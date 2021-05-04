Тигры у ног его сели. Удивительная жизнь и наследие легендарного дрессировщика Михаила Багдасарова

Скончался легендарный дрессировщик Михаил Багдасаров. Он пришел в цирк 12-летним мальчишкой и сразу после представления заявил директору, что хочет там работать. Багдасаров трудился с корифеями жанра, помогал ставить трюки в «Полосатом рейсе», создал несколько уникальных шоу и успел основать свою династию.

Народному артисту России Михаилу Багдасарову было 75 лет. Росгорцирк связал его смерть с коронавирусом. Однако, по словам сына, дрессировщик не жаловался на здоровье — только болел бронхитом в последнюю неделю.

Эдгард Запашный отметил, что Багдасаров был по-настоящему предан искусству и цирку. Аскольд Запашный добавил, что дрессировщик сумел вырастить своих детей с такой же фанатичной любовью к цирку.

Дрессировщик тигров Михаил Зарецкий вспомнил, что Багдасаров был строгим человеком, с характером. Но при этом он показывал, как надо вести себя правильно, объяснял и старался помочь, советовал.

Любовь к цирку

Ученика линотиписта-наборщика бакинской типографии Мишу впервые привела в цирк соседка Ася Манучарова, билетная кассирша и бывшая эквилибристка. И 12-летний мальчишка сразу же влюбился. Настолько, что навсегда запомнил день, когда после представления пришел к директору цирка и заявил, что хочет тут работать.

В семье такому решению не обрадовались. В интервью ZooPrice Багдасаров вспоминал, как отец лупил его палкой, надеясь выбить дурь и заставить вернуться к стабильной и серьезной работе. Не вышло. И то, что в цирке на первых порах доверили лишь тележку и метлу, мальчика не отпугнуло.

Сам Багдасаров вспоминал, что жил в ту пору на 20 копеек в день. Став конюхом, покупал на рынке кирпичик черного хлеба и один соленый огурец, причем старался выбрать пустой внутри — там много рассола набиралось. Это была вся еда будущей звезды цирка, «да еще выпивал полведра воды, чтобы пузо надувалось, и на пару-тройку часов голод проходил», привел воспоминания артиста официальный сайт Росгосцирка.

Тощий и голодный, со стертыми до крови руками и ногами, он мечтал стать артистом. И его заметила звездная пара дрессировщиков — Маргарита Назарова и Константин Константиновский. Они оценили бесстрашие и талант молодого человека при работе с хищниками.

Источник фото: bagdasarov.ru

Михаила Багдасарова взяли в группу, и он трудился с прославленными мастерами почти 10 лет. Помогал работать с хищниками в фильме «Полосатый рейс», где Маргарита Назарова сыграла главную женскую роль — буфетчицу Марианну. Также участвовал и в съемках картины «Сегодня — новый аттракцион» с Константином Константиновским.

Своя дорога

С 1973 года Михаил Багдасаров отправился в самостоятельное плавание. В 1979 году он представил свой новый аттракцион «Давид Сасунский» по мотивам средневекового армянского эпоса. Под музыку Арама Хачатуряна на манеже работали львы, тигры, пантеры, ягуары, леопарды и пумы — животные, которые не встречаются друг с другом в дикой природе.

Премьера уникального выступления прошла в Нижнем Новгороде (тогда еще Горьком). Дрессировщик позже признавался, что ему не успели дошить костюм и все выступление в тело впивались портновские булавки. Но это не помешало артисту сорвать шквал аплодисментов. А после за кулисами Багдасаров полчаса плакал от радости.

Источник фото: bagdasarov.ru

Выступление высоко оценили не только зрители, но и старшие коллеги. Легендарная дрессировщица львов Ирина Бугримова сказала, что видит в Михаиле мастера советского цирка. И действительно, за этот аттракцион со смешанной группой хищников Багдасаров получил звание заслуженного артиста Армянской ССР.

Дрессировщик не раз отмечал, что в клетку войти может любой дурак, главное — оттуда выйти. Нужно иметь силу духа. Если этого нет, ничто не поможет — ни холостые выстрелы из револьвера, ни вода. Но «ломать» зверя нельзя: насилием можно остановить, но пытаться заставить что-то сделать с помощью насилия — бесполезно.

«Дети опилок»

Хотя Михаил Багдасаров всю жизнь предпочитал работать с большими кошками, в частности с тиграми, его любимые домашние животные были… крупные попугаи. Они сопровождали артиста всю жизни. Один жако любил пугать труппу, крича багдасаровским голосом: «Дармоеды! Кто так работает!» Еще один попугай мычал, блеял и ржал, так что уборщицы доносили в дирекцию, что в гримерной незаконно держат козлов и ослов.

Со своей женой Ириной Николаевной, тоже в прошлом артисткой цирка, Багдасаров прожил почти 40 лет. Он подтрунивал над супругой: «Мне медаль пора давать за боевые заслуги». Но она мгновенно парировала: «А мне — за взятие Кавказа!» При этом жена никогда не пыталась встать между мужем и его работой, всячески поддерживая супруга и детей.

Источник фото: bagdasarov.ru

На теле у Михаила Багдасарова было около 150 шрамов. Он говорил, что его рвали одинаково и те хищники, которых он брал маленькими котятами, и те, что попали в цирк взрослыми. Но зла на партнеров — а именно так он воспринимал своих животных — дрессировщик не держал. Хотя и признавал, что заходить в клетку после травм было страшно.

Но любовь к цирку и к тиграм все побеждала. И дети, дочь Карина и сын Артур, пошли по его стопам. На них тоже бросались большие кошки. Карине тигр рассек бровь, Артур получил «на память» от тигра больше сотни шрамов. Но Багдасаровы так же отважно продолжают выходить на манеж. Сейчас у них самих, заслуженных артистов России, растет смена, которую дед называл «дети опилок».