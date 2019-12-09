Терпи ближнего своего. Какими будут соседские права в России

В воскресенье в правительстве рассмотрели проект поправок к Гражданскому кодексу. Среди прочего в ГК пропишут так называемые соседские права. Какими они будут и зачем они нужны, рассказывает «360».

Вопрос о внесении изменений в ГК РФ стоит еще с 2012 года. Тогда в первом чтении приняли второй раздел Кодекса, но дальше почему-то не двинулись. Сейчас, семь лет спустя, проекту снова дали ход, Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства решил рассматривать и принимать поправки по частям. На очереди принятие раздела, оговаривающего так называемые соседские права.

Как рассказал «360» юрист и адвокат Алексей Афонин, в проекте будут созданы «институт соседских прав», примеры ограничений и средства правовой защиты, которых ранее в российском законодательстве не было. При этом он отметил, что конкретных указаний на характер ограничений в законе пока нет.

В соответствии с новым законопроектом собственник земельных участков должен будет терпеть такие неудобства, как запахи, дым, шумы, вибрации и прочие воздействия с участков соседей, если они «не оказывают влияния на использование его земельного участка», или если такое влияние «не превышает установленных нормативов, а при их отсутствии — разумных пределов, исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычаев», — сообщает «Российская газета».

Причем пока не ясно, какими будут нормативы, кто будет определять «разумные пределы» и как можно будет доказать или опровергнуть наличие каких бы то ни было обычаев, которые могли бы оправдать одну из сторон. По словам Алексея Афонина, все эти обстоятельства должны будут определяться судом.

Там есть еще один критерий, когда установлен норматив, если норматив не нарушается, то дальше идет следующий критерий — разумность пределов. Дым может по составу или концентрации не превышать норму, но при этом беспокоить соседей. Тогда, соответственно, будет устанавливаться разумность.

При установлении разумности будут учитываться интересны разных сторон. Что касается обычаев, Афонин считает, что такая практика встречается редко в вопросах гражданского права, поэтому будет ли этот аспект применяться на практике, сказать сложно. «Если этот обычай не прописан на бумаге, то они [суды], как правило, относятся к нему с подозрением», — добавил он.

«В комментарии мы указывали, что не урегулирован случай, в котором один сосед готов терпеть больше, чем установлено нормой, но при этом получает за это некую компенсацию. Такого механизма, к сожалению, нет. Законодатель считает, что такого рода вопросы должны регулироваться непосредственно договором между соседями», — добавил Афонин.

Из более простых и понятных нововведений — проект накладывает на собственников участков обязанность следить за тем, чтобы возводимые сооружения, не оказывали «недопустимого воздействия на соседний земельный участок». Например, чтобы тень от построек не оставляла участок соседей без солнца, или чтобы любые модификации собственного участка не сказывались на участке соседей.

Причем введение подобной нормы, по мнению адвоката, необходимо для того, чтобы суды могли беспрепятственно браться за урегулирование дел в области соседских прав, а землевладельцы могли добиться правосудия в тех случаях, когда они не могут защитить свои интересы без суда. Раньше же суды за неимением строгих рекомендаций по регулировке таких вопросов неохотно брались за подобные дела.