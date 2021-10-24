Tinder обвинили в дискриминации по возрасту. Сервисы знакомств давали много поводов возмутиться

Приложение для знакомств Tinder обвинили в дискриминации по возрасту после того, как выяснилось, что оно взымает с пожилых в пять раз больше денег за премиум-услуги. Но это не единственное приложение, к которому есть вопросы.

Дискриминация по возрасту

Несколько лет назад Tinder объявил, что добавляет долгожданные премиум-функции в свое приложение. Представители также сообщили, что надстройки с оплатой будут стоить дороже для пожилых людей.

Получилось так, что в Великобритании люди старше 28 лет вынуждены были платить почти в четыре раза больше, чем более молодые. В США начал действовать двойной ценник для людей старше 30. У австралийцев эта сумма взлетела в пять раз. Пользователям это показалось возмутительным, они обвинили приложение в дискриминации по возрасту.

При этом представители приложения тогда объяснили, что неспроста подняли цены для определенной категории людей. Перед этим они провели тестирование и поняли, что такие цены подходят для людей постарше, сообщил сайт «Би-би-си».

Два года назад американцы, обвинившие сервис в дискриминации по возрасту, получили в общей сложности 11,5 миллиона долларов от компании Match Group, которая владеет приложением, писал сайт The Verge. А те, кто от иска отказался, получили бонусы в приложении, которые помогают быстрее находить пару.

Распространение ВИЧ и СПИДа

В 2015 году коллегия американских специалистов провела исследование, чтобы установить связь сайтов секс-знакомств с ростом заболеваемости ВИЧ и СПИДа. В результате сайт секс-знакомств Craiglist обвинили в распространении этих опасных инфекций. Выяснилось, что за время его работы число ежемесячных заражений ВИЧ в штате Флорида выросло на 13,5%, сообщил сайт Washington Post.

Этот сайт придумали специально для американцев, которые хотят найти развлечение на одну ночь. Никто из разработчиков и подумать не мог, что оно спровоцирует рост заболеваемости.

Пропаганда измен

Другой сайт знакомств, но уже французский, обвинили в пропаганде измен. Приложение создавалось для людей, состоящих в браке. На сервис подали в суд, так как, по мнению юристов, он нарушает закон. Обязательство быть верным в браке прописано во французском гражданском праве, написала «Би-би-си».

Речь идет о сайте Gleeden. На сервис ополчились представители Ассоциации католических семей. Проблема этого сайта в том, по мнению католиков, что он способствует близости между женатыми людьми, тогда как остальные сайты не пропагандируют измены, а просто помогают всем желающим найти пару.

К тому же реклама, баннеры и плакаты показывают людям, что неверность в супружестве — это норма. Сайт разработали так, что женщинам не требуется платить за регистрацию. Но у мужчин есть несколько платных уровней доступа к аккаунтам женщин. По данным представителей приложения, около 80% пользователей действительно женатые люди. Авторы сервиса утверждают, что они не изобретали измену, она давно существует в браках. А сайт просто помогает людям, решившимся на измену, не лгать своему новому партнеру и не запутываться в отношениях, а в некоторых случаях и вовсе спасти брак.

Содействие проституции

В 2008 году в Иране набирал популярность сайт знакомств Hamsarchat.com. Это был обычный сервис, который помогал найти людям вторую половинку в основном для серьезных отношений. Но с подачи исламских клерикалов сайт обвинили в содействии проституции, написала газета The Guardian.

Чтобы воспользоваться услугами сайта, нужно было заплатить. Потом пользователь должен был заполнить анкету, где спрашивалось о религиозных убеждениях, возрасте, росте, весе и профессии. Также был вопрос о ношении женщиной хиджаба, а среди вариантов ответа в графе о религии был ответ «атеист». Один из важных пунктов был вопрос о намерениях клиента. В нем были такие варианты: «постоянный брак», «исламский временный брак» и «неизвестно».

В результате суд обязал сайт выплатить штраф и вернуть пользователям деньги.

Дискриминация женщин

Но в истории многочисленных сайтов знакомств был и тот, который сам решил обвинить. В частности, основательница сайта CougarLife.com для возрастных женщин, которые ищут встреч с более молодыми мужчинами из Торонто, обвинила в 2011 году Google в дискриминации женщин.

Причиной стал тот факт, что сайт попал под фильтр взрослого контента и не был признан безопасным для семейного просмотра. Google объяснил основательнице, что реклама, продвигающая идею разновозрастных отношений, является небезопасной с точки зрения семейной аудитории. Для этого необязательно иметь откровенный контент, сообщил сайт Calgary Herald.

Но представителям приложения не понравилось, что остальные сайты для знакомств получали маркировку family safe. А это, по мнению основательницы, приводило пользовательниц ее сервиса в смятение.