Угроза национальной безопасности?

Помпео уверен, что китайские технологии могут представлять угрозу национальной безопасности США. По словам чиновника, Дональд Трамп скоро сделает официальное заявление по этому поводу.

«Что касается китайских приложений, установленных у людей на смартфонах, я уверяю вас, США примут должные меры. Вы можете установить TikTok, если вас не смущает, что личные данные окажутся в руках Коммунистической партии Китая», — заявил госсекретарь США.

По данным Fox News, в Штатах насчитывают порядка 30 миллионов пользователей TikTok, а также более 700 миллионов во всем мире. Американцы не первыми задумались об ограничениях к доступу к модному приложению. Ранее TikTok на своей территории по тем же причинам заблокировала Индия.

Правда, пока правительства разных стран беспокоятся о сотрудничестве приложения с руководством КНР, владелец TikTok сам попал в опалу китайских властей. В конце прошлого месяца его обвинили в «уходе от ценностей социализма».

После принятия закона о национальной безопасности в Гонконге руководство TikTok заявило о решении прекратить работу приложения на этой территории. До этого предоставлять личные данные и переписку жителей Гонконга властям Китая отказались Telegram, Facebook и WhatsApp.

«TikTok уважает частную жизнь»

Пресс-служба приложения рассказала «360», что в последние недели в Сети был ряд сообщений, в том числе анонимных, о проблемах безопасности в TikTok. В организации сообщили, что крайне серьезно относятся к подобным сигналам и уже проверяют заявления.

«Мы обнаружили, что многие из них являются неточными или отражают анализ устаревших версий приложения, включая те, что были доступны несколько лет назад», — добавили в пресс-службе.

Глава информационной безопасности TikTok Роленд Клутье опубликовал подробный отчет о некоторых бездоказательных обвинениях в адрес приложения.

Группа по информационной безопасности выполняет непрерывный процесс проверки уязвимостей безопасности и их устранения. Мы привлекаем лучшие компании по обеспечению информационной безопасности для этих задач. TikTok уважает частную жизнь наших пользователей Пресс-служба TikTok.

Могут ли TikTok заблокировать в США?

Вполне возможно, что приложение заблокируют в США. Однако с американцами всегда можно договориться. Об этом в разговоре с «360» заявил специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

Если у американцев будут реальные доказательства передачи данных пользователей властям КНР, думаю, руководство TikTok будет вынуждено сотрудничать и с правительством США. Тогда приложение не заблокируют в Штатах Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности.

Собеседник «360» добавил, что в США крайне редко блокируют что-либо. Например, Telegram Павла Дурова оштрафовали более чем на 400 миллионов долларов. Но само приложение на территории Штатов вполне может работать.

«Приложение для внешнего рынка»

При этом Гайрат полагает, что уход приложения с территории Гонконга не означает, что у TikTok нет никаких отношений с правительством КНР. Приложение изначально было создано с целью развития на внешнем рынке. Для граждан Китая уже давно существуют социальные платформы, с помощью которых правительство получает необходимые данные о своих гражданах.

«Пока им просто нужно симулировать, что данная компания — TikTok — не имеет никаких отношений с правительством. Но многим экспертам известно, что крупные социальные платформы не могут существовать без сотрудничества с органами правительства в разных странах. Если помните, блокировались многие видео, связанные с мусульманами, дабы угодить правительству Китая и соответствовать политике КНР по отношению к мусульманам», — заключил собеседник.