Пользователи TikTok перевоплощаются в жертв Холокоста. Ролики ради просмотров выглядят дико

В TikTok запустили новый флешмоб — пользователи создают образы жертв Холокоста, чтобы снять вирусные ролики. Участники рисуют на лице синяки, ожоги, пишут на руках номера и надевают нашивку в виде желтой шестиконечной звезды. В Сети многие осудили авторов идеи, высказался даже Музей Освенцима.

Многие пользователи молодой китайской соцсети с вирусными видеороликами TikTok подключились к флешмобу, в котором люди изображают жертв Холокоста. Молодые люди и девушки рисуют на себе синяки, следы от ожогов, кровоподтеки, пишут на руках порядковые номера, одеваются в полосатую лагерную робу и надевают повязку со «звездой Давида», которую должны были носить евреи при нацистском режиме Гитлера.

В самих роликах пользователи под музыку рассказывают истории того, как они «были убиты» в Освенциме.

«Однажды они сказали нам идти в душ. Мама держала меня за руку. Я была рада, что я не одна, что моя мама со мной», — говорит девушка на видео.

Другие просто находятся в кадре в своем образе под грустную музыку, в тексте песен часто говорится о том, что человек не хотел умирать или что он хочет вернуться домой.

Некоторые и вовсе насмехались над тем, что происходило с еврейским народом в нацистской Германии.

Оскорбление истории

В соцсетях «народное творчество» на историческую тему не оценили. Многие стали писать о том, что Холокост — не повод для того, чтобы снимать «трагичные» видеоролики для социальных сетей.

При этом люди замечали, что подобная репрезентация того, что происходило в гитлеровской Германии с евреями, отнюдь не безобидна, так как искажает представление об истории и может быть оскорбительным для тех, чьи семьи действительно были затронуты этой трагедией.

Осудил флешмоб и Музей Освенцима.

«Тенденция изображать „жертв“ в TikTok может быть обидной и оскорбительной. Некоторые видеоролики опасно близки или уже вышли за рамки тривиализации истории», — говорится в сообщении официального аккаунта Музея Освенцима в Twitter.

В Музее также заметили, что часть роликов может быть попыткой современных подростков переосмыслить историю своей семьи, своих предков. И эти попытки могут быть не слишком удачными, но от этого не менее важными и значимыми для самих людей.

Большая ответственность за происходящее лежит на педагогах, которые должны научить не только рассказывать истории, но и понимать, где и как эти истории могут быть рассказаны .

«Социальные сети — часть нашей ежедневной жизни и коммуникации. Поэтому мы должны постоянно поддерживать понимание того, что не каждая соцсеть может увековечить память о Холокосте. Это всегда требует уважения к жертвам, соответствующего языка и контекста, а также фактической достоверности», — добавили в Музее.

Другая же часть видео явно создавалось не с целью сохранения памяти о Холокосте или о погибших в нем людях, но исключительно для того, чтобы стать «частью онлайн-тренда».

Тем не менее по заявлению в официальном аккаунте Музея в соцсети, организация не надеется решить проблему, пытаясь пристыдить или осудить участников этого флешмоба.

«Их мотивация кажется очень разнообразной. Это образовательный вызов», — говорится публикации в Twitter.