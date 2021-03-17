Tinder в США предупредит девушек о жестоких спутниках. В России это пока невозможно

Приложение для знакомств Tinder планирует внедрить функцию, позволяющую узнать, причастен ли пользователь к насилию и другие схожим преступлениям. Для этого достаточно вбить имя и номер телефона человека. И, кажется, даже удастся избежать клеветы. Но в России до реализации идеи пока далеко.

Match Group, которой принадлежит Tinder и другие приложения, будет инвестировать в некоммерческую организацию Garbo. Она позволяет людям проверить данные другого человека, используя только их имя, фамилию и номер телефона. Об этом сообщил The Verge.

Цель приложения — обезопасить людей от потенциальных насильников. Garbo заявляет, что собирает «публичные записи и отчеты о насилии или жестоком обращении, арестах, домогательствах, запретительных судебных приказах и других насильтсвенных преступлениях». Сайт принимает вручную представленные «полицейские отчеты, судебные приказы о защите, запретительные судебные приказы и другие правовые документы, в которых сообщается о злоупотреблениях, домогательствах или других преступлениях».

В своем блоге Garbo также отметила, что не будет публиковать обвинения в хранении наркотиков и нарушении ПДД. Связь между этими преступлениями и и применением насилия не доказана, а у проекта основная цель заключается в защите людей от него.

Услуга в Tinder не будет бесплатной, но Match Group работает над тем, чтобы оплата была по карману большинству пользователей. В ближайшие месяцы команда приступит к тестированию функции.

Почему это важно?

Знакомства онлайн никогда не были на сто процентов безопасными. Сначала проблема заключалась в том, что можно было запросто создать фейковый аккаунт. Приложение не запрашивало у пользователя никакой личной информации. Девушка могла думать, что общается с молодым парнем, а на самом деле под фотографией скрывался сорокалетний мужчина.

Расследование в 2019 году обнаружило на многих платформах онлайн-знакомств аккаунты зарегистрированных сексуальных преступников. Когда об этом стало известно, Tinder добавил такие функции, как верификация фотографий и видеозвонки в приложении, чтобы люди могли убедиться в том, что их не обманывают.

Первый этап проблемы решен. Теперь хотя бы можно заранее убедиться в том, что человек на фото — этот тот же человек, с которым вы переписываетесь. Второй этап — это встреча в реальной жизни. Никакая переписка не является гарантом того, что на свидание к вам не придет какой-нибудь маньяк. Приходится идти на риск. Можно ли как-то обезопасить себя уже при встрече? В США Tinder частично решил эту проблему, внедрив функцию тревожной кнопки. Она собирает информацию о местоположении человека и если на нее нажать, то будут оповещены ближайшие службы экстренной помощи.

Возможность пробить данные человека и узнать, привлекался ли он когда-то за домогательства, насилие или нечто подобное — это еще один шаг к безопасным свиданиям. Это заранее может уберечь вас от знакомства и отношений с домашним тираном или просто извращенцем.

Разумеется, возникает резонный вопрос: откуда берется эта информация, и может ли человек стать жертвой клеветы? Если верить сайту, то это маловероятно, поскольку в базу заносятся только публичные записи, полицейские отчеты, судебные запреты и все в этом духе. Это значит, что человек не может просто заклеймить кого-то насильником, не имея на то документальных доказательств.

Сработает ли в России?

Tinder у нас пользуется неплохой популярностью, так почему бы не внедрить эту функцию? Начнем с банального, в России нет такой базы или чего-то на нее похожего.

Вторая проблема — это, что у нас в стране мало, кто обращается в правоохранительные органы по вопросам насилия и домогательств. Как объяснила правозащитница и сооснователь сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алена Попова, у многих жертв существует недоверие к системе, или им стыдно признаться в пережитом.

В свое время была инициатива о том, чтобы создать базу просто на рассказах девушек, переживших насилие. Однако в ней был явный недочет — невозможность проверить, кто говорит правду, а кто врет. Достаточно будет одного случая с клеветой, чтобы опорочить репутацию всей базы. Один судебный иск, и все хорошее пойдет коту под хвост.

Именно, поэтому такая база должна состоять только из данных, полученных от официальных органов то есть полиции. При этом Попова отметила, что в России насильники периодически уклоняются от привлечения к ответственности.