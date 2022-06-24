Теракты в Херсоне должны запугать мирное население. Но область настроена на интеграцию с Россией

В Херсоне в ходе теракта погиб пророссийский чиновник. Это не первый случай в городе за последние недели. СБУ использует такие покушения, чтобы запугать местное население и помешать мирной жизни в городе. Однако силовые структуры региона совместно с российскими военными уже работают над тем, чтобы свести подобные провокации к нулю.

Днем 24 июня в Херсоне произошел теракт. Украинские диверсанты подорвали автомобиль директора управления семьи, молодежи и спорта администрации области Дмитрия Славученко. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, находилось под водительским сиденьем. Славученко погиб на месте.

Дмитрий Славученко еще до начала спецоперации открыто высказывал пророссийскую позицию и был членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которая сегодня запрещена на территории Украины.

Власти Херсонской области назвали подрыв машины Дмитрия Славученко «целенаправленным покушением» и терактом. Чиновник сотрудничал с российской военно-гражданской администрацией области.

Диверсии против народа

Дмитрий Славученко не первая жертва украинских диверсионных групп на территории Херсонской области. С тех пор как регион перешел под контроль российских военных, там периодически совершают диверсии против пророссийски настроенных чиновников и блогеров.

Ранее, 18 июня, в центре Херсона совершили покушение на начальника областного УСИН Евгения Соболева. Злоумышленники привязали взрывчатку, начиненную поражающими элементами, к дереву рядом с автомобилем чиновника. В конечном итоге его доставили в местный госпиталь с многочисленными ранениями.

Источник фото: соцсети

В начале июня неизвестные заложили бомбу в кафе «Ностальжи». В ходе взрыва пострадали официант и три женщины.

Также, по информации РИА «Новости», группа диверсантов в Херсоне планировала теракт в гостинице «Дилижанс», где размещают переселенцев из других городов. Об этом изданию сообщил попавший в плен штаб-сержант украинских войск Александр Тимко. Российские силовики сумели предотвратить теракт — выявили участников преступной сети и нашли схрон с оружием.

В мае российские военные нашли в одной из квартир в Херсоне лабораторию по изготовлению взрывчатки — злоумышленник хотел устроить теракт во время празднования Дня Победы.

Еще в феврале российские военные зашли в Херсон без боя. Тогда стало известно, что ВСУ, отступая, завербовали членов местной территориальной обороны. В городе расклеивали листовки с угрозами, адресованными мирным жителям. Их запугивали расправой за сотрудничество с пророссийской городской администрацией.

А в апреле в городе убили местного блогера Валерия Кулешова, который открыто высказывался в поддержку российской специальной операции и рассказывал, как Херсон налаживает мирную жизнь под контролем российских военных. Кулешова расстреляли в собственной машине.

В марте Telegram-канал «Оперативные сводки» сообщал, что херсонское народное ополчение предотвратило теракт, который планировали украинские диверсанты из бывшей территориальной обороны. Они хотели взорвать участников митинга, а затем обвинить в этом пророссийскую администрацию и военных.

Политика запугивания

Украинский Telegram-канал «Легитимный» заявил, что СБУ и ГУР проводят политику «организации хаоса на подконтрольных России территориях», чтобы запугать местное население. По мнению авторов канала, такие диверсии продолжатся до тех пор, пока в регионе не установят российские системы уличного видеонаблюдения.

«Принято решение сделать [подконтрольные России] регионы опасными для жизни, не давать им развиваться, чтобы после заявлять, что там „нет жизни для людей, там все плохо“. На закрытом совещании у Зеленского принято решение увеличить количество „терактов“ во имя демократии, также силовикам дали добро на подрыв городской коммуникации и другой инфраструктуры, чтобы осложнить жизнь в этих городах и районах», — писал «Легитимный».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «360» согласился с тем, что основная цель диверсий в Херсонской области заключается не только в уничтожении конкретных людей из администрации и лидеров мнений, но и в запугивании населения.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов подчеркнул, что для украинских диверсантов главное — показать терактами и покушениями мнимую несостоятельность новых администраций.

Это такая людоедская стратегия, потому что все эти действия направлены против мирных жителей, а мы понимаем, что для Украины мирные жители, которые сотрудничают с властью России, никто. Для них основная задача — запугать любыми способами людей, которые прямо или косвенно пошли на сотрудничество с Российской Федерацией Александр Михайлов.

Главное для Херсонской области сейчас, по мнению Швыткина, — разработать эффективный комплекс мер предотвращения таких терактов и покушений. Этим уже занимаются силовые структуры ЛНР, ДНР и России, заверил он.

«Мы понимаем, что кто-то может быть завербован со стороны местного населения, язык практически идентичный, значит, выявить их не так просто. Должно быть очень активное ведение оперативной работы», — заключил Швыткин.