Тероборона Украины переходит в криминал

Территориальная оборона Украины — это разобщенные подразделения, которые не подчиняются единому штабу. Экс-полковник СБУ Василий Прозоров уверен, что в будущем они выродятся в полукриминальнгую структуру, которая под видом защиты населения будет грабить людей. Вот что он рассказал «360».

Территориальная оборона — не единственный механизм в масштабах страны или в масштабах какого-то региона. Это больше разобщенные подразделения, которые формально подчиняются единому штабу, но номинально это группа людей, которые получили оружие, у которых не проверили судимости и наркозависимость.

Сейчас они почувствовали власть, силу оружия и занимают вроде как свою территорию. Вряд ли они могут сыграть такую роль на политическом фронте, как играли добровольческие батальоны в 2014 и 2015 или как играл полк «Азов»*.

Тероборона контролирует вопросы дорожного трафика. Никакая полиция, никакие дорожные службы не сравнятся с теми теробороновцами, которые понастроили блокпосты и просто контролируют проезжающих людей.

Когда им надо, они забирают машины, когда им надо, они грабят людей. Да, они выродятся в полукриминальную структуру, которая под видом защиты страны, будет отжимать транспорт у людей или еще похуже

Например, они переписывают номера дорогих машин и потом через связи в полиции пробивают местонахождение владельцев. Они прекрасно понимают, что если люди уехали, то квартира или дом остались. И потом они едут туда и грабят. Основная часть теробороны, которая не находится в зоне боевых действий, превратится в криминальные структуры.

Я не думаю, что тероборона монолитная структура. Может быть, оно так в Киеве или в Харькове, где они объединены командованием, но в Житомирской области, в Винницкой и на Западе — это реально группки людей, которые занимаются решением своих вопросов под видом защиты государства.

Я думаю, что и там хватает своих мерзавцев, которые могут опуститься до пыток и издевательств над пленными. У половины из них уже известны имена и фамилии. Неужели человек не понимает, что военная операция когда-нибудь закончится?

Вы знаете, я столкнулся с тем фактом, что на Украине так закрутили гайки в пропаганде, что они вообще лишены доступа к каким-то альтернативным источникам информации. Они всерьез думают, что у них все хорошо на фронте, что они наступают, что вот-вот их танки уже будут Москву брать.

Поэтому они думают, что победителей не судят и отвечать им за это не придется. Мне кажется, что это объясняет такую жестокость. Что «мы победим и никто нам вопросов задавать не будет»

Когда начнется протрезвление, тогда они кинутся стирать свои аккаунты в социальных сетях, зачищать свои видео и фото.

* Нацбатальон «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российский Федерации.