Четыре человека погибли и 18 получили ранения в результате серии терактов в Вене. Один из террористов оказался мигрантом, перебравшимся в Австрию около 10 лет назад. Преступник симпатизировал радикальным исламистам и даже поклялся в верности одному из главарей запрещенной в России террористической организации ИГ*.

Что известно о террористах?

2 ноября, около 20:00, в Вене произошла серия терактов. Через девять минут после начала атаки бойцы спецподразделения «Вега» ликвидировали одного из террористов. Позднее полицейские задержали еще четверых подозреваемых, остальные скрылись.

Нападавшие были вооружены автоматическими штурмовыми винтовками, пистолетами, ножами и мачете. На убитом террористе был «пояс шахида», оказавшийся муляжом. В полиции уверены, что своим внешним видом он хотел вызвать панику среди жителей, сообщает Spiegel online.

Предполагаемое фото одного из боевиков разместила газета Kronen Zeitung. Его личность уже установлена — это 20-летний иммигрант, приехавший в Вену из Северной Македонии. Молодой человек также имел австрийское гражданство.

В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам лишения свободы за попытку уехать в Сирию, чтобы присоединиться там к боевикам запрещенной в России террористической организации ИГ*. Так как преступник не достиг 21-летнего возраста, его освободили досрочно в декабре того же года. По сведениям издания, незадолго до терактов он дал клятву верности одному из главарей ИГ* Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Курайши.

Полицейские выяснили место жительства убитого преступника и провели там обыск. Дверь в квартиру вскрыли с помощью взрывчатки, сказал глава полиции общественной безопасности Франц Руф. Есть информация, что жилище террориста расположено в венском районе Зиммеринг. Ночью его жители слышали взрыв, однако в полиции эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Кроме того, во вторник утром прошли обыски у знакомых убитого террориста. Были арестованы несколько человек.

Погибшие

В терактах погибли четыре человека — двое мужчин и две женщины, сообщает DerStandert. Одна из них, уточняет Kurier, работала официанткой в кафе, где нападавшие расстреливали посетителей. 40-летняя женщина получила тяжелые ранения и скончалась в клинике Оттакринга.

Огнестрельные и ножевые ранения получили 17 человек и 28-летний полицейский, столкнувшийся с террористом у здания синагоги в переулке Зайтенштеттенгассе. Его состояние, сообщил Нехаммер, тяжелое, но стабильное. Угроза жизни миновала. Еще семь человек находятся в критическом состоянии. Как рассказал представитель ассоциации здравоохранения города Кристоф Миерау, их разместили в реанимации Венской больницы.

Остальных пострадавших со средними и легкими ранениями госпитализировали в городские больницы. Людей не могут выписать домой, так как все они находятся в шоковом состоянии.

Цели террористов

Нападение началось около 20:00 2 ноября. Террористы расстреливали прохожих в шести расположенных рядом друг с другом точках: на улицах Бауернмаркт, Грабен, Зальцгрис, Морцинплац, Фляйшмаркт и у здания главной синагоги Вены Штадттемпель.

Dеutish Wеllе не исключает, что нападавшие были антисемитами. В пользу этой версии говорят расстрелы возле синагоги. Правда, вечером, во время атаки, храм был уже закрыт. Зато окружающие его городские бары и их уличные веранды были полны посетителей: люди собрались там накануне введения жестких ограничений из-за пандемии коронавируса.

«По крайней мере один нападавший, очень трудно сказать, сколько их было, специально стрелял в людей, сидевших перед барами и пабами», — пояснил раввин Шломо Хофмайстер.

В других местах, отмечают очевидцы и представители городских властей, стрельба была более беспорядочной. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что нападавшие не просто стреляли в людей, а возвращались, чтобы добить.

Ответственность за произошедшее взяли на себя исламские боевики. Теракты они назвали «частью счета», выставленного Австрии за участие в международной борьбе с терроризмом.

Из-за угрозы новых атак центр города объявили красной зоной. Занятия в школах отменили, жителей призвали оставаться дома. Ряд городских зданий взяли под охрану, а на границах усилили контроль. Израильская культурная община закрыла венские синагоги, кошерные рестораны и магазины, а также еврейские школы.

* ИГ — запрещенная в России террористическая организация.