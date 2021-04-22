Тилль Линдеманн порадовал российских фанатов исполнением песни «Любимый город» Марка Бернеса. Немецкого музыканта с самого детства многое связывает с СССР и Россией, что не раз отражалось в его творчестве.

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн стал часто обращаться к русской культуре. Совсем недавно он выложил в своем Instagram снимок, стилизованный под Москву 1980-х годов. Певец после этого также показал в своем аккаунте и другое фото, где он позирует рядом с людьми, одетыми в форму советской милиции.

Музыкант пошел еще дальше и неожиданно для всех спел песню Марка Бернеса «Любимый город». Выяснилось, что это саундтрек к новому фильму Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

Сама песня появилась в 1939 году, ее написали для фильма «Истребители» Никита Богословский и Евгений Долматовский.

Тилль и Россия

В своем творчестве Линдеманн часто обращался к русской и советской культуре. Многим известна его песня Moskau, где есть вставки на русском языке.

Участник Rammstein также однажды посетил Санкт-Петербург, где снял шуточное видео. На нем он борется со шведским актером Петером Стромаре, переодетым в костюм космонавта. Все это происходит на Дворцовой площади под песню «Калинка».

Выяснилось, что ролик сделали для флешмоба #Stehaufchallenge, посвященному танцу Тилля Линдеманна из клипа на песню «Steh auf».

Его связь с Санкт-Петербургом на этом не ограничилась. Студия «Ленфильм» снимала для музыканта клип на песню «Knebel».

Также исполнитель оказался неравнодушным к Украине и посетил Припять, где покатался на старых качелях.

Незамеченным фанатами остался и его возможный роман с певицей Светланой Лободой. Поклонники часто видели двух исполнителей вместе, сама певица рассказывала о своих отношениях с Линдеманном в интервью Ксении Собчак, а позже снималась в клипе Rammstein.

Такая заинтересованность в России и других постсоветских странах объясняется корнями музыканта. В интервью «Комсомольской правде» Тимур Бекмамбетов предположил, что Тиллю близка советская культура из-за того, что тот вырос в Ростоке, который находился в ГДР. Он также отметил, что отец солиста был детским писателем и много раз бывал в СССР. Режиссер также рассказал, что песню «Любимый город» ему часто пела мама.

Сам же Тилль Линдеманн впервые посетил Советский союз в 1973 году, будучи 10-летним ребенком. Он приехал туда как член молодежной команды по плаванию. Музыкант также вспоминал, что учил русский язык в школе и угощал советских солдат лимонадом.

Скандальный клип

Тилль Линдеманн часто становился героем скандалов, но в прошлом году под удар попал не он, а русские актрисы его клипа. В честь Дня всех влюбленных Тилль Линдеманн выпустил клип на песню «Till the End», в котором группа девушек занимались сексом друг с другом и с самим певцом. Некоторые части клипа были откровенной порнографией.

После этого в сети разгорелся скандал. Пользователи «Двача» узнали, что ролик сняли в Санкт-Петербурге, они также нашли некоторых участниц и выложили в открытый доступ их контактные данные, подписав в каких именно сценах снимались девушки.

Девушек начали травить за участие в ролике, а, по некоторым данным, лидер «Мужского государства» призывал преследовать актрис. В итоге даже тем, кто не принимал участие в эротических сценах стали поступать угрозы.