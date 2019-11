Учимся на унитазе. Компании Кремниевой долины решили выжать максимум из походов в туалет

Сейчас компании постоянно борются за повышение эффективности своих работников — Google, Facebook и другие гиганты Кремниевой долины решили использовать нестандартный способ. Они расклеивают в ванных комнатах и кабинках туалетов листовки, связанные с работой сотрудников — корпоративную информацию, тесты, заметки о программировании, последние разработки. Но в том, что такое «туалетное тестирование» будет иметь видимые результаты, социологи сомневаются.

Компания Google начала тестировать практику «работы нон-стоп» еще в 2006 году — в кабинках высокотехнологичных туалетов корпорации начали появляться информационные листовки, которые должны были повышать эффективность сотрудников. Тогда, 13 лет назад, это были викторины с техническими вопросами о работе, например, тестирование кода на наличие ошибок. Так компания хотела свести к минимуму время, которое работники проводят за отвлеченными от работы делами. Даже поход в туалет должен приносить компании пользу.

«Вам уже говорили, что тесты — это система безопасности, которая защищает вас, когда вам нужно отредактировать код или когда другой разработчик добавляет новые возможности. Но, хотя вы читали книги и слушали лекции, возможно, вам нужно немного больше вдохновения, советов и побуждений. И они должны быть в таком месте, где их нельзя игнорировать, когда вы их видите», — гласит презентация «туалетных листовок».

Сам проект в компании официально назвали «тестированием в туалете» или «обучением на унитазе» — Testing on the Tоilet и Learning on the Loo. Также Google в анонсе этого нововведения предложил самим сотрудникам писать тексты и задания для подобных листовок и публиковать их, чтобы лучшие потом были расклеены в уборных.

Примеры «тестирования в туалете», предложенные сотрудниками Google

В 2019 году Google сделал отступление от обычного содержания своих «туалетных тестов», чтобы поговорить о том, что беспокоит самих сотрудников: дискриминация на рабочем месте, домогательства, преследования и так далее. Кроме того, сотрудникам предложили воспользоваться анонимной горячей линией или службой поддержки и обозначить другие темы, которые они хотели бы поднять для широкого обсуждения.

Пример листовки от компании Google, Business Insider

В офисах американского веб-сервиса для поиска местного бизнеса Yelp листовки Learning on the Loo в офисных уборных служат аналогом корпоративного издания — в них печатаются новости разных отделов компании. Практика показала, что такие «туалетные листовки» помогают привлечь большее количество сотрудников к обсуждению внутренних процессов компании, корпоративной этики и других важных вопросов.

«Ежемесячная программа задумывалась как отличный способ обсудить эффективное тестирование программного обеспечения, а со временем стала охватывать более общие темы, например, проведение эффективных встреч. Благодаря программе инженеры получили возможность писать на темы, которые их волнуют больше всего», — рассказал представитель Yelp Шрайус Гупта изданию Business Insider.

Пример листовки от компании Yelp, Business Insider

Кандидат социологических наук Калифорнийского университета в Беркли Сигрид Лур считает, что такая практика вторжения в личную жизнь сотрудников ради достижения большей эффективности характерна для бизнеса, так как работодатель хочет иметь «идеальных подчиненных», которые готовы работать в любое время, если это необходимо.

Но в продуктивности такой «стимуляции» многие сомневаются. Среди них профессор социологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Мэри Блэйр-Лой. Она считает, что без перерывов в работе — даже на поход в уборную — работоспособность будет только снижаться.

«Бюллетени, связанные с работой, которые работодатели расклеивают в туалетных кабинках, — это захват власти, развитие менталитета конвейерного типа, культурное послание, суть которого в том, что полная преданность сотрудников ценится выше, чем их вклад в работу. Такой подход может свести на нет творчество в работе. Чтобы творчество было на высшем уровне, сотрудникам нужно переводить дыхание в течение дня», — заключила она.