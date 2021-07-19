В Ленинградской области нашли частную тюрьму с крематорием на брошенном коттеджном участке. Кому принадлежали казематы, точно повторяющие СИЗО, и зачем они были построены, неизвестно. Есть версия, что застенки могли использовать для вымогательств. Среди бывших владельцев капитан ФСИН и криминальный авторитет.

Журналисты Ленинградской области нашли частную тюрьму в заброшенном коттеджном поселке «Новый Петербург» Всеволожского района. Замаскированные под дачный дом застенки были копией следственного изолятора. Чтобы попасть туда, необходимо спуститься под землю. Проход закрывает бетонная плита на гидравлике.

У камер стальные двери с номерами и закрытые на щеколду «кормушки». Выяснилось, что замки в дверях — точная копия замков «Крестов», одной из наиболее известных тюрем в России. Вход в помещение дежурного еще зарешечен, при входе в коридор с камерами клетка для одного человека.

На территории сохранилась полуразрушенная баня. Под ней была обнаружена печь, в которую может поместиться человек. Весь участок ограждает забор высотой более трех метров, у которого поверху установлены металлические листы под углом внутрь — это сильно осложняет попытки выбраться с территории, пишет сайт 47news.ru.

Хозяин неизвестен

Выяснить, кто именно был хозяином частной тюрьмы, пока не удалось. Сегодня, по данным Росреестра, владельцы участка и построек на нем — четверо различных предпринимателей. Но первым хозяином был начальник оперчасти петербургского СИЗО-4 петербуржец Ренат Алимзанов. В 2004 году он вышел на пенсию в звании капитана.

После отставки капитан стал одним из учредителей компании по сносу и разборке зданий и директором охранного предприятия. В 2018 году мужчина скончался. Его дочь рассказала 47news.ru, что отец ушел из семьи в 2008 году и отношения были натянутые. А про участок в коттеджном поселке девушка никогда не слышала.

Другим примечательным хозяином дома с тюрьмой был уроженец Кронштадта Мкртычян, трижды судимый за похищение людей, разбой и вымогательство. В 2010 году мужчина сменил фамилию на Эскобар. Сегодня добровольный однофамилец колумбийского наркобарона занимается продажей автомобилей и оптовой торговлей техникой.

При этом постройка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Следователи провели тщательные обыски коттеджа еще в прошлом году, во время расследования убийства Бадри Шенгелии. Бизнесмен был был расстрелян в автомобиле во Всеволожском районе, на Новоприозерском шоссе, в сентябре 2018 года.

Прикрывались государством

Заместитель председателя ОНК Москвы, журналист Ева Меркачева высказала догадку, что люди, которые сооружали тюрьму на участке коттеджного поселка, скорее всего, работали в тюремной системе. Правозащитница напомнила «360», что журналисты, обнародовавшие месторасположение бункера, намекали, что к его созданию имел отношение капитан ФСИН.

«Как человек, который видел немало СИЗО, могу вам сказать, что на снимках точная копия камеры. Они немного отличаются в зависимости от того, какой именно изолятор. Но если бы я там оказалась, не видя внешнего антуража, у меня не возникло бы сомнений, что это государственное учреждение», — заверила Ева Меркачева.

Даже нарушенные санитарные нормы в тюрьме Ленобласти не стали бы причиной сомнений — такие нарушения, по словам правозащитницы, есть во многих наших изоляторах. То же касается и отсутствия окна: Ева Меркачева утверждает, что ей приходилось видеть камеры без окон, хотя это нарушение почти удалось изжить.

«Создать такое или выступить консультантом мог только человек, который имеет отношение к этой пенитенциарной системе. Скорее всего, людей в эту тюрьму заводили с мешком на голове или с повязкой на глазах, которые снимали уже внутри помещения. И люди верили, что находятся в государственном учреждении», — сказала правозащитница.

Постояльцы не выживали

По словам Евы Меркачевой, это было самое страшное: люди верили, что все, что с ними творили, делали, по сути, от имени государства. Заместитель председателя ОНК Москвы выразила уверенность, что эта история совершенно криминальная и нет сомнений, что те, кто создал такую тюрьму, имели маниакальные склонности.

Комментируя сообщения о том, что Следственный комитет знал о частной тюрьме, правозащитница отметила, что серьезной ошибкой было не огородить чем-либо эту территорию, чтобы туда не могли проникнуть любопытные и журналисты. Но сейчас, похоже, это уже стараются сделать.

«Получается, что Следственный комитет был в курсе, но об этом не рассказал, не заявил. Вопрос — почему? То ли там все совершенно страшно происходило, то ли люди, которые в этом задействованы, с такими именами, что озвучивать их лучше не надо. В моей практике никогда не было подобных случаев, и я в шоке», — призналась Ева Меркачева.

Тюрьма в коттеджном поселке существовала приблизительно в 2010–2018 годах. Правозащитница предположила, что люди, которые оказывались в частной тюрьме, не освобождались, иначе бы о застенках узнали намного раньше. Поэтому высока вероятность, что постояльцев просто убивали.

Запасной вариант

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал «360», что частная тюрьма, похоже, возникла в те времена, когда ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возглавлял некий выходец из Кемеровской области.

«Они вычисляли осужденных, у которых было жилье или какая-то другая собственность, и принуждали подписывать генеральные доверенности. Не знаю, связанно это или нет, но почему-то такая ассоциация возникла. Тюрьму могли сделать ради похищения людей, чтобы потом заниматься вымогательством», — высказал версию Василий Макиенко.

По словам эксперта, следователи, которые осматривали участок, могли просто не найти хитро замаскированной тюрьмы. Василий Макиенко отметил, что на его памяти подобных частных тюрем не встречалось. Разве что нечто подобное было у скопинского маньяка в Рязанской области: он удерживал девочек в подвале.

«По сообщениям СМИ, в тюрьме и крематории не нашли следов людей. Это может быть связано с тем, что каземат был сделан как запасной вариант. Видимо, обошлись тем, что было в распоряжении», — резюмировал полковник ФСИН в отставке.

Отгадки не будет

Похоже, точно установить, какие тайны скрывала частная тюрьма в заброшенном коттеджном поселке, удастся не скоро. 19 июля, спустя час после первой публикации в СМИ, в «Новый Петербург» въехала техника — и вход в подземную тюрьму был засыпан. Материалы по этому объекту засекречены.

По предварительной оценке, постройка тюрьмы обошлась ее хозяевам в 20-40 миллионов рублей. Трансформаторную подстанцию, установленную неподалеку от участка, специалисты оценили в 1,5-2 миллиона рублей. При достаточном обеспечении техникой строительство могло занять три-четыре месяца.