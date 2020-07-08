Каспийские тюлени вымирают от климата и человеческой жестокости. Животных бьют камнями и палками

В Казахстане группа взрослых людей забила тюленя камнями и палками. Ранее сообщалось о нескольких нападениях животных на отдыхающих. Экологи в недоумении: вообще-то для тюленей агрессия нехарактерна.

Этим летом на берегах Каспийского моря в казахстанском районе Мангистау развернулась настоящая война между людьми и тюленями. На днях в Сети появилось видео, на котором отдыхающие кидают камни в небольшого тюленя. Животное явно испугано, но успевает уворачиваться. А за кадром тем временем слышится смех — очевидно, что операторам зрелище доставляет удовольствие.

На другом видео можно заметить, как группа взрослых людей забивает животное палками. Кто-то пытается добить его большим камнем. Выжил ли после этого тюлень — неизвестно.

Свое возмущение по этому поводу уже выразили российские и казахстанские экологи — в частности, активист из НПО «Эко-Мангистау» Кирилл Осин опубликовал пост на Facebook, в котором заявил, что для истязателей «все вернется бумерангом». Осин также добавил, что тюлени — любопытные животные, поэтому часто подплывают к многолюдным берегам. Но такое поведение людей, по словам эколога, может спровоцировать миролюбивых по своей природе животных на агрессию.

Председатель совета «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын в разговоре с «360» также отметил, что тюлени вовсе не являются агрессивными животными, а то, что делают с ними жители Казахстана, — настоящее варварство.

Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. В июне этого года в том же Мангистау было зафиксировано целых шесть случаев нападения тюленей на людей. В том числе пострадали и несколько детей. Тогда экологи недоумевали: по словам Осина, это необычное поведение для тюленей, которое может быть связано разве что с аномальной жарой.

Вымирающие короли Каспийского моря

Ситуация усугубляется тем, что каспийский тюлень (или каспийская нерпа) — редкий, исчезающий вид. За последние годы его численность серьезно сократилась, он уже занесен в российскую Красную книгу, а также в Красную книгу Международного союза охраны природы. Казахстанские власти также запретили его отлов и промысел. События этого лета — еще одна угроза популяции животного, тем более что каспийский тюлень является эндемиком, то есть нигде больше, кроме Каспийского моря, не обитает.

Еще одной причиной постепенного исчезновения этого вида является, по словам российского эколога Дмитрия Глазова, изменение климата. Дело в том, что каспийские тюлени размножаются на льду, и если раньше Каспийское море зимой неизменно замерзало, то в этом году, например, льда было гораздо меньше. В результате многие детеныши родились больными и ослабленными.

Из-за изменения среды обитания многие тюлени пропустили период линьки, и теперь им нужно тихое, спокойное место, чтобы восстановиться. Так как отмели Северного Каспия заняты нефтедобывающими компаниями, животные разбрелись по всей акватории Дмитрий Глазов ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, заместитель руководителя программы «Белуха — белый кит», исполнительный директор Совета по морским млекопитающим.

Во многом по этой причине тюлени стали чаще наведываться на пляжи, и с этим может быть связано их нервное состояние. Глазов отметил, что кроме человека у каспийского тюленя нет естественных врагов. Поэтому часто они могут вести себя агрессивно из-за стремления защитить себя и потомство.

Конечно, они могут быть опасны, учитывая, что для охоты за рыбой у них есть большие и острые клыки. Но это ни в коем случае не повод их убивать — по словам экологов, достаточно просто соблюдать меры предосторожности и выходить из воды в случае появления животного.

Глазов также рассказал, что в Иране уже есть специальные реабилитационные центры для каспийских тюленей. Они не только помогают больным животным, ищущим место для отдыха, но и ведут просветительскую деятельность среди рыбаков и жителей прибрежных районов — в частности, объясняют, какую ценность животные представляют для природы и в какой опасности они сейчас находятся. К сожалению, ни в России, ни в Казахстане таких центров пока нет. А необходимость в просвещении людей относительно тюленей необходима. И печальные случаи, зафиксированные на видео, это только подтвердили.