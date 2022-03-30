Вернуть деньги задним числом. «Тинькофф» захотел заработать на клиентах, но забыл о законе?

У клиентов «Тинькофф Банка», которые в конце февраля обменивали рубли на доллары с помощью «промежуточной конвертации», стали списывать деньги. Банк дал 25 дней на то, чтобы оплатить задолженность в виде комиссии за операции. Юристы считают, что банк не имел права так поступать со своими клиентами, и те теперь могут подать против него коллективный иск.

Клиенты «Тинькофф Банка» в конце февраля смогли выгодно обменять рубли на доллары с помощью «промежуточной конвертации» в британский фунт. Теперь с их счетов стали списываться крупные суммы денег, а баланс у некоторых ушел в минус на несколько миллионов. Банк дал 25 дней на погашение задолженности, написал Forbes.

В конце февраля и начале марта клиенты банка конвертировали рубли в фунты, а затем фунты в доллары. Получалось, что американская валюта стоила 88 рублей, а при прямой конвертации — 150 рублей.

Но с середины марта пользователям начали блокировать их карты и вклады. Банк объяснял это тем, что устанавливал временные ограничения для клиентов, чьи операции похожи на «злоупотребление условиями договора обслуживания». Поддержка банка объяснила, что «промежуточная конвертация» привела к «неосновательному обогащению».

«Тинькофф банк» отметил, что в условиях волатильности валют такие действия могут считаться дестабилизацией финансовой системы страны и курса национальной валюты. Банк засчитал списания денег с карт за комиссию за операцию. Банк так же сообщил, что передал материалы о «группе лиц», обогатившихся необоснованно, в компетентные органы.

Законность действий «Тинькофф Банка»

Юристы усомнились в законности действий банка. Руководитель Общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз», юрист Игорь Костиков объяснил «360», что в конце февраля на «промежуточную конвертацию» не было никаких ограничений от Центрального Банка. Сейчас же «Тинькофф» задним числом хочет получить свой доход.

«Тинькофф» предоставил возможность обмена через кросс-курсы своим клиентам, и это не нарушение договора об обслуживании. Эта услуга была доступна клиентам. То, что «Тинькофф» пытается завести уголовные дела — это неправильно Игорь Костиков.

По мнению аналитика компании «Золотой монетный дом» Дмитрия Голубовского, условия, которые предоставил банк своим клиентам, являются публичной офертой. И если люди воспользовались разницей в курсах, то потеря денег — это проблемы «Тинькофф».

Голубовский отметил, что у пострадавших клиентов банка есть шансы восстановить справедливость. Первый шаг — жаловаться регулятору, то есть Центральному Банку. Если же тот отклоняет жалобу, то подавать иск в суд.

«В гражданском кодексе нет понятия „неправомерное обогащение“. Есть незаконное обогащение, но здесь незаконного обогащения нет. Это выдумки банка. Я бы на месте клиентов собрал коллективный иск», — рассказал аналитик.

Но судебное разбирательство может затянуться надолго и дойти до Верховного суда, поскольку банк будет стремиться сохранить свою репутацию и отбиваться. По словам Голубовского, банк не сможет отвертеться, поскольку принял платеж.

Как избежать блокировки карты

Банк может блокировать карту за подозрительные транзакции, однако конвертация валюты не подпадает под такое определение. Голубовский объяснил, что подозрительная транзакция — это серия одинаковых переводов с карты на карту. В таком случае банк обращается к своему клиенту и предупреждает, что в его интересах он приостанавливает транзакции. Вторая причина — перевод в пользу нежелательной юрисдикции или при указании неправильных реквизитов.

«Других законных оснований препятствовать вашей деятельности нет. И не важно, в чем она выражается, если она законна и не запрещена. Банковский комплаенс может тормозить платежи, но не отказывать в их удовлетворении», — объяснил Голубовский.

Банк так же может запросить происхождение средств, если думает, что деньги получены незаконно. По словам Голубовского, деньги могут даже конфисковать, но делает это не банк, а государство. Трактовать закон по-своему он не имеет права.