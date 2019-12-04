Всем выйти из чатика. Террористы недолго задержатся в «ТамТам»

«Исламское государство» заявило о своей причастности к теракту в Лондоне. Причем в российском мессенджере «ТамТам» это сообщение появилось на две минуты раньше, чем в Telegram. Что это значит и как бороться с террористами в интернете — в материале «360».

О том, что террористы появились в российском мессенджере, вчера сообщило издание Insider со ссылкой на бельгийского эксперта по джихадистским группировкам Питера Ван Остайена. По его словам, уже 30 ноября группы ИГ* стали появляться в ресурсе «ТамТам» после массового удаления таких чатов, каналов и ботов в Telegram. Похоже, боевики подготовились к блокировке в Telegram.

Почему «ТамТам»?

«ТамТам» — не последний мессенджер, который будут использовать террористы, считает руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лившиц.

По его мнению, переход членов ИГ* в «ТамТам» связан с тем, что российский мессенджер показался террористам менее контролируемым, чем тот же Telegram, который до сих пор оставался их основной площадкой.

«Эксперты заявляют, что в „ТамТам“ есть около 100 каналов с признаками ИГ*, 50 подтвержденных сейчас уже закрыли. Я думаю, что проблема сейчас решится — по ключевым словам найдут, удалят, заблокируют. Но проблема глобально не решается в плане дешифровки трафика и поиска таких вот ячеек, к сожалению», — добавил Лившиц.

Кто следующий?

ИГ* продолжит искать новые платформы для вербовки и координации действий, уверен эксперт по джихадизму и научный сотрудник лондонского Института стратегического диалога Амарнат Амарасингам. Другие считают, что члены ИГ* могут разработать собственную платформу. Однако Евгений Лившиц с этим не согласен: в интернете остается множество уже готовых сервисов, которые террористы могут использовать в своих целях.

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Лившиц рассказал «360», что поиски закономерности в перемещениях террористов между площадками не имеют смысла — они перебирают все существующие. «Они могут пользоваться видеостримингом, закрытыми IRС-чатами (технический протокол для обмена сообщениями в режиме онлайн — прим. ред.), другими менее популярными мессенджерами. Мессенджеров сегодня сотни, если не тысячи, и в каждом есть подобный контент», — объясняет Лившиц.

При этом эксперт подчеркнул, что в мессенджерах процесс модерирования контента не так сложен — здесь «ТамТам» по уровню безопасности не уступает любому другому сервису обмена текстовыми сообщениями. «Модераторы и технические службы пишут скрипты, которые осуществляют поиск по ключевым словам и формируют некие отчеты по упоминанию тех или иных слов, делается аналитика. Технические службы могут подгрузиться и посмотреть каналы, в случае необходимости заблокировать их. По названию они довольно быстро блокируются, по содержанию это требует какого-то времени, но ничего сложного в этом нет», — объяснил он.

Лившиц также отметил, что одной из наиболее опасных площадок с точки зрения возможностей контролировать контент являются сервисы видеостриминга. «Видеотрафик особенно сложен: его очень много, и там идентифицировать подобные сообщения очень сложно. Модерация там почти ручная», — рассказал Лившиц «360».

Реакция «ТамТам»

В пресс-службе «ТамТам» сообщили «360», что в лицензионном соглашении мессенджера прописан запрет на пропаганду насилия и терроризма. Также представители сервиса сообщают, что каналы, на которые поступили жалобы, были удалены в течение 20 минут.

«В дальнейшем ряд ссылок также был удален после обращения Европола и некоторых других общественных организаций. Большинство подобных каналов и чатов, появившихся в последние дни, было удалено сразу после их создания», — добавили в пресс-службе «ТамТам».

Представители мессенджера также сообщили «360», что жалобы обрабатываются незамедлительно. «ТамТам» призывает всех сообщать о неподобающем контенте с помощью кнопки «Пожаловаться» или через почту abuse@tamtam.chat . «ТамТам» также обязуется совершенствовать свои алгоритмы во избежание новых волн распространения подобной информации, заявили в пресс-службе.

*«Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация.