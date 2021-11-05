Компания Yоlосо выяснила, что самыми высокооплачиваемыми блогерами в TikTok являются школьники и студенты от 12 лет до 21 года. В среднем за одно размещение рекламы они получают 1,6 тысячи рублей. Юристы рассказали «360», как легализовать доход несовершеннолетнего в соцсетях и какую роль в этом играют родители.

TikTok и блогеры

Как сообщил РБК, аналитическая компания Yoloco провела исследование и выяснила среднюю стоимость рекламы у русскоязычных блогеров TikTok.

Школьники и студенты в возрасте от 12 лет до 21 года оказались самыми высокооплачиваемыми блогерами. В среднем за одно размещение рекламы они получают 1,6 тысячи рублей, блогеры постарше — 1,3 тысячи рублей, а дети до 12 лет — одну тысячу рублей.

Ценник в TikTok зависит от количества подписчиков, то есть чем больше аудитория, тем выше оплата. Например, у блогера с аудиторией меньше 10 тысяч подписчиков один пост будет стоить около 350 рублей, а у звезды с более чем миллионом подписчиков — 25 тысяч рублей.

«Синяя галочка», верифицирующая пользователя, тоже может поднять цену. Такой аккаунт обычно приносит в 50 раз больше прибыли, чем обычный.

Как устроен закон?

В TikTok довольно много несовершеннолетних блогеров, которые уже зарабатывают деньги на рекламе. Возникает вопрос: как они легализируют свой доход и нужно ли вмешательство родителя?

Юрист Федор Кравченко рассказал «360», что на двух «концах» финансово-юридических отношений находятся площадки (Youtube, Instagram, Tik-Tok и другие) и молодые блогеры. Между ними могут находиться несколько посредников. Далее идет деление на три категории.

Если блогеру более 18 лет, то ситуация простая: он полностью дееспособен, то есть может самостоятельно заключать любые договоры, осуществлять любые операции по счетам в банках, платить налоги со своих доходов и многое другое.

Если ему меньше 14 лет — тоже все просто: практически все сделки за него заключают родители.

Сложнее всего с периодом с 14 до 18 лет. Согласно статье 26 Гражданского кодекса, они вправе выступать авторами произведения искусства, распоряжаться своим заработком и нести имущественную ответственность без согласия родителей. Однако здесь единого регламента нет, и каждый случай рассматривается отдельно.

«На практике многие рекламодатели, интернет-платформы, банки и другие компании стараются „связываться“ с несовершеннолетними партнерами по договорам только в самых крупных случаях, когда это знаменитости, очень нужные этим компаниям, что заставляет их искать специальные юридические решения для таких случаев», — сказал эксперт.

Работа с агентством

В качестве посредника может выступать не только родитель, но и продюсерский центр. Юрист Андрей Лухин отметил, что TikTok — это иностранная организация, поэтому есть смысл в заключении трудового договора с каким-то агентством. Оно будет продвигать ребенка в социальной сети, платить установленные налоги и отчисления.

Кравченко, в свою очередь, предупредил, что в работе с продюсерскими центрами, TikTok-домами и рекламными агентствами есть свои минусы. Они преследуют свои интересы, которые обычно не совпадают с интересами блогера. Их задача — заработать максимальную прибыль и по возможности максимально «привязать» к себе блогера, чтобы он не перешел к другому продюсеру или не начал работать самостоятельно.

«Для этого они могут регистрировать на себя или требовать передать им управление каналами, аккаунтами, группами и пабликами, в которых публикуется контент и вокруг которых собирается аудитория. Они могут приобретать у сценаристов, дизайнеров и других специалистов права на те образы, которые используются в контенте. Если блогер использует псевдоним, они нередко регистрируют его в качестве товарного знака. Иногда так могут регистрироваться и настоящие имена блогеров», — заявил собеседник «360».

Исключительное право на созданный блогером контент тоже часто переходит к продюсерам. Все договоры с интернет-платформами, рекламодателями и другими бизнес-партнерами тоже заключаются от их имени.

С одной стороны, блогер получает ускоренный рост подписчиков, рекламу и профессиональную команду из гримеров и режиссеров. С другой стороны, платить за это придется втридорога, потому что это большие расходы, а продюсер обычно оставляет себе большую часть прибыли, отдавая лишь небольшой процент денег блогеру.

«Поэтому позже подрастающий блогер может оказаться перед выбором: либо надолго оставаться в такой „кабале“, либо уходить без своего паблика, а значит, и подписчиков, прав на свой прошлый контент, иногда — без раскрученного псевдонима, либо выкупать все это у продюсера за существенную сумму или процент от своих будущих доходов», — подчеркнул Кравченко.

Роль родителя

Именно поэтому лучше в качестве посредника выбрать родителя или опекуна.

«Один из родителей может открыть свое юрлицо, заключить договор с ребенком и, соответственно, получать деньги напрямую», — сказал Лухин.

Он также отметил, что от такого заработка идут пенсионные начисления, а выплачивает их налоговый агент, то есть работодатель.

PR-директор Divico Юлия Дорошок напомнила, что дети часто работают со своими родителями. Один из первых и самых ярких примеров — это YouTube-блогер Саша Спилберг. Ее отец не только представлял ее интересы, но позже даже участвовал в создании блогерского агентства.

По словам Кравченко, если у ребенка сложились нормальные «рабочие» отношения хотя бы с одним из родителей, то лучше всего ему действовать через этого взрослого. Тогда у него останется юридический контроль над своей интеллектуальной собственностью и доходами.

Родитель от своего имени или от имени своего несовершеннолетнего ребенка сможет выступать в отношениях с банком, налоговой инспекцией, рекламодателями, интернет-площадками и теми же продюсерами. А когда блогер подрастет, он всегда сможет потребовать, в том числе в суде, передать ему в полное распоряжение все его «активы».

«Кроме вопросов административного, финансового и юридического характера у юных блогеров также остро возникают темы приватности, буллинга и педофилии. Даже совершеннолетним блогерам непросто справиться с этим без поддержки и советов опытного человека рядом», — добавила Дорошок.