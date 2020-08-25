«Шансов на победу у руководства приложения нет». Что получит TikTok от иска против Трампа

Китайская социальная сеть TikTok официально подала в суд на администрацию Дональда Трампа. Причина — указ главы США, который запрещает американцам заключать сделки с китайской компанией ByteDance, владеющей приложением.

«Нам нелегко подавать в суд на правительство, но у нас нет иного выбора, кроме как действовать, чтобы защитить наши права, а также права наших сообществ и сотрудников», — говорится в распространенном TikTok пресс-релизе.

Более того, в компании указ Трампа назвали предвыборной уловкой действующего президента, баллотирующегося на второй срок.

Представители сервиса также отметили, что Вашингтон не продемонстрировал доказательства собственной версии о том, что приложение представляет угрозу национальной безопасности Штатов из-за связи с руководством Китая. Кроме того, США не предоставили социальной сети возможность доказать свою благонадежность и даже не приняли во внимание, что вся информация о гражданах Штатов в компании не хранится на территории Китая.

Также против Вашингтона отдельный иск подал Патрик Райан — сотрудник TikTok, передает Reuters. По его словам, решение Трампа лишит средств существования 1,5 тысячи работников китайского приложения, которые трудятся на территории Штатов.

«Очень умный ход»

«Решение подать в суд — это очень умный и вполне адекватный ход. Шансов на победу у руководства приложения при этом нет, но вот набить цену в рамках переговоров с американскими партнерами это поможет. Иск сыграет только на руку TikTok», — заявил в разговоре с «360» специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

Он уверен, что сам судебный процесс сложный и долгий, да и обе стороны заинтересованы в компромиссе. TikTok прекрасно понимает, что если не пойдет на сделку, то как минимум потеряет большую платежеспособную аудиторию, а также это станет поводом для американских гигантов запустить аналогичный сервис с более мощной технической новинкой с участием мировых голливудских заезд.

В этой ситуации можно понять Трампа. Он мыслит так: «Почему это китайское правительство может себе позволить блокировать все иностранные сервисы, а их нельзя?!» Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности.

Позиция Трампа

Вашингтон уверяет, что китайская социальная сеть может следить за своими клиентам, в частности американскими, и передавать полученные данные Пекину. Руководство TikTok отрицает обвинения.

В начале месяца американская Microsoft сообщила, что хочет купить часть TikTok, в том числе в Штатах. Президент США потребовал, чтобы сделку закрыли к середине сентября, иначе приложение заблокируют.

Вскоре Трамп действительно подписал два указа. Они запрещают американцам заключать сделки с китайскими компаниями, которые владеют социальной сетью и мессенджером WeChat. Документы вступают в силу 20 сентября. Москва считает действия Трампа «агрессивным принуждением к продаже».