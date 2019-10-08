Sony Interactive Entertainment — компания, которая разрабатывает и поддерживает PlayStation, — официально анонсировала дату начала продаж пятого поколения приставок PS5: конец 2020 года. В соцсетях началось бурное обсуждение новинки.

Согласно заявлению разработчика, игровая консоль следующего поколения появится в рознице к концу 2020 года. Как раз в эту пору года начинаются приуроченные к рождественским праздникам распродажи. На то, вероятно, и рассчитывают и у производителя, и у продавцов. Так, в шведском Media Markt на новинку уже открыли предзаказ. За новую «плойку» (как ее ласково называют фанаты) тут просят без одной шведской кроны 10 тысяч. Если перевести по курсу в рубли, выйдет, что уже на стадии предзаказа за PS5 шведы просят без малого 70 тысяч рублей.

Появились и первые ТТХ новинки. Геймерам обещают буквально прорыв в технологиях, почти полное погружение в игру, множество удобств и ни с чем не сравнимое быстродействие и качество картинки и звука.

Соцсети уже разрывает от бурных обсуждений PlayStation 5. Кстати, не факт, что консоль будет носить именно это коммерческое название, но как бы ни назвали PS5, все равно это будет «плойка» следующего после PlayStation 4 поколения — а значит, «пятерка».

По мнению геймеров, не стоит переживать тем, кто недавно купил PlayStation 4. Так, многие уже с десяток лет подряд рубятся на предыдущих версиях PS и нисколько не комплексуют по этому поводу. Кроме того, если у кого набралась внушительная коллекция игр, то есть все основания полагать, что они не пропадут: пятое поколение консоли, скорее всего, будет поддерживать игры «младшенькой». Во всяком случае это коммерчески верно.

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Аналитик компании Ace Securities Хидеки Ясуда между тем заявил, что начиная от старта релиза РS5 в конце 2020 года и вплоть до марта 2021 года суммарный тираж PlayStation 5 составит шесть миллионов штук. По-настоящему разработчики развернутся только через полгода, уверен эксперт.

Так, до календарного марта 2022 года будут проданы еще как минимум 15 миллионов игровых консолей PlayStation 5. Итого суммарный тираж консоли пятого поколения может приблизиться к 20 миллионам штук и более.