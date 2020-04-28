Россияне смогут сдать тесты на антитела к коронавирусу с мая. Сколько это стоит и зачем нужно?

Скоро в России начнут делать массовые тесты на антитела к COVID-19. Этим займутся пять крупных лабораторий: «Инвитро», «Хеликс», «Гемотест», KDL и LabQuest. «360» узнал, чем помогут эти тестирования в борьбе с коронавирусом, кому их будут делать и во сколько это обойдется россиянам.

О том, что скоро начнутся массовые тестирования россиян на наличие антител к коронавирусу, лаборатории «Инвитро», «Хеликс», «Гемотест», KDL и LabQuest заявили 28 апреля. Сейчас предполагается, что каждая из них будет проводить два вида тестов: качественный, который определит, есть ли в крови человека антитела к COVID-19; и количественный, который покажет, какова концентрация этих антител. Люди с достаточным количеством антител, предположительно, имеют иммунитет к вирусу и могут стать донорами плазмы — это поможет бороться с коронавирусом тем, кто переносит его в тяжелых формах.

Преимущество теста на антитела в том, что его точность составляет порядка 97%. Раньше о тестах на коронавирус, определяющих, болен ли человек в данный момент, тоже говорили с уверенностью в точности. Но позже выяснилось, что велика доля ложноположительных и ложноотрицательных результатов.

С тестом на антитела такой ситуации возникнуть не должно. Прежде всего, он надежнее, потому что в нем значительно меньше внешних факторов, которые могут повлиять на результат. Кровь для анализа сразу поступает в герметичную емкость, в то время как мазок, который берут из носа или глотки, контактирует как минимум с воздухом и ножницами, которыми медицинский работник отрезает часть палочки, где остался биоматериал. Этот контакт и может искажать результат.

Сколько стоит тест на антитела

«Хеликс» — 2-4 тысячи рублей

В пресс-службе сети лабораторий «Хеликс» рассказали «360», что тестирование на антитела будет стоить порядка двух-четырех тысяч рублей. Точная сумма зависит от того, какой нужен анализ — качественный или количественный. Можно будет сдать кровь для анализа на дому — медицинские работники приедут в назначенное время со всеми инструментами, но за это придется доплатить.

Начать тестирования «Хеликс» готов уже в первой половине мая в трех крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Лаборатории компании по всей России будут проводить порядка 30 тысяч тестов в сутки, то есть по 900 тысяч тестов в месяц.

«Инвитро» — от 950 до 3,5 тысячи рублей

«Такой разброс связан с тем, что есть различные типы исследований — качественные и количественные. Пока у нас нет стопроцентной уверенности, какая это будет цена, потому что это будет зависеть и от производителей», — объяснила руководитель пресс-службы «Инвитро» Нина Орешкина.

Сейчас в компании уверены, что цена теста в лаборатории точно не поднимется выше 3,5 тысячи рублей. Более точную информацию о стоимости сообщат после майских праздников, когда начнутся поставки тест-систем.

При этом Орешкина отметила, что ориентировочно тестировать россиян в «Инвитро» начнут с середины мая, компания сможет производить до 200 тысяч тестов в месяц. «Мы сейчас ведем переговоры с несколькими производителями, это и российские, и международные компании, которые должны получить регистрационное удостоверение, чтобы предоставить нам тесты. И хотя сейчас многие подобные процессы действительно ускорены, на них требуется определенное время», — добавила она.

«Гемотест», KDL и LabQuset — стоимость неизвестна

В «Гемотесте» начать тестирования также планируют во второй половине мая, так как для производства достаточного количества тест-систем нужно время, рассказала «360» исполнительный директор лаборатории Ольга Абрамович. О стоимости такого теста в компании говорить пока не готовы, так как их цена будет во многом зависеть от поставщиков и производителей тестов.

В KDL начало тестирования отодвигают еще чуть дальше — на конец мая-начало июня, сообщают «Ведомости». Более подробной информации о тестах и их стоимости от компаний KDL и LabQuset получить не удалось — на запрос в компании не ответили. Однако ранее в KDL заявляли, что не делают платных тестов на наличие коронавируса.

Зачем и кому нужен тест?

Иммунно-ферментный анализ на антитела точно определяет, был ли у организма контакт с вирусом. Такой метод давно используют при других вирусных заболеваниях, чтобы определить, есть ли у человека иммунитет. Достаточно обширное тестирование позволит понять, есть ли в России так называемый популяционный иммунитет, то есть какой процент населения имеет антитела к коронавирусу. Это объяснил «360» заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

«Выявление людей с иммунитетом к вирусу позволит постепенно снижать меры по самоизоляции и обеспечить для части людей возможность возвращения к работе», — объяснил медицинский директор «Хеликса» Дмитрий Денисов.

Орешкина и Денисов отметили, что количественный анализ на антитела позволит понять так называемую степень напряженности иммунитета, то есть насколько организм способен противостоять повторному заражению. Но чтобы результаты были достоверными, отмечает Орешкина, нужно будет протестировать значительную часть населения.

Тогда же станет понятно, сколько людей на самом деле перенесли вирус, уверен Костинов. «Будет видно, сколько людей переболели. Когда набирается значительное количество переболевших, то у вируса сужается поле, где он может циркулировать», — заключил он.

Тест смогут сдать все желающие при условии, что у них нет симптомов ОРВИ — больного горла, температуры и насморка.