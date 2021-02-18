Тюремным колл-центрам заблокируют номера. Но число спам-звонков не уменьшится

Госдума приняла в третьем и последнем чтении законопроект, который разрешает отключать номера телефонов заключенных. Так, по мнению депутатов, получится бороться с телефонными мошенниками.

Заключенным запрещено пользоваться мобильными телефонами, но иногда у них находят средства связи и изымают. Например, в 2018 году, по данным «Российской газеты», в учреждениях уголовно-исправительной системы изъяли более 56 тысяч телефонов.

В Госдуме окончательно приняли законопроект, который позволяет не просто отбирать телефон у заключенного, а блокировать его номер через оператора связи.

По мнению авторов закона, это должно помочь бороться с телефонным мошенничеством, координацией членов преступных группировок и давлением на свидетелей. По словам одного из авторов законопроекта и главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, жертвами телефонных мошенников-заключенных чаще всего становится пожилые люди, которых надо защитить.

По новому закону руководители территориальных управлений ФСИН запросят у операторов связи данные о звонках из колонии. После этого ведомство сможет требовать блокировки подозрительных номеров.

Действующее законодательство разрешается ФСИН обращаться к операторам, но только в случае, если доказана угроза чьей-либо жизни и здоровью, государственной безопасности, которую создал заключенный.

Надоедливые звонки

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов объяснил «360», что большинство подпольных колл-центров организованны именно в СИЗО и колониях. Поэтому если россиян перестанут беспокоить надоедливыми звонками из «служб безопасности банков», это уже будет большая победа. Однако не факт, что если закон вступит в силу, общее количество спам-звонков сократится.

По мнению Власова, наказание для заключенных должно заключаться в том числе в ограничении контактов с внешним миром. Поэтому вариант, при котором у сидящего в колонии есть определенное время в течение дня, когда он может позвонить родственникам со стационарного телефона, был рабочим и удобным. Но сейчас у многих заключенных почему-то есть при себе мобильные телефоны. Не исключено, что заключенные стали одними из тех, кто украл у россиян 6,7 миллиона рублей.

Закон поможет сократить количество мошеннических звонков из подпольных колл-центров, которые размещаются в СИЗО и колониях. Сократит ли это общее количество мошенничества — не факт, потому что помимо СИЗО и колоний есть куча других полноформатно развернутых колл-центров, где сидят люди, и разговаривают с гражданами по написанным мошенниками скриптам Александр Власов.

Россияне часто становятся жертвами спам-звонков и разного рода услуг, о которых не просили. В течение дня на телефон может поступить несколько звонков с незнакомых номеров, а голос на другой стороне провода представиться то сотрудником банка, то медицинского центра, то еще кем-то.

Полностью избавить себя от подобного спама невозможно, считает Власов. Он посоветовал просто не поднимать трубку при звонке незнакомого номера. Если вы, например, ждете доставку, то попросите оператора сообщить вам номер курьера.

Особенно стоит опасаться мошенников, которые сначала звонят, а через пару секунд бросают трубку. Если вы перезвоните, с вас спишутся деньги. А если захотите разобраться в ситуации в судебном порядке, у мошенника будет преимущество, потому что технически это вы ему позвонили.

«От спама вы никогда не избавитесь, потому что мошенники постоянно меняют телефонные номера. Вы можете избавиться одним способом: включать голову. Есть возможность не брать звонки с незнакомых номеров — не берите. Нет такой возможности — как только слышите, что звонит „служба безопасности банка“, что соцслужба предлагает бесплатную путевку, что медцентр предлагает бесплатное обследование — ничего не говоря кладите трубку», — заключил Власов.

«Тюремные колл-центры»

Мобильные телефоны попадают в колонии разными способами. Если раньше сообщники заключенных просто старались перекидывать их через заборы, то сейчас используются современные технологии. Телефоны на зону могут доставлять при помощи дронов или квадрокоптеров. Но в этих случаях сотрудники исправительных учреждений успевают их перехватить. Таким образом сообщники заключенных лишаются и гаджетов и дорогих летательных аппаратов.

Некоторые идут на более серьезные ухищрения. В колонии Пензенской для доставки телефонов использовали выдолбленные изнутри бревна. Заключенные там занимались деревообработкой, поэтому спокойно могли получить желаемые аппараты. Из одного бревна достали 38 телефонов, несколько десятков зарядных устройств и 18 SIM-карт. Гаджеты пытаются пронести по разному: прячут в банки с краской, в обшивку дверей холодильников, даже дрессируют животных, которые могут проникнуть на закрытую территорию и пронести туда гаджеты.

Все эти телефоны в основном используются не для простых разговоров. Их владельцы включаются в работу «черных колл-центров». По украденным базам они начинают звонить клиентам банков и обманом выманивать деньги. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявлял, что месячный доход мошенников составляет до 75 миллионов рублей в месяц.

Для обработки клиента мошенники используют простые методы. Представляясь службой безопасности банка они сначала пугают клиента блокировкой карты, сменой привязанного номера телефона, незаконным снятием средств и так далее. Если раньше они просто просили сообщить номер и ПИН-код карты, то теперь просят продиктовать данные SMS, чтобы заморозить похищенные деньги или установить защитную программу на телефон.

Попытки прекратить работу «колл-центров» применялись и ранее. Изначально использовались глушилки сигналов мобильных телефонов. Но выяснилось, что операторы работают на разных частотах, поэтому если не работает одна SIM-карта, то мошенник вставляет другую. В Бутырском следственном изоляторе усилили сигнал глушилок. Все закончилось скандалом. Связь пропала у жителей соседних домов. Не рады были глушилкам и сотрудники ФСИН. Они не могли позвонить домой. На неработающие телефоны жаловались адвокаты.

В конце прошлого года «Коммерсант» сообщил о плане ФСИН установить специальную технику, которая будет блокировать сигналы в зависимости от ситуации. Такие технологии есть у «Ростеха».

Топ-менеджер корпорации уточнил, что использоваться будет несколько решений: экранирование сигнала и генераторы выборочных помех. То есть реагировать техника будет только на сигналы запрещенных телефонов. ФСИН планировала запросить из бюджета до трех миллиардов рублей. Об окончательной судьбе этого проекта неизвестно.

Принимаемый закон тоже вряд ли исправит ситуацию. Запрашивать информацию у операторов придется ежедневно и исключать из списков номера сотрудников колонии, адвокатов, родственников заключенных, которые приехали их навестить. Все это потребует значительного количества времени и сил. Кроме того, большинство «колл-центров» уже давно начало работать на воле.