Токсичная любовь или угроза жизни. Как спастись от навязчивого до маниакальности поклонника

В Санкт-Петербурге новый скандал. На этот раз без расчлененки, но не менее жуткая история. Молодую девушку полгода преследовал воздыхатель. При этом навыкам молодого человека позавидовал бы любой шпион — он с легкостью находил свою жертву в культурной столице, присылал ей ее фотографии со спины, а затем перешел на угрозы. Полиция в данной ситуации оказалась бессильна, и девушка обратилась за помощью в Сеть. Когда любовь может действительно свести с ума, и как защитить себя от слишком назойливых воздыхателей — в материале «360».

С чего все началось

16 август девушка разместила в своих социальных сетях пост с криком о помощи. По ее словам, столкнулась со сталкерингом (от англ. stalking — преследование, нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или группы людей — прим.ред.).

Девушка рассказала, что все началось в январе этого года. Она начала общаться с молодым человеком по имени Артем (Гатем) Шахбазов. Спустя некоторое время она решила прекратить общение. Однако молодой человек это не принял.

«Человек не понял отказа и начал сталкерить — угрожать сначала мне, а потом и моим близким», — написала она.

При этом, как отмечает девушка, блокировка его в социальных сетях не помогала. Молодой человек неустанно создавал новые аккаунты и продолжал ей писать. Обращение в техподдержку соцсетей тоже не принесло результатов.

Был случай, когда он прислал фото, на котором я сфотографирована со спины — он стал следить за мной не только в соцсетях, но и в реале — и тогда я испугалась по-настоящему

После этого случая девушка обратилась в полицию и написала заявление. Однако сотрудники правоохранительных органов помочь ей ничем не смогли — нет состава преступления.

«Помимо меня он стал писать и звонить моим подругам, а когда начал угрожать моим друзьям, то дело получило огласку. Меня терроризируют уже полгода. На данный момент угрозы продолжаются», — написала девушка.

К своему посту она прикрепила скриншоты переписки. Девушка попросила распространить свою историю, надеясь, что огласка остановит без ума влюбленного человека.

Соцсеть «Вконтакте»

Сработало

Пользователи встали на защиту девушки. Она стали распространять это среди своих друзей и писать молодому человеку, чтобы он оставил ее в покое.

Спустя сутки преследователь сдался. На своей странице она написал подробный развернутый ответ, в котором признал свою ошибку и пообещал перестать следить за девушкой.

Я очень рад, что в нашей стране столько неравнодушных людей, готовых помочь тем, кто действительно нуждается в поддержке. Хочу честно и искренне поделиться с вами, что же произошло на самом деле

Версии произошедшего у него сходились с девушкой. Вот только причину своего поведения он обрамил в более романтичные слова. Он рассказал, что в день встречи он «почувствовал, что встретил свою пару».

«Для меня эти чувства оказались настолько важными, чистыми, неповторимыми, что я практически полностью вкладывал свою энергию в них. И меня стало слишком много в жизни Зои», — написал влюбленный.

Он отметил, что решение девушки прекратить общение, «стало шоком» для него. Он всячески пытался помириться. А свои действия он оправдывает тем, что сам страдал.

«Я прошу прощения за то, что пугал ее. Но никогда не желал ей зла в реальности. Пугал, потому что страдал, хотел напомнить о себе, но не сделал бы ничего из того, что могло как-то помешать Зое жить так, как ей хочется», — заявил молодой человек.

Он уверяет, что осознал масштаб случившегося и сожалеет, что так получилось.

«Приношу свои публичные извинения. Уверен, что у нее все получится и без меня, поэтому, я отпускаю ее», — заключил влюбленный.

Как себя защитить?

Адвокат Андрей Некрасов рассказал, что на текущий момент юридических рычагов для таких действий нет. На территории России защиты от преследования нет.

«Нет запретных ордеров, как в Америке. У нас нет такого понятия как приставание», — пояснил он.

По словам юриста, в данном случае молодого человека можно было бы привлечь, например за то, что он накапливал персональные данные девушки. Однако это всего лишь административная ответственность.

«Она все правильно сделала — писала в полицию, [придала] максимальной огласке. Она привлекала внимание. Можно говорить, что он ей моральный вред причинил, но компенсации мизерные, пока будут судиться — ему уже надоест», — заключил он.