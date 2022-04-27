У стрелка из Ульяновской области диагностировали психическое расстройство. Психоаналитик Московского института психоанализа, кафедры психотерапии и психологического консультирования Владимир Файнзильберг пояснил «360», что в подобных случаях человек должен находиться под наблюдением специалистов. Далее — его прямая речь.

Дело за психиатром

Для этого и создано динамическое наблюдение психически больных. Участковый психиатр должен наблюдать этого больного с регулярностью. Регулярность определяется самим участковым, потому что разные больные по-разному себя ведут. Это зависит не только от самого диагноза, но и от того, как течет заболевание, проявляет ли заболевший агрессию или аутоагрессию — склонность к самоубийству. Это, конечно, большая задача, которая стоит перед психиатрами, поскольку человек стоит на учете. И эту психиатрическую бригаду, если можно так сказать, пирамиду, возглавляет участковый психиатр, который должен определять степень наблюдения больного, его периодичность, лечение, его изменение, работу с родителями, близкими людьми. Все это входит в обязанности участкового психиатра.

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У участкового психиатра раз в неделю есть возможность посещать именно тех пациентов, которые по каким-то неизведанным причинам отказываются от посещения, либо у них меняется состояние. Как правило, ему дают автомобиль и водителя для этого. Все это является системой наблюдения, которой должен заниматься районный психоневрологический диспансер.

«Неправильные» соседи

Принудительное лечение определяет только суд. Недобровольная госпитализация регулируется законом о психиатрической помощи и гарантиях прав психически больным об ее оказании. Первый вариант этого закона Минздрава был в 1988 году, в 1993-м — редакция. Последующая редакция, которой мы сегодня пользуемся — в начале 2000-х. Там говорится, что решение о недобровольной госпитализации — против воли больного — осуществляется только решением врачебной комиссии из не менее чем трех психиатров. Полиция имеет право задержать такого больного.

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Допустим, у вас есть сосед, который ведет себя неправильно. Вы не знаете, болен он или нет. Вы имеете право обратиться в полицию, выразить свое неудовольствие в виде заявления. Они его задерживают и приглашают психиатрическую бригаду. Та осматривает его и решает — госпитализировать его или нет. Когда его доставят в психиатрический госпиталь или больницу, там обязательно должно быть еще два врача-психиатра, которые принимают решение о недобровольной госпитализации.

Работа психологов

Сегодня мы имеем счастье наблюдать в каждом детском саду и школе психологов. Психологи достаточно квалифицированы для того, чтобы определить, нужно ли направлять студента, ребенка, учащегося к психиатру или нет. Скажу вам как психиатр почти с 50-летним стажем: тихий замкнутый ребенок, человек, который не социабилен, [находится] вне группы социального общения, всегда вызывает подозрение у психиатра. Баловники и хулиганы более нормальны, если хотите, чем те, которые замкнуты.

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У психолога есть различные тесты, которыми он может подтвердить свои подозрения или опровергнуть. Кроме того, у каждого психолога есть знакомый психиатр, потому что без психиатров психологи обойтись не могут. К ним и направляют на консультацию потенциальных пациентов, вызывающих какие-то подозрения.

Должна быть работа с родителями, потому что до 15 лет мы не имеем права проводить психиатрическое обследование, которое регламентируется законом. Чаще всего родители соглашаются и показывают свое чадо психиатру, и уже психиатр решает, как быть дальше.