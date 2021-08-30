Бывший террорист стал участником Паралимпиады. Он скрывал свое темное прошлое

Жизнь каждого паралимпийца — это преодоление внешних обстоятельств. Но история испанского пловца Себастьяна Родригеса — уникальный случай. В прошлом он был осужденным на 84 года террористом и из-за голодовки стал инвалидом. Спорт помог осознать и исправить свои ошибки.

Себастьян Родригес Велозо — один из самых известных спортсменов с ограниченными возможностями в Испании. Он выступает на Играх с 2000 года, и за его плечами шесть Паралимпиад и 28 медалей, из них 14 золотых. В Токио он выступал вольным стилем на дистанциях в классе S5. В эту категорию вошли атлеты, которые используют в плавании только руки. В этот раз 64-летний испанец не смог взять медалей и занял только восьмое место, однако привлек внимание своей необычной историей.

Криминальное прошлое

В прошлом Себастьян Родригес был террористом. Сорок лет назад он носил прозвище Чано и был членом террористической Группы патриотического, антифашистского сопротивления первого октября (ГРАПО), написало РИА «Новости». Группировка появилась в 1975 году, ее участники были приверженцами марксизма и протестовали против строя, установленного в Испании. Участники ГРАПО также выступали за изгнание войск НАТО и США из Испании, написал сайт kp.ru.

ГРАПО организовала теракты, направленные против военных, полицейских, чиновников и бизнесменов. Будущий паралимпиец принял участие в серии атак в Испании и в убийстве главы Севильского бизнеса Рафаэля Падуры. Спустя год Родригеса нашли, арестовали и приговорили к 84 годам тюрьмы.

В 1990 году он начал протестовать — требовал, чтобы его товарищей из группировки перевели в одну тюрьму. Он устроил голодовку, которая длилась 432 дня. В своем протесте он был не один, но для других участников она закончилась смертью. У самого Родригеса нижняя часть тела потеряла чувствительность.

Будущему спортсмену повезло: по испанскому законодательству тяжелобольные люди не должны находиться в тюрьме, поэтому в 1994 году он вышел по УДО. В 2007 году правительство Испании даже помиловало его.

Паралимпиец-террорист

После освобождения Чано начал новую жизнь и увлекся спортом. Успехи он показал в плавании, прошел в паралимпийскую сборную Испании и уже на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году взял пять золотых медалей.

Родригес начал заниматься плаванием не с нуля. В три года сводный брат научил его плавать, а в тюрьме он также занимался этим видом спорта после того, как часть тела парализовало.

Позднее выяснилось, что бывший террорист скрыл свое прошлое и заявил, что стал инвалидом в результате автокатастрофы. Но тайное стало явным — и общественность призвала отобрать у спортсмена медали. Международный паралимпийский комитет вместе с оргкомитетом Олимпиады в Сиднее защитил паралимпийца и посчитал, что любые разделения спортсменов по политическим, религиозным, моральным и личным убеждениям станут фатальны для спорта.

Сам же Родригес преодолел не только обстоятельства, но и свое прошлое. Он осознал и исправил свои ошибки. Испанец не стремится быть примером для подражания — вместо этого он хочет помочь другим людям не совершать тех же ошибок.