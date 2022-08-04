Китай начал учения в Тайваньском проливе, о которых сообщил после прилета спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Визит американской делегации на остров в КНР сочли вмешательством во внутренние дела государства. Учения с применением реального боевого оружия, в том числе гиперзвуковых ракет, должны показать Штатам и Тайваню, что Китай серьезно настроен защищать территориальную целостность. И в случае необходимости начнет специальную операцию, чтобы навести порядок на острове.

Китай проводит учения

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами. ВС КНР уже нанесли удары по целям в Тайваньском проливе, шесть акваторий вокруг острова стали полигонами для учений. Власти Китая ограничили полеты и проход морских судов в этих областях. Утром 4 августа также появилась и седьмая потенциально опасная зона.

Видео с запуском ракет из ближайших к Тайваню провинций уже разлетелись по Сети. Также вооруженные силы Китая в ходе учений планируют впервые применить дальнобойную артиллерию и гиперзвуковую ракету DF-17, которая известна как «убийца авианосцев».

Минобороны Тайваня заявило, что осуждает «иррациональные действия Китая, которые разрушают мир в регионе», однако в МИД КНР ответили, что учения в районе острова стали «необходимой и законной ответной мерой».

Президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев объяснил «360», что главная цель учений Китая в Тайваньском проливе — показать готовность решать вопросы с островом, в том числе и с применением военной силы.

«Чтобы никому не казалось, что Китай дал слабину в случае с прилетом Нэнси Пелоси», — подчеркнул он.

Сейчас Китай, по мнению эксперта, начал ответные действия после несогласованного визита американской делегации, однако сделал это не в лоб, как рассчитывали провокаторы. Если бы Китай сразу агрессивно и с применением оружия ответил на прилет Пелоси, это вызвало бы лавину санкций, сейчас же правительство КНР действует в своих интересах, чтобы разобраться с проблемой Тайваня в долгосрочной перспективе и без спешки.

«Если раньше говорилось о мирном воссоединении, то есть сейчас уже речь идет необязательно о мирном, но в том числе и о военном», — добавил Санакоев.

Что будет дальше?

По данным издания Global Times, учения могут быт репетицией полномасштабных боевых действий в отношении Тайваня.

Сергей Санакоев в беседе с «360» подчеркнул, что не исключает начала полномасштабной специальной военной операции Китая против Тайваня, если власти острова не изменят риторику и продолжат развивать сепаратистские настроения и настаивать на мнимом суверенитете и независимости от Китая.

Если такие действия, особенно с учетом провокации США, будут продолжаться и риторика Штатов будет так же нарастать на том, что они будут поддерживать так называемую демократию на Тайване, тогда вполне возможно, что такая военная спецоперация может произойти Сергей Санакоев.

При этом даже без полномасштабных военных действий, по мнению Санакоева, Китай сможет обуздать Тайвань — с помощью экономических санкций, которые уже начали вводить против острова и его жителей.

Сейчас Китай уже запретил ввоз на Тайвань песка, который используют в ряде производств и в строительстве инфраструктуры, а также вывоз с острова цитрусовых и некоторых видов рыбы. Альтернативных каналов импорта и экспорта у Тайваня, по словам экспертов, нет.

Более того, Китай уже ввел санкции против ряда организаций, которые якобы продвигали демократию на острове, а на самом деле занимались спонсированием сепаратизма. Компаниям и лицам, связанным с такими организациями, запретили посещать материковый Китай, а также вести дела с любыми китайскими бизнесами.

«Фактически остров будет изолирован. Я вообще не представляю, о чем Тайвань думал, потому что они в полной зависимости от материкового Китая», — заключил Санакоев.