«Тетрис челлендж» захватил экстренные службы по всему миру. Россия не осталась в стороне

Правила нового флешмоба, который заполнил социальные сети, просты — надо разложить инвентарь на земле возле служебного транспорта, лечь рядом и сфотографироваться. А если положить вещи так, будто ты в стареньком тетрисе, то точно победишь! Правда, наградой будет только веселье и лайки — но разве этого мало?

«Тетрис челлендж» начался первого сентября с фотографии немецких полицейских. Всем так понравилось, что остановиться оказалось невозможным — полмира оказалось втянуто в фотографическую эстафету.

А вот и герои-полицейские из Цюриха, которые запустили вирусный флешмоб:

По правилам эстафеты вместе с фотографией надо отметить нескольких друзей — а в этом случае коллег из других служб или подразделений.

Не обошлось и без россиян:

Присоединились даже виртуальные участники!

И игрушечные!

И даже порностудия Fake Taxi!