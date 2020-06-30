TikTok стал политической площадкой для мировой молодежи. Смешные вертикальные видео уже привели к скандалам

Руководство Индии ополчилось на популярное у молодежи приложение на фоне сложных отношений с Пекином. Конфликт связан с претензиями на территорию на севере Кашмира и на 60 тысяч квадратных метров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. В 1962 году подобные споры уже привели к войне на границе этих стран.

Незадолго до запрета TikTok ситуация вновь обострилась. Весной в районе озера Пангонг Цо военные обеих стран столкнулись. Летом это повторилось уже в долине реки Галван. С индийской стороны погибли 20 военных, с китайской — 43 погибших и тяжело раненых.

Как Трамп пострадал от TikTok?

Ранее подростки из TikTok чуть не сорвали первый с начала пандемии предвыборный митинг Дональда Трампа — в городе Талса (штат Оклахома). Они забронировали сотни билетов, даже не планируя приходить, пишет Bloomberg. В результате, мероприятие собрало гораздо меньше людей, чем планировал штаб президента. Главе Штатов даже пришлось отменить одно из запланированных выступлений.

Правда, дети додумались навредить президенту не сами. За несколько дней до митинга оппоненты Трампа начали распространять в социальных сетях призыв массово резервировать билеты, в том числе используя фейковые аккаунты. Наибольший отклик это получило как раз в TikTok. Там даже появились вирусные видео с регистрациями на митинг под песню Macarena.

Расследование в отношении владельца TikTok

Органы национальной безопасности США уже даже начали расследование в отношении владельца приложения TikTok китайской компании ByteDance Technology. Об этом осенью сообщил Reuters.

Дело в том, что при покупке американской социальной сети Musical.ly три года назад ByteDance не получила соответствующего разрешения от Комитета по иностранным инвестициям США. Более того, законодатели Штатов переживали, не будут ли владельцы приложения цензурировать контент. Были и вопросы касательно хранения личной информации пользователей. Власти США уверены, что приложение представляет угрозу для контрразведки.

Блок за видео о концлагерях в Китае

Осенью TikTok заблокировал доступ к аккаунту юного блогера из-за видео о концлагерях в Китае. Семнадцатилетняя Фероза Азиз опубликовала ролик, где обвинила Пекин в заключении мусульман в лагеря, параллельно рассказывая, как завивать ресницы.

«Итак, первое, что вам нужно сделать, — это взять ваши щипцы для завивки ресниц, завить ресницы, что очевидно. Затем вы положите щипцы и используете телефон, в который смотрите сейчас, чтобы узнать, что происходит в Китае, как они строят концлагеря, бросают туда невинных мусульман… Это очередной холокост, однако об этом никто не говорит», — заявила девушка и продолжила рассказ про реснички.

Материал стал вирусным, но доступ к аккаунту девушке заблокировали. При этом официальной причиной назвали другой материал.

Скандал в Афганистане и интерес СМИ

«В Афганистане на днях из-за TikTok был большой скандал. Журналисты нашли видео, где дети сенаторов ездят на дорогих автомобилях из государственного имущества и стреляют из автоматов. И все это они делают для того, чтобы снять прикольный ролик для соцсети. Сейчас развивается большой скандал, сенаторы как-то оправдываются. Но сам факт, что журналисты взяли видео именно их приложения», — об этом в разговоре с «360» заявил специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

По его словам, TikTok действительно привлекает интерес СМИ. Приложение может использоваться даже против условного врага. Это китайский продукт и руководство, так или иначе, более лояльно относится к именно к Китаю. «Конечно, у Пекина будет критическая риторика по отношению к своим якобы врагам. По отношению к той же Индии», — отметил собеседник «360».

«Политическая площадка для молодежи»

По мнению Гайрата, TikTok становится политической площадкой для молодежи. Во-первых, в нем, в отличие от Twitter или Facebook, не нужно тратить много времени на написание текста или придерживаться каких-то правил грамматики. Это приложение позволяет быстро снять короткое видео под различные звуки. Это намного быстрее и легче. Более того, это все-таки современные технологии, а они всегда привлекают больше молодежи.

Сейчас любая социальная сеть становится политической площадкой. Мы наблюдаем новый этап революции сети международных отношений. Если буквально 20 лет назад суверенитет считался географической границей, то сейчас суверенитет пытаются урегулировать в рамках интернет-пространства Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности.

Социальная сеть заработала в сентябре 2016 года. Изначально приложение называлось Douyin. Тогда его целевой аудиторией были исключительно китайцы. Но три года назад руководство запустило «копию» под названием TikTok. Теперь у соцсети естm офисы во всем мире, в том числе и в Москве.

«Китай никогда ничего просто так не делает. Понятное дело, что они хотят получить прибыль. Но те траты, которые совершил Tik Tok за последние года на рекламу, окупятся еще не скоро. Тем временем ни один стартап еще не тратил столько денег для популяризации своего приложения», — заключил собеседник «60».