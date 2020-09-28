Ветерану отказали в приватизации из-за точки в паспорте. Главный документ легко сделать недействительным

Тюменскому ветерану ВОВ отказали в приватизации квартиры из-за точки в паспорте. Внучка добилась справедливости — излишне дотошную сотрудницу МФЦ оштрафовали, а документы у пенсионера приняли. Но на самом деле даже малейшее повреждение может сделать ваш главный документ недействительным.

В июне этого года 92-летний ветеран Великой Отечественной войны пришел в тюменский МФЦ, чтобы приватизировать квартиру. Сотрудница посмотрела его паспорт и отказала — в документе была точка от шариковой ручки. Внучка пенсионера пошла в прокуратуру и суд, чтобы восстановить справедливость.

Сотрудницу МФЦ приговорили к штрафу в пять тысяч рублей — за необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. По мнению суда, такие незначительные отметки не влияют на действительность документа.

Что сделает документ недействительным?

По мнению адвоката Андрея Некрасова, при исключительно формальном подходе даже простая точка может сделать паспорт недействительным.

«Смотря какая точка — если действительно видно, что она сделана намеренно, либо очень отчетливо и ярко, то она может „испортить“ документ. Но здесь сотрудница поступила некрасиво — надо было смотреть на заявителя», — считает он.

На последней странице гражданского паспорта каждого россиянина есть извлечение из Положения о паспорте гражданина РФ, в котором говорится, что «паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим Положением, является недействительным».

Рукописных элементов в нашем паспорте не так много — это подпись гражданина, подпись ответственного за выдачу паспорта и подписи сотрудников, оставляющих записи о регистрации, заключении и расторжении брака, свидетельствах о выданных ранее паспортах.

Адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Евгений Розенблат добавил в разговоре с «360», что в Положении о паспорте говорится о том, что он не пригоден для дальнейшего использования «вследствие износа, повреждения или других причин». В этом случае документ надо заменить.

Вместе с этим ни данным постановлением, ни каким-либо другим нормативным актом не установлены критерии, в соответствии с которыми паспорт может считаться испорченным Евгений Розенблат адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры».

При этом, объяснил Розенблат, исходя из немногочисленных похожих случаев, специалисты считают обычно «существенными» такие повреждения, из-за которых информация утрачивается.

Например, если на паспорт пролили жидкость или оставили в помещении с повышенной влажностью, и на страницах расплылись буквы или цифры, паспорт подлежит замене. Порванные или отсутствующие страницы тоже станут поводом поменять документ.

«Также если в паспорт внесены какие-то отметки или записи, которые не предусмотрены законодательством, стоит его поменять. Например, если ребенок рисунок нарисовал и тому подобное», — добавил адвокат.

При этом, считает Розенблат, из-за того, что четко «портящие» паспорт воздействия в законодательстве не прописаны, даже точка может послужить причиной для отказа в приеме документа.

«Если есть какие-то отметки, вплоть до точки, во избежание рисков и недоразумений паспорт лучше поменять. Но вместе с тем есть объективность и целесообразность, в соответствии с которыми действия этого сотрудника МФЦ были признаны недопустимыми», — заключил он.