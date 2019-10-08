ТikТоk пиарится на ваших видео. Бесплатно, потому что может

TikTok готовится к новому скандалу. Популярный блогер из Америки пожаловался, что приложение взяло его видео с дурачествами для своей рекламы. Странно здесь то, что парень оказался первым, кто возмутился. Ведь сервис давно промышляет рекламой за чужой счет. Законно ли это? По крайней мере в суде у американца будут все шансы на выигрыш.

С первого скандала с участием ТikТok прошло более полугода — тогда соцсеть заставили заплатить 5,7 миллиона долларов за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Новый конфликт пока не заслужил звания масштабной проблемы, так как на мировой уровень его раньше не выводили, да и никто особо не жаловался.

Элайджа Джей — звезда TikTok. Не очень сияющая, но все же звезда. На днях он заметил в соцсети Snapchat рекламу приложения TikTok, для которой использовали его интеллектуальную собственность — видео, на котором парень глотает воздушный шарик. Кстати, это нужно один раз увидеть:

Подарок в обмен на подписку. Как звезды TikTok поднимают деньги на детях Подробнее

Более 200 тысяч лайков, тысячи комментариев и репостов. Звездная болезнь от такого одобрения ударила в голову молодому американцу, и он посчитал, что TikTok незаконно использовал его творчество. Джей уверен, что компания должна заплатить ему за рекламу.

И этот парень не единственный пользователь TikTok, чьи видео соцсеть интегрировала в качестве рекламы. Радд Шого, кто тоже стал лицом рекламы TikTok, обрадовался, в отличие от Джея. Часто в разных соцсетях проскакивает видео российской тиктокерши Анастасии Усеевой, используемое в качестве рекламы приложения. Ранее девушка сотрудничала с Musical.ly, где и стала известна. Потом сервисы объединились, а девушка так и не пожаловалась, что ее лицо светится в рекламе приложения.

TikTok имеет право

У каждого приложения есть пользовательское соглашение, с которым приходится считаться. В противном случае юзер даже не сможет скачать программу. В правилах TikTok указано, что сервис получает права на весь контент, который публикуют пользователи. Сами юзеры сохраняют за собой авторское право, но передают компании лицензию на бессрочное и бесплатное использование этой интеллектуальной собственности.

Пока никто, кроме Джея, не возмущался, что приложение использует их идеи в своих целях. Тиктокер Вадим Гайнуллин (1,6 миллиона подписчиков в TikTok) по просьбе «360» выразил мнение насчет того, может ли приложение использовать видео юзеров.

По-моему, парень (Элайджа Джей — прим. ред.) переоценил себя в этой ситуации. Благодаря TikTok я набрал аудиторию и не имею ничего против, чтобы соцсеть брала мои видео для рекламы Вадим Гайнуллин.

Нежелание читать правила — аргумент?

Юрист Коллегии медиаюристов Федор Кравченко рассказал «360», что каждая соцсеть всегда пытается приобрести все необходимые права и подстраховаться по поводу всех возможных рисков, чтобы их компания не нарвалась на штрафы в случае, если использует загруженный контент.

Названы самые любимые приложения Россиян. И это не мессенджеры Подробнее

В этом правовом поле есть два подводных камня: первый — юзеры не всегда загружают собственный контент; второй — большинство людей не тратят время на чтение пользовательского соглашения.

Первый пункт не относится к истории с TikTok, так как пользователи стараются внедрять исключительно свой контент. Второй более подходит, ведь Джей может обратиться в суд по этому поводу. По мнению Кравченко, у него есть шанс выиграть спор, так как суды понимают, что почти никто не читает пользовательское соглашение, насыщенное сложными терминами. Другими словами, для суда нежелание читать правила будет аргументом. По крайней мере в первый раз.

С этой точкой зрения не согласился юрист Андрей Лухин. В беседе с «360» он отметил, что после нажатия кнопки «принять» или «согласен» пользователь автоматически подписывается на все правила и обязанности, прописанные в приложении. А значит, спорить нет смысла, так как нежелание читать документ — это не аргумент.