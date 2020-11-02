Проверка на коронавирус за счет государства: почему ПЦР-тесты должны стать дешевле

Россиянам могут начать возмещать затраты на тестирование на коронавирус в частных клиниках. Меру предлагают распространить на заболевших и членов их семей. Для жителей регионов это слишком большие расходы. А бесплатной очереди в поликлинике приходится ждать неделями. В Госдуме идею поддержали. Но есть варианты и получше.

Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей предложили возмещать расходы на тестирование на коронавирус в частных клиниках. Свое предложение авторы направили в Совет безопасности и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По их мнению, нужно распространить меру как на самих заболевших, так и на членов их семей.

Для жителей регионов такие расходы весьма чувствительны, особенно если семья большая или кому-то приходится сдать несколько тестов. Есть и еще одна проблема. Это в Москве ожидание бесплатного по полису ОМС ПЦР-анализа занимает максимум три дня, а в некоторых уголках страны оно растягивается на две-три недели, пишут «Известия».

Возмещать затраты предлагается из Фонда обязательного медицинского страхования. Эксперты подсчитали, что если стоимость теста — около двух тысяч рублей, то по текущей статистике в 1,58 миллиона зараженных и 3,1 миллиона членов их семей на возмещение понадобилось бы около 10 миллиардов рублей. Сумма посильная, но есть одно но. В регионах ограничено число мест, где можно сдать платный тест на коронавирус, многие уже перегружены. Бесплатные тесты стимулируют людей активнее делать анализы — в медцентрах могут появиться очереди, в которых риск заразиться будет высоким.

Расширить и удешевить

По мнению члена комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, нужно максимально расширить бесплатное тестирование за счет бюджета. Сейчас получается, что большая часть формально болеющих ОРВИ или ОРЗ на самом деле болеют COVID-19. Но им не назначают лечение, не помещают на изоляцию и не проводят никаких противоэпидемических мероприятий.

«Фактически идет неконтролируемое распространение инфекции. Но здесь государство должно в первую очередь взять на себя ответственность за увеличение количества тестов и прекращение цепочек распространения», — сказал Куринный.

Реальная стоимость большинства тестов, по его данным, не превышает три-четыре евро, то есть не более 300–400 рублей. Коммерческие медицинские организации ради прибыли завышают ее в разы. Если ввести жесткий контроль за ценообразованием, то вкупе с увеличением бесплатных тестирований со стороны государства мера будет более эффективной и оперативной, чем бюрократически долгое возмещение затрат.

«Даже если разрешить стопроцентную прибыль, будет 600–700 рублей — согласитесь, это не две-три тысячи. Думаю, многие работодатели начнут проверять своих сотрудников, чтобы минимизировать риски. Но, повторюсь, это в плюс к государственному бесплатному тестированию», — подытожил парламентарий.

Деньги найдутся

Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов считает, что пока шансы на воплощение инициативы в жизнь невысоки. Но ее могут реализовать при ухудшении ситуации и скачке заболеваемости примерно вдвое. Поскольку речь пойдет о безопасности государства и его жителей, то деньги на тестирование, уверен парламентарий, в бюджете найдутся.

«Меня, например, напрягает, что у нас среди депутатского корпуса заболеваемость 25–30%, а в стране — 1%. Но чудес на свете не бывает. Если нас тестируют два раза в неделю, то население не проверяют так часто. Думаю, на самом деле процент заболеваемости выше, потому что не все обращаются. Необходимо переходить к бесплатному тестированию и как можно быстрее», — сообщил «360» Катасонов.

Обследование на коронавирус обязаны проходить все, кто возвращается из-за рубежа. Как правило, сделать тест можно непосредственно в аэропорту. А до получения результата людям нужно соблюдать самоизоляцию.

Тестирование должны проходить проживающие с заболевшим члены семьи, а также все те, кто контактировал с инфицированным человеком, например его коллеги. Свежая справка об отсутствии коронавируса может понадобиться при заселении в санаторий и отправке ребенка в детский лагерь. Бесплатно сделать ПЦР-анализ можно в поликлинике — по полису ОМС. В некоторых организациях существует периодическое бесплатное тестирование сотрудников.