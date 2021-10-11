Тест на склонность детей к наркомании возмутил жителя Екатеринбурга. В нем есть ряд проблем

Екатеринбургских школьников решили тестировать на склонность к употреблению наркотиков. Не все родители поддержали такую инициативу, посчитав, что неверный ответ может поставить на ребенке клеймо и испортить ему жизнь. Нарколог отметил, что подобное тестирование, хоть и согласуется с законом об образовании, абсолютно бесполезно ввиду юного возраста школьников.

В гимназии № 161 Екатеринбурга отца ученика возмутило тестирование на наркотики. У родителей попросили согласие на опрос, который должен был выявить склонность ребенка к употреблению запрещенных веществ. Результаты тестирования школа собиралась передать в специализированные медицинские учреждения, сообщил сайт E1.ru.

Мужчина недоволен, что подобные данные о возможной склонности ребенка передаются наркологам и попадают в личное дело учащегося. Отец уточнил, что он никогда не возражал против медицинских анализов, которые показывали, употреблял ли ребенок запрещенные вещества. Но категорически против домыслов, которые также могут стать достоянием родительского совета.

По словам отца семиклассника, им разъяснили, что медицинские организации, в которые передадут данные тестов, «будут принимать меры, предупреждающие потенциальное употребление наркотиков». Кроме того, екатеринбуржец отметил, что на ребенка оказывали давление и утверждали, что отказ от тестирования отразится дальше на учебе в институте.

Тестирование согласно закону

В мэрии Екатеринбурга пояснили, что во всех городских школах, в том числе в гимназии № 161, ученикам и их родителям разъяснили правила проведения тестирования, назвав это «мотивационно-разъяснительной работой». В городском департаменте образования заявили, что школьника к тестированию не принуждали.

«30 сентября от родителя одного из учеников гимназии № 161 был получен официальный отказ от прохождения социально-психологического тестирования, и данный школьник тест не проходил. Вопрос принуждения ученика к прохождению социально-психологического тестирования не подтвердился», — пояснили чиновники.

Они также уточнили, что в соответствии с федеральным законом № 273 «Об образовании» в компетенцию образовательной организации входит организация социально-психологического тестирования учеников в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, утвержденном приказом Министерства просвещения Российской Федерации.

Опрос должен быть анонимным

Нарколог Олег Стеценко рассказал «360», что подобных тестов существует немало. Однако дело в том, что профиль зависимой личности формируется только к 19-20 годам. И в 10-14 лет нельзя сказать ничего определенного, особенно учитывая возрастные особенности, подростковые изменения.

«Считается, что такие исследования помогают оценить то, насколько охвачена молодежь поставками наркотиков. То есть это даже не вопрос востребованности наркотиков, а вопрос возможности их приобретения. Это важная статистика для полицейских служб, чтобы понимать, какие ресурсы выделять», — пояснил Олег Стеценко.

Нарколог подчеркнул, что такие опросы должны вестись анонимно. При этом эксперт пояснил, что бывают типы зависимых личностей, которые нуждаются в опьянении. Это могут быть не только наркотики, но и алкоголизм, экстремальные виды спорта, трудоголизм или все вместе. Рассказы о том, что наркоманы не пьют или алкоголики не колются, не более чем мифы.

«Для кого-то это своего рода эскапизм — попытка сбежать от действительности, избежать жизненных неприятностей и скуки. У наркоманов есть шутка: „Когда я не принимал наркотики, была куча проблем, а теперь осталась всего одна“. Не вещество вызывает зависимость. Человек сам ищет что-то для изменения своего состояния. Если он находит и ему это нравится, он соглашается жить в этом мире», — пояснил Олег Стеценко.

Реакция подростка может быть неожиданной

Психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова в разговоре с «360» отметила, что подростки очень чувствительны и взрослым нужно очень аккуратно подходить к подобным деликатным темам, соблюдая конфиденциальность. С одной стороны, за детьми нужно приглядывать, ограждая их от наркомании, но нельзя, чтобы подобная информация становилась публичной.

«Но есть вероятность того, что результат теста окажется неверным и это может оказаться чудовищной ошибкой. И публичное обсуждение может повлиять как в сторону того, что подросток одумается и перестанет это делать, как и в прямо противоположную, что приведет совершенно не к тому результату, который ожидают взрослые», — сказала Наталья Панфилова.