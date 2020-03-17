Тюменскую няню-убийцу отдали психиатрам. Девушка видела чертей и принесла в жертву 5-месячного ребенка

В сентябре 2019 года молодая няня Виктория Айметдинова похитила и убила полугодовалого ребенка. Во вторник, 17 марта, ей вынесли приговор и дали последнее слово.

Прошло уже более полугода с момента убийства младенца в городе Заводоуковске Тюменской области. Тогда еще 23-летнюю Викторию Айметдинову попросили посидеть с пятимесячным ребенком. Когда пара вернулась домой, то обнаружила, что в нем пусто — ни няни, ни сына. Около его кровати лишь стояла бутылочка с молоком и лежали подгузники.

Игорь и Наталья Гафнер начали искать малыша сначала самостоятельно, а потом позвонили в полицию. Им также помогали соседи, волонтеры, следователи, спасатели. Но лишь спустя сутки удалось найти Айметдинову. Ее поймали в лесу с черным пакетом в руках. Внутри было тело младенца. Как впоследствии выяснилось, девушка убила ребенка, чтобы «спасти мир от апокалипсиса» с помощью ритуала сожжения.

Источник фото: СКР по Тюменской области

После этого, соответственно, начались суды. Почти сразу девушка призналась в убийстве ребенка. В феврале прошло третье заседание, на котором Айметдинова неожиданно расчувствовалась. На том же слушании девушку признали невменяемой. Врач-психиатр подтвердил, что у Айметдиновой серьезные проблемы с психическим здоровьем. В связи с этим ее будут принудительно лечить на протяжении нескольких лет, а каждые полгода отправлять на экспертизы. Когда девушка услышала эту информацию, то расплакалась.

Во время того же заседания подозреваемая со слезами на глазах просила прощения у семьи, чьего ребенка убила.

Но это преступление — не первый случай, когда Айметдинова попала под наблюдение полиции. Проблемы с законом у девушки были и раньше. В 19 лет она привлекалась по уголовной статье за применение насилия в отношении представителя власти. Это было в 2015 году, когда полицейский попросил ее не материться в общественном месте.

Чуть раньше, в 2014-м, 18-летняя пьяная Айметдинова избила несовершеннолетнюю. Ей назначили наказание в виде исправительных работ и штраф 15 тысяч рублей.

«Вокруг были черти»

23-летняя девушка похитила младенца у людей, которые ей доверяли. Причем доверие было оправданно, ведь Айметдинова жила со старшим сыном Игоря Гафнера.

Источник фото: СКР по Тюменской области

Виктория осталась с пятимесячным Богданом, потому что семья уехала на похороны. До этого мальчика уже несколько раз оставляли с девушкой: знали ее давно, плохого она семье не делала, ребенка не обижала. Ничего из ряда вон выходящего никогда не случалось.

Девушка и ребенок пропали спустя полтора часа после отъезда семьи. Их искали больше суток. Нашли в лесу в трех километрах от дома. От увиденного пришли в ужас даже полицейские — сначала девушка душила младенца, потом подожгла, а после этого зарезала ножом. Все это она сделала почти сразу после похищения. Оставшиеся сутки Виктория просто носила труп ребенка в пакете. По словам источника местного издания 72.ru, девушке «везде мерещились черти».

Источник фото: СКР по Тюменской области

Айметдинова прошла психиатрическую экспертизу. Врачи установили — она страдает шизофренией и начальной стадией алкоголизма. «Представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении», — сообщили изданию в региональном СКР.

Еще до страшного убийства Айметдинова жила в местечке Муравленко. Знакомые и соседи девушки в ямальском городе рассказывали Ura.ru, что у нее уже тогда были проблемы с психикой. По их словам, Виктория лежала в психиатрической клинике.