Отважный журналист из России узнал, как живут китайцы у коронавирусного Хубэя. Это похлеще сериала «Чернобыль»

Журналист Антон Лядов снял видеорепортаж из городов, расположенных неподалеку от провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса. Вернее, то, что ему разрешили снять полицейские, которые оставили журналисту не все флеш-карты. И посмотреть действительно есть на что.

Китай без людей

Первым делом Лядов предупредил зрителей YouTube-канала The Люди, что показывает не все, а только то, что осталось из материалов. Он покатался по нескольким городам, чтобы посмотреть, как действительно сейчас живут люди в Китае.

Первое, что, очевидно, бросилось журналисту в глаза, — отсутствие людей. В том числе и в Шанхае, который является одним из самых крупных городов планеты.

Источник фото: YouTube-канал «The Люди»

По дороге ему встретились дворники, регулировщики в масках и очках, ведь заразиться коронавирусом можно, даже почесав глаз. В Шанхае сейчас не просто закрыты места массового скопления людей, они перекрыты за несколько метров белыми заборами.

Есть и новые формы бизнеса. Из-за того, что в Китай сейчас никто не едет, а многие страны просто прекратили авиасообщение с КНР, отели тоже пустуют. Но чтобы еда не пропадала, владельцы раскладывают ее на порции и продают в контейнерах прямо на улице.

Новый быт

Перемещаться между провинциями в Китае сейчас можно только на поезде. Причем есть приложение, которое показывает, в каком городе, на какой улице и даже в каком доме обнаружили человека с коронавирусом.

Источник фото: YouTube-канал «The Люди»

Журналист приехал в гости к семейной паре из России. Они живут совсем не далеко от провинции Хубэй, но, несмотря на настойчивые просьбы родителей, не стали эвакуироваться.

Они рассказали немного о жизни в Китае сейчас. На входе в каждый жилой комплекс проверяют талон, гостей не пускают, всем обязательно меряют температуру, причем выходить можно только три раза в неделю. В подъездах тоже появились свои правила: повесили зубочистки, чтобы люди могли пользоваться лифтом, не касаясь кнопок.

«Мы стали мыть все, что покупаем в магазинах. Бутылки, например. Мы стали чистить овощи от кожуры: огурцы, яблоки, потому что люди все трогают», — рассказала девушка.

Кстати, вопреки всеобщему убеждению проблем с продуктами нет. А еще китайцы внедрили оплату через QR-код, чтобы люди лишний раз не касались денег. Но обстановка напряженная: во дворах, например, можно встретить призыв донести на соседа, если он ездил в провинцию Хубэй.

Источник фото: YouTube-канал «The Люди»

При въезде в провинцию Хубэй каждую машину проверяют. Человек должен установить приложение «Карантин», которое, по сути, отслеживает все перемещения. Для экономии времени над пограничной зоной летают дроны с QR-кодами.

Первые случаи коронавируса зарегистрировали в Ухане в конце декабря. За полтора месяца в Китае им заразились более 66 тысяч человек, из них скончались более 1,5 тысячи. За пределами КНР коронавирус подхватили около 500 человек. Основными симптомами названы головная боль, чихание, кашель, стеснение в груди, диарея, тошнота.