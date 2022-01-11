«Типичных» москвичей показали в куклах. Живущие за МКАДом себя не узнали

Московские дизайнеры создали образы самых ярких участников столичной жизни в виде кукол. Среди модников из центра оказался один маятниковый мигрант. Креатив оценили не все — впечатление испортили стереотипы создателей и ограниченность образов коллекции.

Дизайнер Nidgus совместно с авторами Telegram-канала Wow.mosnow создали собственные варианты «комплектов» для самых частых представителей столичной жизни.

Среди всех жителей Москвы дизайнер выделил пять типичных, по его мнению, образов.

Первый — «модник с Китай-города». Его облачили в узкие бежевые джинсы, белую футболку и бежевый тренч. У модника почему-то четко просматриваются синяки под глазами. В наборе у этого персонажа «стильный рюкзак», электронная сигарета и стакан кофе.

Второй типаж — «покоритель Москва-Сити» с обедом с поке и пятничным худи в комплекте. Эта кукла одета в обычную офисную одежду, но с рубашкой навыпуск. В комментарии к образу говорится, что этот житель столицы «постоянно суетится».

Третий образ самый спорный — это «житель замкадья», названный также маятниковым мигрантом, суетящимся в общественном транспорте. В комплекте у него «билеты для транспорта» и черный пакет-майка с неправильным логотипом фирмы Nike. Одет «житель замкадья» в черную шапку, пуховик устаревшего фасона и черные джинсы с коричневыми ботинками.

Четвертый тип жителя Москвы — «интеллигент из Хамовников». В комплекте к нему идет собака, прописка в ЦАО и ключи от квартиры там же, а также кепка. Этот «коренной москвич», по мнению дизайнера, обязательно интересуется культурной жизнью города и носит шарф.

Пятый и последний образ в коллекции — «девушка с Патриарших». Ее главная характеристика в том, что она «роскошная» и сидит на летней веранде Патриарших прудов. В наборе с ней идет бокал красного вина, билет в Дубай и сумка от Louis Vuitton. Одета дама в черное облегающее платье мини, мало подходящее под описание роскоши.

В комментариях к публикации этих типажей — как на странице дизайнера Nidgus, так и в Telegram-канале Wow.mosnow — пользователи разделились на два лагеря. Одни остались в восторге от креатива, другие усомнились в ценности и этичности задумки.

«Бред какой-то», «осталось бомжей с „трех вокзалов“ слепить — и будет комплект», «сплошь стереотипы», «какая-то хрень, исполнение очень ограниченное; видимо, придумано челом, как с первой картинки», «как москвич, живущий в Подмосковье, скажу, что на такую дичь поведется только приезжий», — писали в комментариях.

Также пользователи обратили внимание на то, что не хватает многих других типичных представителей столичной жизни, например «арбатского школьника», «ботана с Бауманской», «скейтеров из Люблина», «замерзшего иностранца», «работника на удаленке», «зожника-велосипедиста» и многих других.

Некоторые обратили внимание на то, что идея вторична и выполнена не лучшим образом. Подобные юмористические игрушки с 2011 года создает магазин Obvious Plant, однако по уровню оригинальности и ироничности проект московского дизайнера сильно проигрывает своему вдохновителю.

Например, Obvious Plant создал соску для взрослых, которую можно подарить тем, кто слишком часто высказывается, когда их не спрашивали; фигурку «бесполезного человека», главными качествами которого стало то, что он ленив, постоянно лежит и ест чипсы, а бонусом — то, что он одет. Есть еще и «паста для врагов» в упаковке капель для носа. Средство якобы вызывает чесотку, жжение, волосы на зубах, постоянные мысли о некоей Бренде и многое другое.