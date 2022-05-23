Предложение, от которого так и тянет отказаться. «Тинькофф» автоматом подключает рассрочки клиентам

Банк «Тинькофф» обеспокоился из-за невнимания клиентов к разным спецпредложениям и решил проблему неоднозначным способом: начал автоматически подключать пользователям рассрочку на покупки после того, как они просто посмотрели информацию об этом предложении в Stories в приложении финансовой организации. Поддержки и понимания у клиентов это не вызвало.

Жалобы на работу «Тинькофф» начали появляться в соцсетях 23 мая. Один из пользователей написал в Twitter о том, что банк поступает неверно, автоматически подключая рассрочку, и отметил в своем посте аккаунт компании. В реплае представители банка заявили, что в курсе происходящего и объяснили нововведение.

«Очень большое количество клиентов забывали активировать спецпредложения, из-за чего теряли возможность в них участвовать. Мы сделали автоматическое подключение после просмотра. Рассрочки тоже имеют такое свойство. Но мы подумаем над изменением процесса», — говорилось в ответе на жалобу клиента.

Еще один пользователь рассказал, что обнаружил оформленную рассрочку на небольшую покупку в гипермаркете «Лента», когда проверял траты по кредитной карте.

Не могу понять, что это за шутка. Может быть, ошибка? Пишу в техподдержку, уточняю, откуда появилась рассрочка, а мне отвечают, что она автоматически активировалась после просмотра спецпредложения. Тут я выпал клиент банка «Тинькофф».

По его словам, после его требования отключить рассрочку ему ответили, что рассмотрят заявку в течение семи дней. «Это что вообще? Принять решение [банк может] моментально, а для отмены своего же решения нужно время для рассмотрения», — возмутился он.

Источник фото: соцсети

О других своих нововведениях «Тинькофф» широко информировал общественность. В частности, о запуске аналога Apple Pay и Google Pay — Tinkoff Pay. Однако о подключении непрошенной рассрочки пользователи были вынуждены узнавать постфактум.

Решение банка вызвало критику и у многих профильных Telegram-каналов. В частности, автор канала «Русский маркетинг» предупредил, что теперь «Тинькофф» ждет вполне справедливая реакция пользователей в соцсетях.

«Рассрочки, которые активируются после просмотра историй, — это прям что-то новенькое. Спецпредложение уровня „б“», — заметил он.

В канале «Кабачковая икра по акции» тоже не обошли вниманием такое новшество.

«Вам оформлен потребительский кредит под 5% в день. Вы сказали: „Опять бублик“, — когда проверяли баланс», — поиронизировал автор.

Но тем, кому рассрочку все-таки оформили, конечно, не до веселья. Остается только ждать, когда банк рассмотрит обращения и примет решение о том, чтобы отключить услугу, о которой никто не просил.

Источник фото: соцсети

В случившемся должен разобраться ЦБ

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в комментарии «360» назвал действия банка недопустимыми. Специалист подчеркнул, что в случившемся должен разбираться ЦБ РФ, который регулирует работу финансовых организаций в стране.

«Если автоматически происходит подключение к оформлению кредита, это уже наказуемо. Банк „Тинькофф“ обязан за это ответить. К этому должны подключиться и правоохранительные органы и ЦБ РФ. Это уже не просто навязывание услуг, а здесь противоправные действия. В прямом смысле нарушение всего, чего только можно. Должен в этом Центральный банк разбираться быстрым и оперативным образом», — подчеркнул собеседник «360».

Беляев напомнил, что хотя «Тинькофф» работает в виртуальной сфере, он, как и любой банк, работает по одному принципу: формирует свои ресурсы. Для этого, в частности, привлекает средства во вклады. Но для того, чтобы получить доход, банк должен свои ресурсы вложить в те или иные активы, чтобы получить доход.

«Самая главная доходная статья — это кредиты. Размещая средства в кредиты, банк пытается получить доход и обеспечить свое существование. Но насильственное размещение — совершенно недопустимая вещь в работе банка и абсолютно противоправная», — сказал экономист.

По мнению Беляева, эта ситуация должна быть предана огласке, а ЦБ должен дать оценку происходящему. Экономист добавил, что со стороны клиентов инцидент, безусловно, вызовет негативную реакцию. Доверие к компании пошатнется, потому что очевидно, что люди хотят оставаться в безрисковой зоне.

Реакция «Тинькофф»

На сайте «Тинькофф» сообщается, что по своей сути рассрочка — это тот же кредит, то есть с ней клиент тоже получает товар или услугу сразу, а деньги за покупку отдает постепенно: равными платежами в течение оговоренного срока. При этом, в отличие от кредита, за рассрочку не нужно платить проценты.

Информации об автоматическом подключении рассрочки при просмотре Stories в приложении банка ни на сайте, ни в официальном Telegram-канале «Тинькофф» опубликовано не было. В ответ на запрос «360» в организации сообщили, что рассрочка, о которой идет речь, доступна только клиентам банка, которые уже используют кредитную карту.

«При активации рассрочки мы не оформляем новый кредит, она не влияет на кредитную историю. Рассрочка лишь позволяет разбить платеж по кредитной карте на несколько частей, тем самым можно выгодно увеличить беспроцентный период на эту покупку», — подчеркнула пиар-менеджер «Тинькофф» Ирина Лбова.

По ее словам, просмотр сторис с главной страницы приложения не активирует рассрочку. Ее можно подключить в разделе «Рассрочки у партнеров». Это абсолютно бесплатно для покупателя, добавила она.

«Однако, те клиенты, которые не хотят использовать данное предложение, могут отключить активированную рассрочку. Это можно сделать как по каждой конкретной операции, которая прошла в рамках данного предложения, так и отказаться от получения таких предложений в будущем», — заключила пиар-менеджер.