых активов на рынке цены на газ и зерно останутся высокими. Но каким образом это повлияет на курс рубля по отношению к доллару, никто не знает.

«Есть люди, которые считают, что этот кризис не затронет газ, зерно и другие экспортные доходы России, из-за политического риска они все равно останутся дорогими. И доход российских экспортно ориентированных компаний будет большим, и этот глобальный кризис не ударит по России», — заявил Зубец.

Доллар и евро токсичны. Лучше не покупать

Многие люди боятся держать сбережения в долларе и евро, потому что это сейчас это токсичные валюты для России. Их можно хранить в наличной форме на какой-то черный день.

«Инвестировать в доллар и евро сейчас сомнительно, это для России довольно токсичные валюты. Если говорить о доходах простых россиян, с валютой лучше дело не иметь просто в силу того, что непонятно, во что это все превратится, а ориентироваться на рублевые депозиты с высокой доходностью или на российский фондовый рынок», — посоветовал собеседник «360».

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Не спешите продавать

Для продажи валюты сейчас тоже не лучшее время. Лучше дождаться, пока курс доллара поднимется до 80 рублей, а то и до 90-100 рублей.

«Если продавать валюту, то после того, как произойдет некая коррекция фондового рынка и доллар будет стоить 75-80 рублей. Вот когда он будет столько стоить именно на продажу наличной валюты, тогда можно продавать. Или будет выше, 90-100 рублей. Сейчас продавать не надо, надо ждать, пока рубль ослабнет по отношению к доллару и евро», — сказал Зубец.

В какие валюты вкладываться

Простым россиянам лучше не искать альтернативные иностранные валюты для вложений. И уж точно не инвестировать в йену, которая также токсична, поскольку Япония тоже участвует в антироссийских санкциях, пояснил экономист.

Вложиться можно в юань. Для этого нужно найти депозит, номинированный в китайской валюте, и вложить рубли. Но и этим лучше заниматься профессионалам.

«Если вы специалист и знаете, как поведет себя юань в течение ближайших месяцев на фондовом рынке, то да, почему нет. Но для непрофессионалов играть в иностранные валюты, которые непонятно, как себя поведут — это спорная история. Тогда уж лучше в золото», — заключил экономист.