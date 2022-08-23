Террористы всегда действуют по плану. Для раскрытия убийства Дугиной восстановят цепочку событий

Следователи допустили, что к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной может быть причастна не только украинка Наталья Вовк. Правоохранителям предстоит установить всех подозреваемых в преступлении. Не исключено, что планировала его целая группа.

В пресс-службе СК РФ отметили, что Вовк объявят в розыск. В квартире украинки, которую она сняла для слежки за Дугиной, начались обыски. Специалисты также осмотрели гараж, где стоял автомобиль подозреваемой, начали изучать записи камер видеонаблюдения и допросили близких погибшей журналистки. Следователи опросили персонал и участников фестиваля «Традиция», с которого возвращалась девушка в момент гибели, и поговорили с очевидцами.

«Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления», — подчеркнули в ведомстве.

Цепочка событий

Профессор криминалистики Анатолий Кустов допустил в беседе «360», что речь идет, скорее всего, о целой группе причастных к убийству Дарьи Дугиной людей.

«Даже если заказчик за рубежом, должен быть посредник на территории, где совершено убийство», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что следователям стоит заказать расшифровку телефонных звонков подозреваемой — это внесет ясность. К тому же, процедура в нынешних реалиях довольно простая.

Раскрываемость подобных преступлений, по его словам, сейчас стала выше: помогают современные технологии, в том числе интернет. Дело в итоге начнут раскручивать по цепочке.

«Будут проводить допросы, выходить на след тех, кто конкретно [причастен к убийству], чья была заявка, кто заказывал», — сказал Кустов.

Быстрая работа

Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов предположил, что украинские спецслужбы изменят убийце Дугиной имя и внешность. Его слова привел Telegram-канал «Пул № 3».

«При планировании теракта одним из главных элементов служит отработка путей отхода террористов. Заранее разрабатываются различные варианты. Если срывается один сценарий отступления, то для подстраховки обычно есть другие запасные варианты», — заметил он, указав на обязательное наличие у террориста четкого плана действий.

Установленные факты, по мнению Ворожцова, свидетельствуют, что Вовк хотели представить уехавшей в Европу беженкой. Скорее всего, соучастники преступления не предполагали, что ее личность раскроют настолько быстро.

Подозреваемая в убийстве Дугиной украинка, по последним данным, уехала в Эстонию. Анатолий Кустов не исключил, что власти прибалтийской страны не согласятся ее выдавать. Коллективный Запад пока пытается закрыть на преступление глаза. Французский политик Юбер Файяр выступил за то, чтобы «правду о злодейском акте» обязательно узнал весь мир.