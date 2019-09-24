«Тетрис челлендж» захватил экстренные службы по всему миру. Россия не осталась в стороне
Правила нового флешмоба, который заполнил социальные сети, просты — надо разложить инвентарь на земле возле служебного транспорта, лечь рядом и сфотографироваться. А если положить вещи так, будто ты в стареньком тетрисе, то точно победишь! Правда, наградой будет только веселье и лайки — но разве этого мало?
«Тетрис челлендж» начался первого сентября с фотографии немецких полицейских. Всем так понравилось, что остановиться оказалось невозможным — полмира оказалось втянуто в фотографическую эстафету.
А вот и герои-полицейские из Цюриха, которые запустили вирусный флешмоб:
По правилам эстафеты вместе с фотографией надо отметить нескольких друзей — а в этом случае коллег из других служб или подразделений.
Не обошлось и без россиян:
Присоединились даже виртуальные участники!
И игрушечные!
И даже порностудия Fake Taxi!