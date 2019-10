Будущее переписано. Фильм «Терминатор: Темные судьбы» в глазах критиков

Новый «Терминатор: Темные судьбы» уже успели оценить западные журналисты. И хоть средняя оценка составила 55 из 100, критики обратили внимание на неожиданные открытия после просмотра. Так что же говорят про нового «Терминатора»?

22 критика уже оценили фильм «Терминатор: Темные судьбы» на сайте Metacritic. Средняя оценка — 55 из 100. Самый высокий балл поставили журналы The Wrap, Empire, IGN, CNN и Variety. Более скептически к картине отнеслись критики из The New York Post, The Guardian, TimeOut.

Самые известные журналы и издания не сошлись во мнениях, а значит, это уже можно назвать победой для продюсера Джеймса Кэмерона и режиссера Тима Миллера — об их творении много говорят. И одна из главных мыслей: новый «Терминатор» вычеркнул из лора все сиквелы, вышедшие с 1991 года.

Начнем с хороших отзывов. Автор IGN поделился, что фильм постоянно держит в напряжении и превратился в одну большую погоню.

«Фильм никогда не превзойдет первые две части, но устраняет тот урон, который нанесли франшизе предыдущие попытки ее перезапустить», — считает Джим Вейвода. От отметил, что это лучший «Терминатор» со времен части «Судный день». Главный аргумент в том, что там редко появляется классический Терминатор — Арнольд Шварценеггер. В прошлых фильмах его ставили на передний план чуть ли не в каждой сцене, а в «Темных судьбах» этого нет.

Многие авторы согласились, что Тиму Миллеру не хватает «визуальной чистоты», которой отличился Джеймс Кэмерон. Кроме того, люди сошлись, что Сара Коннор, которую играет Линда Хэмилтон, — «самый живой» персонаж франшизы.

О будущем картины заговорил автор The Wrap Уилльям Биббиани.

«„Терминатор: Темные судьбы“ переписывает будущее франшизы, фокусируясь на настоящем. Путешествие Дэни, Грэйс и Сары затруднено современными беспилотниками, металлическими тюрьмами вдоль мексиканско-американской границы, где Грейс подвергается инвазивным медицинским процедурам из-за правительства», — написал автор.

Критик журнала Variety Оуэн Глейберман объяснил, что за 28 лет мы дошли до эры съемок фильмов по комиксам. Например, «Дэдпул» (чьим режиссером был Тим Миллер) технически был частью вселенной «Люди Икс». А «Темные судьбы», по мнению Глейбермана, могли войти в ту же вселенную, ведь фильм про роботов, которые возвращаются раз за разом. Но больше всего новый «Терминатор» похож на «Логана». Ведь это «мрачная металлическая фантастическая история, у которой есть сердце, явно сделанное не из металла».

Самую низкую оценку поставил сайт New York Post — 38 из 100. Джонни Олексински назвал статью «Очередным плохим сиквелом». Автор даже погрузился в чертоги разума, чтобы придумать шутку насчет легендарной фразы Терминатора с I’ll be back! («Я вернусь!») на I’ll be bad! («Я плохой!»), потому что фильм показался критику «очень, очень плохим». Зрителю не хватило простой ностальгии, чтобы вытащить ленту.

«Действия в „Терминаторе“ всегда отличались реалистичными погонями, жестокими перестрелками и щепоткой мордобоя. Но директор Тим Миллер переборщил с эффектами, снимая нереальный бой на самолете, что привело к смотрящейся дешево сценке», — заключил Олексински.