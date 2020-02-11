Пишут, что «Тинькофф» станет спонсором РПЛ. Вот что с российским футболом делает безысходность

Спортивные СМИ пишут, что Тинькофф-банк может стать новым титульным спонсором Российской премьер-лиги. Чемпионат переименуют за 300 миллионов рублей в год — а это меньше, чем РПЛ получает от букмекера «Лига ставок». Но деваться некуда — со спонсорами у лиги все плохо. Так что слухам о сделке не мешает даже то, что акционер Олег Тиньков называл футболистов «обсосами», а отечественный футбол — «жалким зрелищем».

По контракту между спонсором и РПЛ первенство переименуют в «Тинькофф российская премьер-лига», рассказал Betting Insider близкий к ходу переговоров источник. Но еще в июле 2019 года президент Премьер-лиги Сергей Прядкин анонсировал ТАСС, что в новом сезоне РПЛ отойдет от титульного спонсорства и подпишет соглашение с генеральным партнером. Впрочем, он не исключал — все останется как прежде, если найдется «суперспонсор». Судя по инсайдам, им-то и стал Тинькофф-банк.

Не мешает даже то, как нелестно его основатель Олег Тиньков отзывался о российском футболе. Он прежде заявлял, что никогда не будет вливать деньги в такое «жалкое зрелище» и спорт, не имеющий отношения к бизнесу. Футболисты, по его словам, «выглядят как какие-то обсосы», а «форма, ***, мешком одета». Бизнесмен знает о высоких зарплатах спортсменов. Но при взгляде на игроков ему «хочется пять рублей дать». Увы. После слов Олега Юрьевича футболисты не похорошели, а стали еще и «играть как обсосы» (тоже его слова).

После слухов о спонсорстве РПЛ Тиньков объяснился в Instagram. Банкир написал, что его мнение осталось неизменным. А у банка есть «бюджет на маркетинг и спонсорство — 10 миллиардов в 2020-м — пусть как хотят, так и тратят». Правда, предприниматель не уверен, что «Тинькофф» действительно подписал этот контракт. В пресс-службе банка «360» сообщили, что тему с партнерством РПЛ они не комментируют.

Деньги не пахнут

Обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер заявил «360», что новость о возможном спонсорстве «печально смотрится». По его мнению, пиар-сопровождение истории «удивительно трешевое». Тиньков всегда давал понять, что российский футбол ему «по барабану», и позволял себе неприятные высказывания.

Сейчас дает понять, что его отношение не изменилось и не нужно путать его личность с банком. Более адового медийного сопровождения я даже представить себе не могу. Это российский футбол, что можно еще сказать Игорь Рабинер спортивный журналист.

В Премьер-лиге, предположил Рабинер, скорее всего, считают, что «деньги не пахнут». Хорошо, что появился спонсор, готовый вложиться в лигу. Но плохо, что у него «такое медиасопровождение».

Спортивный комментатор Станислав Рынкевич считает, что бизнес — это одно, а личное мнение — совсем другое. Структуры предпринимателя могут вкладывать деньги в то, что ему неинтересно. Журналист не исключил, что спонсорство банка является социальным ходом, а не вложением для заработка.

«Может быть, это какой-то заход, чтобы получить новую аудиторию. Многие политики высшего порядка не очень любят футбол, но все равно туда ходят, потому что футболом интересуется большая часть населения. Может, это какое-то зондирование почвы в социальном плане», — предположил Рынкевич.

Купить задарма

Вот только денег РПЛ дают не то чтобы много. Как выяснил Чемпионат.com, сумма соглашения — 300 миллионов рублей, или 4,3 миллиона евро. То есть 3% от годового маркетингового бюджета в 10 миллиардов. По слухам, когда титульным спонсором был «Росгосстрах», вложения были вдвое больше — 600-700 миллионов.

С 2017 года генеральный партнер РПЛ — букмекерская контора «Лига ставок». По неподтвержденным сведениям проекта «Ставка TV», сумма контракта — 500 миллионов рублей в год. Столько же «Зенит» получает от конторы «1хСтавка». С 2013 по 2018 год ЦСКА получал от «Россетей» по 24 миллиона евро в год.

В Английской премьер-лиге банк Barclays до конца сезона-2016/2017 платил по 46 миллионов евро ежегодно. Испанская Ла Лига получает от банка Santander по 20 миллионов евро. Итальянская Серия А — 15 миллионов от телекоммуникационной компании TIM. Французская Лига 1 — 10 миллионов от мебельной сети Conforama.

Рынкевич согласен, что сумма у РПЛ маленькая. Но других претендентов нет. У лиги есть проблема с продажей телевизионных прав — основным источником дохода для всех чемпионатов. Английская премьер-лига продает их за огромные деньги, там это востребованно. Матчи идут по платным кабельным каналам, поэтому многие смотрят их в барах. Россияне же привыкли смотреть футбол бесплатно. Чемпионат не зарабатывает на трансляциях и ищет любые привлечения средств откуда-нибудь еще.