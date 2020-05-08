Тихие церемонии, минуты молчания и споры. Как в Европе уже отпраздновали День Победы

В Европе завершение Второй мировой войны отмечают 8 мая. Учитывая 75-летнюю годовщину, празднования должны были пройти с размахом. В связи с пандемией коронавируса планы изменили. Лидеры европейских стран провели закрытые церемония, где почли память ветеранов.

Лидеры европейских стран отметили 75-ю годовщину Дня Победы. Поскольку в большинстве государств все еще действуют строгие ограничения по передвижениям, крупные празднования отменили. Большинство стран провели закрытые церемонии и почтили память погибших минутой молчания.

Президент Франции Эммануэль Макрон начал церемонию с возложения венков к статуе генерала Шарля де Голля. Он был лидером свободных французских войск в войне. Вместе с Макроном было несколько офицеров и помощников. Об этом пишет «Би-би-си».

После этого президент возложил венок к могиле неизвестного солдата в Париже. На этой церемонии присутствовала небольшая группа чиновников. Все придерживались правил социального дистанцирования. Небольшой военный хор исполнил «Марсельезу».

В Германии 8 мая считается днем освобождения от нацистского правления и окончания Второй мировой войны в Европе. Однако, дата никогда не являлась государственным праздником. В этом году в честь 75-летия впервые в земле Берлин его объявили беспрецедентным государственным праздником. Это вызвало споры в стране.

Канцлер Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки к мемориалу жертвам войны и тирании в Берлине, почтя память всех погибших. Большинство уличных празднований, выставок под открытым небом и мероприятий в музеях отменили. Как передает «Би-би-си», часть постарались перенести в интернет.

Президент также произнес речь, в которой попросил людей сохранять бдительность среди «соблазна нового национализма».

«Восхищение авторитаризмом. Недоверие, изоляция и враждебность между народами. Ненависть и агитация, ксенофобия и презрение к демократии — это ничто иное, как старые злые духи в новом обличье», — предупредил Штайнмайер.

В конце он призвал Европу к единению и сотрудничеству.

В Великобритании принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская провели две минуты молчания, чтобы почтить память военнослужащих и женщин во время Второй мировой войны. Орудийный салют из Эдинбургского замка ознаменовал начало и конец молчания.

Все публичные собрания ожидаемо отменили, но событие отметили пролетом выставочной командой Королевских ВВС «Красные стрелки» над Лондоном. Самолеты ВВС «Тайфун» пролетели над Кардиффом, Эдинбургом и Белфастом. После этого волынщик сыграл у военного мемориала возле Балморала, где принц Чарльз и Камилла возложили венок.

Программы, приуроченные к празднику, будут транслироваться по телевидению. Когда будет показа речь Черчилля, людям предложат встать и поднять бокал в национальном тосте, говоря: «Тем, кто так много дал, мы благодарим вас».

Вечером также покажут обращение королевы к народу, пишет «Би-би-си». Премьер-министр уже поблагодарил всех, кто прошел войну, сказав, что «наша благодарность будет вечной».

Великобритания и ее союзники официально приняли безоговорочную капитуляцию нацистской Германии после почти шести лет войны 8 мая 1945 года.