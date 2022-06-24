«Тинькофф» выдавливает валютных клиентов грабительскими комиссиями. Самые незащищенные клиенты остались без денег

Количество жалоб клиентов банка «Тинькофф» в социальных сетях за последние дни значительно выросло. Пользователи жалуются на комиссию за валютные переводы через систему SWIFT, которая составляет не менее 200 условных единиц. Денег от зарубежных площадок лишились блогеры, а также клиенты иностранных сервисов, которым вернули платежи за неоказанные услуги. Заградительные комиссии банка «Тинькофф» объяснили желанием организации полностью отказаться от валюты на своих счетах.

Недоступные переводы

Банк «Тинькофф» ввел комиссию с входящих переводов денежных средств через систему SWIFT в евро, долларах и фунтах стерлингов с 16 июня. С суммы полученных клиентом средств банк списывает 3%, но не менее 200 условных единиц. В результате клиенты банка столкнулись с тем, что из-за комиссии сгорает вся сумма перевода.

Источник фото: Twitter

Один из клиентов столкнулся с тем, что может лишиться средств при возврате платежей за неиспользованные билеты от западного перевозчика. Покупку он оплачивал картой «Тинькофф» двумя переводами 95,96 евро и 148,56 евро. То есть при возврате этих денег банк их спишет в качестве комиссии.

Источник фото: Twitter

Поддержка «Тинькофф» посоветовала клиенту обратиться к перевозчику, чтобы вернуть средства на счет в другом банке. Но это полностью противоречит правилам зарубежных компаний, которые уже с недоверием относятся к российским клиентам.

Пользователи отметили, что банк пользуется тем, что переводы на карты Visa и Mastercard прекратили работать в России. Переводы из-за границы доступны только через систему SWIFT. В поддержке банка пообещали, что каждый случай станут разбирать индивидуально. Но какие условия отказа от снятия комиссии в банке не уточнили.

От введения комиссии «Тинькофф» пострадали YouTube-блогеры, для некоторых из которых это единственный доход. Сама платформа россиянам уже не платит, но поступления небольших сумм идет с сервиса коротких роликов Youtube Shorts.

Ведущая небольшого канала «Дорога перемен. Купили дом на юге» рассказала, что банк забрал ее последние деньги.

«За два месяца мы ничего не получали, и, зная, что получим в этом месяце 180 долларов за два месяца, это восемь тысяч, и это мой единственный доход, я ждала эти деньги», — поделилась она с подписчиками.

По словам девушки, получив оповещение о поступлении средств она заказала лекарства для животных, но всю сумму в качестве комиссии списал «Тинькофф».

С жалобой на поведение банка также обратилась блогер Inna Serg. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Источник фото: t.me/innessa_sib

Но это не единственная комиссия, от которой пострадали клиенты банка «Тинькофф».

Зависшие деньги

С 16 июня банк «Тинькофф» ввел минимальную сумму исходящих переводов через систему SWIFT до 20 тысяч долларов, а также анонсировал введение с 23 июня комиссии в 1% в месяц за обслуживание валютных счетов с суммой более 10 тысяч условных единиц. Но даже в этом случае клиенты столкнулись с проблемами.

За три дня до введения комиссии один из клиентов перевел 20 тысяч долларов со своего счета в «Тинькофф», чтобы уменьшить сумму своего счета. В минувший четверг, когда вступили в силу новые правила с него списали комиссию в 6,95 доллара за обслуживание счета. При этом в приложении сумма оказалась менее 10 тысяч в американской валюте.

В ходе общения со службой поддержки клиент выяснил, что выведенные им деньги никуда не ушли, а находятся на проверке, которая занимает до восьми рабочих дней.

То есть выведенные со счета деньги «Тинькофф» считает, что остающимися на счету и начисляет за них проценты. Хотя для клиента они недоступны.

«Для справедливости: комиссию мне вернули, но пообещали, что завтра опять спишут. Мне опять придется писать в поддержку. Следуя текущей логике, это можно делать бесконечно», — сообщил клиент «Тинькофф».



Но даже обещанные банком восемь дней проверки оказались неправдой. Клиенты банка «Тинькофф» пожаловались, что отправленные ими переводы им вернули к 16 июня.

Клиенты банка «Тинькофф» объявили, что намерены обратиться в Центробанк с жалобой на введение в заблуждение со стороны кредитной организации.



На момент написания материала о введение комиссии в 1% в месяц объявили «Тинькофф инвестиции» для брокерских счетов с суммами более 10 тысяч долларов, евро или британских фунтов. Новые правила вступят в силу с 4 июля.



В банке назвали это вынужденной мерой, связанной с геополитическими рисками при работе с западными партнерами. При этом для всех клиентов отменили комиссии на продажу валюты с 4 по 8 июля и разрешили к покупке биржевое золото и серебро. Фактически банк дал неприкрытый совет клиентам избавиться от валюты.

Очистка от валюты

Комиссии, которые делают неудобными для клиентов хранение средств, в экономике называют заградительными. Банк «Тинькофф» поставил перед собой цель полностью очиститься от валютных вкладов. Об этом «360» заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Вряд ли банк ставит перед собой цель заработать, хотя эта ситуация может приносить ему прибыль. Но основная стратегическая цель — полностью очиститься от валютной составляющей и остаться исключительно в рублевой зоне», — заявил он.

Аналитик отметил, что сейчас в банковском секторе России доминирует тренд для долларизации. Валютные сбережения не приносят банкам прибыль.

«Не исключено, что у „Тинькофф“ есть еще какие-то соображения, но разгадать их сложно. Но можно сказать, что он вводит запретительные комиссии с целью остаться исключительно рублевым финансовым учреждением», — добавил Беляев.

По оценке эксперта, «Тинькофф» ставит себя под угрозу. У него есть своя достаточно узкая категория клиентов, потому что для большинства россиян виртуальный банк пока остается не очень понятной структурой.

«Люди все же предпочитают личное общение с сотрудниками банков и материальную форму, скажем так», — отметил специалист.

Новые правила банка и запретительные комиссии заставят часть клиентов «Тинькофф» искать другие банки, где можно проводить операции и переводы через SWIFT без таких комиссий.

На вопрос о том, не грозит ли «Тинькофф» попадание под западные санкции и его полное отключение от возможности входящих и исходящих переводов, эксперт ответил, что это не исключено.

«Пока „Тинькофф“ находится вне зоны внимания Запада. Но от SWIFT его тоже могут отключить. Пока он не настолько ассоциируется западными контрагентами с властями страны. Это такая внесистемная структура, которая пока сохраняет свое положение», — подытожил аналитик.