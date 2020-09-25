Тесак умер 9 дней назад, но родные не верят в самоубийство. Какие новые подробности появились в деле

Адвокаты и близкие Максима Марцинкевича настаивают на том, что он не мог совершить самоубийство — именно такова официальная версия гибели. На трупе Тесака якобы нашли следы пыток, но уголовное дело ни об убийстве, ни о доведении до суицида пока не завели.

Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, погиб при странных обстоятельствах в камере челябинского следственного изолятора № 3 16 сентября 2020 года. Его тело обнаружили в четырехместной камере, где он, вопреки обычной процедуре содержания, находился один. Камеры видеонаблюдения в помещении в этот день по какой-то причине не работали.

Странный суицид

В свидетельстве, которое выдали отцу Марцинкевича, в качестве официальной причины смерти значится асфиксия, наступившая в результате «повешения, удушения и удавления с неопределенными намерениями». Официальная позиция правоохранителей в отношении гибели Тесака — самоубийство.

Во ФСИН Красноярского края заявили, что физическая сила и спецсредства в отношении Марцинкевича не применялись, а сам националист с жалобами не обращался. То же подтвердил «360» заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии по правам человека Челябинской области Федор Бельке.

«Члены ОНК были 13 сентября в СИЗО № 3. На момент проверки никаких жалоб со стороны Марцинкевича не поступало. Никаких жалоб от него на ведение следствия по его уголовному делу не поступало», — объяснил он.

По словам Бельке, СИЗО № 3, в котором погиб Марцинкевич, считается одним из лучших в регионе, за последние годы других случаев суицида в нем не было. По мнению Бельке, версия того, что кто-то мог «помочь» Тесаку уйти из жизни, абсолютно не правдоподобна.

Это просто невозможно, каждый сотрудник имеет [на груди] видеофиксацию — это делается в том числе и для безопасности сотрудников, потому что контингент бывает разный, можно и наговорить, и оболгать Федор Бельке.

Сейчас доступа к записям с личных камер сотрудников, равно как и с камер наблюдения в самом следственном изоляторе, нет даже у адвокатов Марцинкевича. Семья и юристы требуют завести уголовное дело, так как Тесак не раз заявлял, что самостоятельно уходить из жизни не собирается и если такое произойдет, значит, ему «сильно помогли».

В камере Тесака нашли много крови, ее следы были и на предсмертных записках рядом с телом. Всего записок было четыре, но, по словам адвоката семьи Марцинкевича Ивана Сидорова, им показали только три.

О четвертой, как рассказал «360» Сидоров, следователь смог сказать только одно: она начинается с «не выдержав» и заканчивается словами «себя сам». При этом адвокат заметил странность — датирована записка 15 октября 2020 года, хотя на остальных числится сентябрь.

Версии семьи и защиты

Отец Тесака сразу после его гибели заявлял, что Марцинкевич не мог убить себя. Позже он сообщил, что ему показали тело.

«Это было реальное убийство. Там были следы пыток, оторваны два ногтя на ногах, сделан укол. В общем, следы пыток там остались, вы не верьте, что это было самоубийство», — заявил он «360».

Адвокат также подтвердил, что на теле «невооруженным взглядом видны следы именно пыток», в частности, повреждения на руках и ногах. Однако пока характер этих травм не выяснен.

Непонятно немного по поводу подъязычной кости. Это как основной критерий удушения. Если мы узнаем, как была сломана эта кость, то сможем сделать вывод. Если такая кость пропадает в процессе всей этой истории, то уже, конечно, ничего не докажешь Иван Сидоров.

Адвокат Алексей Михальчик заявил о том, что независимый эксперт исключил вероятность того, что травмы на трупе Марцинкевича могли стать результатом попыток суицида или самоповреждения.

«В Красноярске он не совершил суицид, где его пытали, и даже никаких попыток не предпринимал», — заявил Сидоров «360».

Сомнения в том, что причиной гибели Тесака стало самоубийство, у семьи и адвокатов вызывает и тот факт, что Марцинкевич без юристов якобы признался в причастности к убийствам конца девяностых — начала нулевых.

«Именно вот это признание и вселяет уверенность в его родственников в том, что имело место убийство. Либо его пытали и он этих пыток не выдержал и скончался. Марцинкевич на первой же встрече с адвокатом сообщил о том, что дал эти признания под пытками», — заявил Михальчик.

Месть или случайность

Глава проекта против коррупции и пыток «Гулагу.нет» Владимир Осечкин в разговоре с изданием Ваzа высказал предположение, что в СИЗО № 3 Тесака могли довести до самоубийства представители национальных меньшинств.

«Есть все основания полагать, что уроженцы Чечни, которые являются криминальными лидерами в этом следственном изоляторе, оказывали давление на Максима в связи с его националистическими взглядами. <…> Мы подозреваем, что к Марцинкевичу пришли и, что называется, опустили, унизили его», — заявил он.

Полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал «360» о том, что версия с доведением до самоубийства из-за националистической деятельности кажется ему не слишком правдоподобной. Чеченские, как и другие кавказские криминальные авторитеты, по словам Макиенко, существуют в тюрьмах достаточно обособлено и совершать подобные преступления без веского повода не стали бы.

Просто так человека опустить по тюремным понятиям сложно, для этого тюремными понятиями предусмотрены основания — например, если человек себя неправильно ведет. Это достаточно спорная версия, но, по нынешним временам, все может быть Василий Макиенко.

Другой вариант — на нем активно настаивают сторонники Марцинкевича — убийство «по указке» сотрудников СИЗО. По мнению Макиенко, причиной смерти Тесака могло стать нахождение в так называемой пресс-хате — камере, в которой заключенные, сотрудничающие с администрацией, выбивают показания.

«Очень много версий может быть — от того, что он просто был агрессивен в своем поведении, до того, что, если у него на воле были какие-то действия в отношении людей других национальностей, за это могли отомстить. И не исключено, что выбивали какие-то показания — и перестарались. И он понял, что лучше покончить с собой, чем дальше в таком состоянии находиться», — заключил он.