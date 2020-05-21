Корпус затонувшего «Титаника» вскроют, чтобы поднять на поверхность телеграф. Именно с него экипаж корабля подавал сигналы о помощи в ночь катастрофы. Экспедиция будет сложной и дорогостоящей. Исследователь морских катастроф рассказал «360» о дальнейшей судьбе этого артефакта.

Суд США разрешил вскрыть корпус легендарного судна 18 мая. Фирма планирует опуститься на дно океана летом этого года — если пандемия не внесет свои коррективы. Однако писатель, историк, исследователь морских катастроф Евгений Несмеянов сомневается, что экспедицию удастся провести в этом году.

План экспедиции еще находится в разработке. Аппаратура — роботы и другие технические приспособления — еще строятся. Фирма планирует провести экспедицию в августе или сентябре этого года. Но вероятность не очень велика, поэтому, возможно, они все это будут проводить в следующем году Евгений Несмеянов.

В чем сложность экспедиции

Евгений Несмеянов рассказал, что такие экспедиции всегда сопряжены с высокими техническими и финансовыми затратами. В них используют очень сложное и дорогостоящее оборудование, которое стоит миллионы долларов. Обычно такое погружение обходится в 3–5 миллионов долларов. Оборудование разрабатывается специально для конкретной экспедиции — берут прототип и его дорабатывают под свои цели.

Компания поднимет артефакты с «Титаника», чтобы их законсервировать и хранить. Часть из них выставят на передвижных экспозициях. Люди смогут на них посмотреть, а исследователи — описать и изучить.

«Но именно этот план по подъему телеграфа „Маркони“ подвергся изменению. Сперва он предполагал восстановление, реконструкцию этого аппарата. Сейчас речь идет о том, чтобы поднять не весь аппарат, а лишь его части — самые тяжелые, возможно, останутся в корабле», — пояснил историк.

Он подчеркнул, что артефакты, которые провели под водой 108 лет, находятся в очень плохом состоянии. Телеграф придется поднимать по частям, причем извлечь его полностью вряд ли удастся.

Это техническая аппаратура. Она не очень большого размера, но там есть огромный генератор, который приклепан огромными болтами к палубе. Они сперва собирались его поднять, потом, судя по всему, передумали, потому что это практически невозможно осуществить технически Евгений Несмеянов.

«Они будут поднимать какие-то маленькие объекты, которые потом будут консервировать, что-то будут у себя реконструировать. Это будет объект музейного качества, который они планируют выставлять на всеобщее обозрение на выставках», — пояснил собеседник «360».

Нужна ли экспедиция на «Титаник»

Многие люди выступают против того, чтобы проводить экспедицию на затонувшем судне. Евгений Несмеянов рассказал «360», что дискуссия за или против подъема артефактов с «Титаника» ведется с 1987 года — именно тогда провели первую экспедицию и подняли первые артефакты. После этого мгновенно начались диспуты в газетах, затем — в интернете. Однозначного мнения в этом вопросе нет, всегда публика делится четко на два лагеря: кто-то выступает за такие экспедиции, а кто-то — против.

«В основном споры носят эмоциональный характер, поэтому четких аргументов ни от одной, ни от другой стороны слышать не приходится. Те, кто против, используют традиционные словесные штампы: они утверждают, что „Титаник“ — это могила и ее грабить нельзя. Спасатели артефактов возражают своим традиционным аргументом — ведь пирамиды также изучают, извлекая из могильников всевозможные археологические объекты», — рассказал Несмеянов.

Он пояснил, что споры ведутся не только между обычными людьми, но и в среде археологов. В США существует четкое разделение на государственные и частные организации. Их представители постоянно воюют между собой по этому поводу — обвиняют друг друга в некомпетентности и коммерческом интересе.

Историк пояснил, что фирма, которая планирует поднять телеграф с «Титаника», получила разрешение только на одну эту экспедицию.

«Насколько я понимаю, они получили разрешение вскрыть корпус „Титаника“ только для этой экспедиции, речи о постоянном доступе нет. Каждая новая операция будет согласована судом отдельно, и фирма должна будет приводить аргументы, что им нужно поднять этот артефакт и он будет иметь какую-то значимость. Сейчас им удалось это доказать», — заключил исследователь.