Тяжелая техника на обочине. ВСУ бросают свои танки и БТР и бегут от российской армии

Украинские военные бросают свою технику и сбегают. Зачастую российские Вооруженные силы находят тяжелые машины в хорошем состоянии и с боеприпасами. Но брошенная техника долго не простоит на месте — ее будут использовать армии ДНР и ЛНР.

По мере продвижения в ходе специальной операции российские Вооруженные силы замечают поврежденные или брошенные танки, БТР и другие машины в освобожденных населенных пунктах ДНР и ЛНР.

Украинские военные так же оставляют запасы оружия. Несколько ящиков боеприпасов нашли в селе Старогнатовка Донецкой области недалеко от Волновахи.

Спустя несколько дней после боев за Волноваху украинские военные бросили свою технику. Часть машин сгорела. При этом представители Народной милиции ДНР отметили, что уничтожили два украинских танка, которые могли перекрыть дорогу и стрелять по жилым домам.

По словам официального представителя народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, в некоторой технике нет топлива, другая в нужный момент не завелась или заглохла. Филипоненко отметил, что в радиусе 20 километров ВСУ оставили семь танков. Из них четыре были не на ходу со сбитой гусеницей, писало РИА «Новости».

«Вместо того, чтобы их отбуксировать, либо тащить за собой, было принято решение побросать», — рассказал Филипоненко.

По его словам, украинские войска решили отступить и сохранить свои жизни, а не боеспособность подразделений и целостность техники.

В одной из единиц техники нашли инструкцию к тактической радиостанции американского производства Harris RF-7800H-MP.

Украинские солдаты оставляли не только танки и БТР, но и водовозы.

Украинские войска также бросили боеспособный танк между населенными пунктами Николаевка и Бугас. По словам бойцов ДНР, боекомплект машины был полный, в ней обнаружили вспомогательное вооружение, например пулеметы и средства активной и пассивной защиты.

Что будет с техникой

Брошенная техника не будет долго стоять на месте. По словам политолога Армена Гаспаряна, армии ДНР и ЛНР могут использовать оставленное ВСУ оружие. Его также могут отвезти на склады. При этом, брошенную технику еще нельзя считать переломным моментом в спецоперации.

«Пока это просто эпизод. Перелом наступит только с осознанием неизбежности конца и ответа. У подобного рода публики только в эти моменты начинается пробуждение», — рассказал Гаспарян.

По его словам, украинские солдаты бросают военную технику, поскольку боятся встречи с российской армией.

Танки, которые остались в хорошем состоянии и с боеприпасами, теперь будет использовать луганская народная милиция.

Как оказалось, ВСУ может бросить не только технику, но и людей. Боец Национальной гвардии Украины призвал украинских солдат сложить оружие. По его словам, его бригаду вывели на позицию фактически без всего. Бойцы пытались связаться с командованием, но им ничего не ответили.