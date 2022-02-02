Тяготы политики. Украина переплачивает Венгрии за российский газ

Украина впервые начала импортировать газ напрямую из Венгрии. При этом закупаемое топливо все равно является российским. То есть украинская сторона попросту тратит существенно больше, чем могла бы, лишь бы не импортировать газ напрямую. Тем временем на российско-венгерских отношениях это никак не сказалось.

Украина закупает российский газ у Венгрии

О начале поставок газа на Украину напрямую от Венгрии, а не через виртуальный реверс, объявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

«Ранее система ГТС могла работать только по направлению с Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», — пояснил Макогон.

Он подчеркнул, что венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставок газа на Украину даже при отсутствии транзита из России. По данным компании «Оператор ГТС Украины», в прошлом году Украина импортировала из стран — членов ЕС более 2,6 миллиарда кубометров газа.

Поставляемый газ, как выяснила «Страна.ua», является российским. При этом формально украинская сторона не покупает газ у РФ уже семь лет. Она получала топливо по так называемому виртуальному реверсу. Он предполагает взаимозачет поставок, то есть украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который «Газпром» направляет в ЕС. Физически этот газ даже не пересекает западную границу, тем не менее оформляется топливо как импортированное из ЕС. По контрактам газ венгерский, но по факту это российское топливо, которое отбирается из объемов, предназначенных для транзита.

Согласно контракту, подписанному российской компанией «Газпром» и украинской компанией «Нафтогаз» в 2019 году, первая гарантирует прокачку по 40 миллиардов кубометров газа в год по украинской территории. Однако поставки все же снижаются. Так, в первые дни года транзит упал практически вдвое, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Зачем Украина переплачивает за газ

Для России физическое получение Украиной газа из Венгрии не несет каких-либо кардинальных изменений или последствий. Об этом заявил «Известиям» председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков.

По его словам, запланированный объем поставок топлива из Венгрии на Украину (4,46 миллиона кубометров в сутки) не покроет потребность страны в газе. Скорее всего, газ будет также российским. Здесь речь о топливе, которое поступает в Венгрию через трубопровод «Балканский поток». Это продолжение «Турецкого потока», который построил «Газпром». Вот только цена такого российского газа для Украины будет значительно выше той, которая могла бы быть в случае прямых поставок из России, заметил Хайков.

Он также заметил, что с учетом дефицита газа в Европе и цен на уровне тысячи долларов за тысячу кубометров стоимость топлива для Украины может оказаться выше спотовых рыночных цен.

«Это подтверждает и тот факт, что при заключенном контракте на восемь миллионов кубометров газа в сутки между Украиной (ОГТСУ) и Венгрией (FGSZ) фактически в феврале (а это один из самых энергоемких месяцев в году) планируется поставка лишь 4,46 миллиона кубометров в сутки», — пояснил Хайков.

Украине действительно выгоднее было бы закупать газ напрямую у России. Это в разговоре с «360» подтвердил политолог Владимир Корнилов. Он уверен, что сэкономить бюджет страны украинским властям не дает политика.

«Украина же находится в состоянии войны с Россией. Хоть мы в России этого и не заметили, но так говорит президент Украины Владимир Зеленский, так значится во многих заявлениях. Вот у „агрессора“ они газ не покупают. Как они сами писали, соскочили с российской „газовой иглы“. Теперь, правда, покупают тот же российский газ, но всяким виртуальным реверсом. Но все прекрасно понимают, что это газ российский», — отметил Корнилов.

По его словам, Венгрия получает газ дороже, чем могла бы это делать Украина — напрямую. Тем временем Венгрии топливо достается по самой выгодной цене в Европе.

Цена на газ для Венгрии

Долгосрочные контракты сейчас позволяют Венгрии получать российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

«Можно сказать, что вот эти договоры до 2036 года, подписанные в прошлом году, — это же результат прежде всего вашей работы. <…> Важно и то, что сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе», — процитировало Путина агентство ТАСС.

Судя по дружеской беседе Путина с Орбаном, поставки газа из Венгрии на Украину отношениям сторон не помешают, заметил Корнилов. По его словам, не было слышно и никаких претензий со стороны «Газпрома».

«Никаких протестов или заявлений со стороны России не слышно», — заключил политолог.