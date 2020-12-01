Долго страдали, но терпение кончилось. Дети из интерната для умственно отсталых рассказали об издевательствах директора

Директора Мокшанского дома-интерната для умственно отсталых уволили за издевательства над детьми. По словам воспитанников, пьяный мужчина регулярно бил их и оскорблял. Но жаловаться на зверства они поначалу боялись. С уходом на самоизоляцию жизнь стала совсем невыносимой, рассказали «360» пострадавшие. После избиения одного из мальчиков они записали видео, где рассказали о зверствах в интернате.

«Просто жесть»

Директор Заур Иванов часто приходил к детям пьяным, рассказала «360» воспитанница дома-интерната для умственно отсталых Елена (имя изменено — прим.ред.). В таком состоянии он постоянно кричал, оскорблял и, как выразилась девушка, даже «поднимал руку» на нее. Хотя нареканий со стороны педагогов к ней нет: прилежная, послушная, занимается спортом.

«Он меня не пускал на тренировки. Я говорю: „А почему?“ А он мне говорит, простите за выражение: „Вы там сексом занимаетесь“. Я на него глаза поднимаю и говорю: „Когда? А вы видели?“. А он говорит: „Мне говорили, но я не скажу кто“. Мне это знаете как обидно было», — добавила девушка.

Жаловаться кому-либо, пояснила Елена, они боялись. Но однажды терпение лопнуло, дети заговорили, и вокруг дома вспыхнул скандал. В беседе с властями девушка заявила, что-либо уходит она, либо пусть убирают директора. Жить в интернате под руководством такого человека она больше не могла. Ни один из предыдущих директоров не бил воспитанников.

«Жесть, тут была просто жесть. Он что хотел, то и делал с нами, пока на карантине были. Просто уже надоел. Я терпела-терпела, ну, дотерпелась. Все, мне надоело. В субботу он мне сказал [ругательство], я потом промолчала. Он мне еще одно слово сказал, я ответила. Он начал говорить: „Кто тебе дал право на меня орать?“ А я такими же словами отвечала: „А кто тебе такое право давал?“» — добавила Елена.

«Держал за шкирку и бил»

Воспитанник Василий (имя также изменено — прим. ред.) подтвердил «360», что пьяный директор периодически бил детей. И проявлял агрессию, даже если кто-то из воспитанников возражал в ответ на оскорбления. Однажды юноша услышал из коридора крики. Выглянув, он увидел, что в очередной раз напившийся Заур Иванов прижал к перилам одного из мальчиков и вывернул ему руку. Другой рукой мужчина задрал вверх капюшон его кофты так, что жертве стало трудно дышать.

«Потом это случилось еще и на улице. Там есть доказательства — видеонаблюдение у нас. Говорят, его (запись инцидента — прим. ред.) уже скачали, вчера приезжали разбираться по поводу того, что случилось. Он (потерпевший — прим. ред.) у нас работал на затирке, затирал кафель. Директор под этим делом (пьяный — прим. ред.) приехал, стал ему угрожать, что он неправильно сделал затирку», — рассказал Василий.

После взбучки мальчик, по его словам, «психанул и убежал на улицу». Обежав здание, ребенок успокоился, в этот момент навстречу ему вышел Иванов и снова поднял его за капюшон. Задыхающийся воспитанник «вынырнул» из кофты и остался на холоде с голым торсом.

«Он держал его за шкирку, ему было трудно дышать. Он его и бил, и щипал за руку, за ногу, за шею брал. Видео этого есть, вчера его кто-то скидывал. У него агрессия к нам была, он нам грубил, нельзя было ему слово сказать», — сказал подросток.

Увольнение и уголовное дело

Этот случай переполнил чашу детского терпения. Воспитанники записали видео в котором рассказали об издевательствах Иванова, и отправили его уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой и сенатору Марии Львовой-Беловой. Омбудсмен обратилась в Следственный комитет и в прокуратуру.

30 ноября в интернате побывали представители местных властей и правоохранители. После проверки их слов Заура Иванова уволили с должности директора интерната. В ближайшее время туда пришлют другого руководителя, сообщили в пресс-службе Минтруда Пензенского края. Поручение об увольнении дал глава региона Иван Белозерцев.

Самостоятельно искать новую работу Иванову, похоже, не понадобится. В Следственном комитете возбудили дело о превышении полномочий, угрозах и насилии и нарушении прав воспитанников. Так что если суд сочтет экс-директора интерната виновным, на ближайшие три-десять лет ему подберут занятие в исправительной колонии.