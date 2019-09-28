Слишком сложно сказать «Прощай»

28 сентября в Москве после продолжительной болезни скончался Марк Захаров. Один из самых известных отечественных режиссеров и худрук Ленкома, цитаты из его фильмов и спектаклей мы повторяем каждый день. «360» попробовал собрать все то, за что мы любим Марка Захарова. И у нас, конечно, не получилось, ведь охватить все просто невозможно.

«Скоро только кошки родятся»

Марк Захаров родился в Москве 13 октября 1933 года. В прошлом году его 85-летие громко отмечали в театре Ленком, где он отработал 45 лет.

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Захаров застал войну ребенком. Вместе с матерью он был эвакуирован из Москвы в Татарстан, и домой вернулся только в 1943 году. Искусством он увлекся еще в школе, начав ходить на занятия в драматический кружок. В 1955 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства, учился на курсе Иосифа Раевского, Григория Конского и Платона Лесли.

После окончания института Захаров проработал четыре года актером в Пермском областном драматическом театре, а потом там же, в Перми, стал режиссером студенческой труппы. Потом переехал в Москву, где продолжил то играть, то ставить спектакли. В 1965 году поступил режиссером в Московский академический театр сатиры, чтобы остаться им навсегда.

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Первой громкой работой Марка Захарова стал спектакль 1967 года «Доходное место» по комедии Александра Островского, в котором сыграли Андрей Миронов и Татьяна Егорова. Премьера прошла с оглушительным успехом, но посмотреть пьесу можно было недолго. После 40 показов постановку запретила министр культуры Екатерина Фурцева, которая нашла спектакль «идеологически порочным».

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Несмотря на запрет «Доходного места», Захаров продолжал ставить спектакли. Его премьеры были ежегодными. В этот период он поставил «Тиль» Ленкома. Считается, что именно с этого спектакля началась звездная карьера Николая Караченцова. В постановке были задействованы Инна Чурикова, Елена Шанина, Дмитрий Гошев.

В 1972 году он впервые снял фильм «Стоянка поезда — две минуты». Правда, совместно с Александром Орловым. Зато четыре года спустя на советские экраны вышла легендарная картина Марка Захарова «12 стульев». Интересно, что главную роль здесь сыграл друг Захарова Андрей Миронов. Последний пробовался и для «12 стульев» Леонида Гайдая, но тот его не взял.

Еще два года - и снова хит. На этот раз «Обыкновенное чудо» по Евгению Шварцу. Можно сказать, что здесь дебютировал молодой Александр Абдулов. Позже он рассказывал, что сомневался, стоит ли участвовать в пробах, ведь пробовался всегда он, а брали Игоря Костолевского.

Еще через год вышел «Тот самый Мюнхгаузен», на которого Марк Захаров вдохновился после просмотра спектакля в Театре Советской армии.

Но Марк Захаров продолжал работать и в театре. В 1981 году впервые был показан спектакль «Юнона и Авось», который остается одним из самых популярных в Ленкоме и сегодня.

Потом будут еще фильмы «Дом, который построил Свифт» по пьесе Григория Горина, «Формула любви» и «Убить дракона». Но потом на 30 лет Марк Захаров станет исключительно театральным режиссером. На его счету порядка 50 спектаклей. Главным режиссером Ленком он был с 1973 года.

Кроме того, Захаров преподавал. Среди его учеников Игорь Миркурбанов, Дмитрий Дюжев, Александр Яценко.

«Вы привлекательны. Я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?»

Марк Захаров носил звание народного артиста СССР, был героем труда России. Он трижды лауреат Государственной премии России и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Его смерть стала невосполнимой утратой, которую почувствовали на себе все.

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«Я как услышала сейчас случайно по радио, прям закричала в голос. Хотя человек болел, и сердце больное, и все. Но как-то все время кажется, что мы будем жить вечно, и когда такие люди уходят… Мне очень жалко Марка Анатольевича, все-таки он создал великолепный театр, от начала и до конца. Это такая замечательная фигура была в нашем поколении. Уходят лучшие из лучших. Ужасно», — сказала «360» актриса Лия Ахеджакова.

Кинорежиссер Андрей Кончаловский подчеркнул, что именно Захаров создал Ленком таким, какой он есть сейчас. Он выразил сожаление в связи с тем, что молодые поколения не изучают творчество Захарова так тщательно, как это следовало бы делать.

«Я всегда буду помнить Марка Захарова молодым, насмешливым и слегка усталым, как прикрывающим свою энергию некой такой усталостью вечной», — добавил Кончаловский.

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Актер Дмитрий Певцов, игравший в спектакле «Юнона и Авось» Захарова, назвал режиссера своим учителем.

«Страшная потеря, конечно, для самых близких людей. Тот театр, который создал Марк Захаров, заканчивается. Когда-то начнется другой Ленком, но Ленком захаровский, он будет жить, мы будем играть спектакли, но тот театр, который создавал Марк Захаров, заканчивается», сказал артист телеканалу «Звезда».

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отметила, что Захаров олицетворял целое поколение театра.

«Это целое поколение, это целая страница в театральном мире. Это очень печально. Я надеюсь, что он достаточно энергии оставил в театре и театр будет жить его энергией еще какое-то время», — сказала Фрейндлих.

Руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов в эфире радио Sputnik сказал, что смерть Захарова стала огромной потерей для театра.

«Незаменимых людей нет, но кем заменить Захарова в нашем русском театре, я не знаю. Он был абсолютно неповторимым, невероятно ярким, всегда неожиданным… Это большая потеря для всей русской культуры», — сказал Геннадий Хазанов.

Своими воспоминаниями поделилась и народная артистка СССР Инна Чурикова.

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«Это явление было. Это был необходимый вообще для всех для нас человек. С его энергией, с его чувством юмора, с его пониманием жанра. Он воспитал так всех нас. Я не могу поверить, я не хочу верить. Такая беда. Это сильный удар», — сказала актриса.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова.

«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью режиссера, художественного руководителя театра „Ленком“ Марка Захарова», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Соболезнования близким принес и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ушел Марк Захаров. Режиссер, превративший мир в чудо. Видевший красивое в простом. Умевший показать уродливое смешным. Вечная память настоящему художнику», — написал Воробьев в Instagram.

Марк Захаров умер 28 сентября в больнице в результате повторного воспаления легких. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.