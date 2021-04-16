Жителя Вольска отправили в тюрьму за секс со школьницей. Согласие и желание жениться не отменили преступления

В конце марта в Вольске Саратовской области начался судебный процесс по уголовному делу в отношении 23-летнего Сергея. От него забеременела 14-летняя пятиклассница. Парень утверждает, что хочет на ней жениться. Но его уже приговорили к трем годам в исправительной колонии общего режима. Ведь секс с ребенком — даже по согласию и с желанием создать семью — все равно преступление.

«Любовь» с 9-летней разницей

Жители Вольска Саратовской области наблюдают за историей с 23-летним курьером Сергеем и 14-летней девочкой, которая от него забеременела. 16 апреля молодого человека осудили за секс с малолетней, приговорив его к трем годам колонии общего режима. Об этом говорится на сайте Следственного комитета по Саратовской области.

Два года назад Сергей познакомился со школьницей, которая «выглядит не по годам». Сейчас этой девочке 14 лет, но учится она в пятом классе, хотя в таком возрасте должна быть уже в восьмом. Отношения начались только в конце 2020 года, а до этого они «дружили, гуляли, целовались».

«Первый секс был 29 декабря. Мы любим друг друга, но ЗАГС нам не дает официально зарегистрировать брак! Не знаю, что дальше делать. Хоть бери веревку и вешайся! Меня посадят, а за что? Я ее не насиловал, все было по любви и взаимному желанию. Я хочу жить вместе и воспитывать ребенка», — сказал Сергей сайту «Вольск.ру».

При этом в обвинительном заключении говорится, что первый секс у пары произошел, когда девочке было 13 лет.

Также Сергей рассказал, что во время планирования свадьбы пара пошла в церковь, где поставила свечи, купила иконы, а школьница «помолилась, чтобы все было хорошо». Сергей присмотрел официальную работу, чтобы содержать семью.

Ребенок у Сергея и школьницы должен родиться в сентябре 2021 года. Пока девочка-подросток в положении, ее перевели на домашнее обучение. Сергей утверждает, что ее родители не против свадьбы.

Сергей работает в курьерской доставке. Он окончил коррекционный класс в Духовницком районе, после чего приехал в Вольск. В городе отучился на маляра-штукатура. Потом женился на другой девушке, развелся и платит алименты на маленького сына. Сергей неофициально подрабатывал курьером за 12 тысяч рублей в месяц, семь из которых отдавал за съемную квартиру, писал сайт «Вольск.ру».

Несмотря на объяснения Сергея, уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя назвала его педофилом, который должен понести наказание. Сам Сергей не согласен с тем, что он педофил. Он даже обиделся, что на него поставили такое клеймо. Он отправил в редакцию сайта «Вольск.ру» претензию с указанием, что после публикации к нему изменилось отношение. Дескать, люди именно из-за статьи считают его педофилом и угрожают.

Школьница живет в многодетной семье. По мнению омбудсмена, ребенком девочки будет заниматься бабушка, а не юная мама.

Свадьба не снимает ответственность

Адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Евгений Розенблат по просьбе «360» объяснил, что даже если молодой человек хочет жениться на несовершеннолетней девочке, это не снимает с него уголовную ответственность.

В статье о сексе с несовершеннолетними есть несколько частей. Если бы при половом акте девочке уже было 14 лет, взрослый партнер ранее не привлекался к ответственности по подобной статье, а после секса по обоюдному согласию парень женился бы на ней, скорее всего, его бы освободили от уголовной ответственности. Однако в случае с Сергеем и пятиклассницей все по-другому. В момент полового акта ей еще было 13 лет, а это российский закон трактует как преступление.

Розенблат предположил, что желание пары заключить брак будет учтено судом в качестве смягчающего обстоятельства. Однако ответственности избежать не удастся, какими бы благородными взглядами молодой человек ни объяснял случившееся.

В этом случае до 10 лет. Даже если было по обоюдному согласию, если каким-то образом ЗАГС оформит брак, это само по себе не исключает уголовной ответственности Евгений Розенблат.

Депутат думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в беседе с «360» заявила, что ситуация с 23-летним молодым человеком и девочкой из пятого класса недопустимая, а ребенок мог быть запуган. Российские законы регулируют возраст вступления в брак и ответственность, если с ребенком обращаются плохо или нарушают его права.

«Надо руководствоваться законодательством, здравым смыслом. В пятом классе это ребенок, а не взрослая самостоятельная девушка, которая принимает решение о вступлении в брак», — сказала Окунева.

Иллюзия согласия

Детский психолог Наталья Наумова по просьбе «360» объяснила, может ли 14-летняя девочка полностью отдавать себе отчет в том, что с ней происходит. И можно ли в контексте этой истории употреблять формулировку «обоюдное согласие».

Наумова уверена, что девочки в таком возрасте воспринимают сексуальную жизнь как принятие, возможность, что о них будут заботиться и любить. По мнению психолога, взрослый человек дает девочке ощущение, что она красивая и нужная. И она пытается через него решить проблемы, которые возникали в ее детстве. Вот только решить их невозможно таким способом. В итоге девочка попала в зависимость, когда она должна терпеть сексуальные отношения, чтобы получать любовь и заботу.

Молодой человек, по мнению Наумовой, для девочки является исполнителем тех функций, которые не смогли выполнить ее родители. Самому ребенку кажется, что все искренне. И она соглашается на любые действия, чтобы не потерять человека, который эти функции выполняет.

Потребность почувствовать себя нужной и любимой вызвала потребность вступать в такие отношения. <…> Это может быть видимость взаимности, может, ребенок сказал: „Я не против“. Но за счет чего? Страха потерять опеку, любовь, внимание Наталья Наумова.

Возможно, девочка была уверена, что делает все правильно. Однако такие ситуации наносят вред психическому здоровью, что впоследствии приводит к необходимости посещать психолога.

При этом взрослый партнер тоже может искренне верить, что у них отношения на равных. И тут возникает иллюзия, будто согласие на сексуальные отношения есть. Но в реальности ребенок не сопоставляет риски. Часто такие люди позднее сожалеют, что у них был секс в юном возрасте. То есть в моменте они соглашаются, но потом взрослеют и вспоминают эти ситуации со слезами на глазах.