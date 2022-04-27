Десять лет назад, 27 апреля 2012 года, в Днепропетровске прогремели четыре взрыва, которые позднее признали серией терактов. В них обвиняли и президента Виктора Януковича, и сторонников его главной оппонентки Юлии Тимошенко, и сумасшедших одиночек. В действительности, уверены политологи, эти события стали предвестниками будущих кровавых перемен — майдана 2014 года.

27.04.2012

Днем 27 апреля 2012 года в Днепропетровске (ныне Днепр) произошло четыре взрыва, в результате которых пострадали 27 человек, в числе которых было девять детей. Самодельные бомбы заложили в бетонные урны на остановках трамвая на проспекте Карла Маркса, на «Аллее Влюбленных» у кинотеатра «Родина» и на входе в парк Глобы.

В первом взрыве в 11:40 пострадали 13 человек, во втором — 11 человек, в том числе девять детей, в третьем — три человека. О жертвах четвертого взрыва не сообщалось. Самодельные бомбы были небольшой мощности — от 150 до 300 граммов в тротиловом эквиваленте, а внутри них не было поражающих элементов — основные травмы люди получили из-за осколков бетонных урн, в которых и были взрывные устройства.

Источник фото: РИА «Новости»

СБУ признала эти взрывы серией терактов, подготовленных одними и теми же злоумышленниками, а позднее связали их с еще рядом террористических актов — взрывов в Харькове в октябре 2011-го, в Запорожье в октябре 2011-го, в Днепропетровске в ноябре 2011-го и угрозы теракта в Донецке в том же году. Об этом сообщало РИА «Новости».

Сначала злоумышленники никак не заявляли о себе и не выдвигали никаких требований, однако позднее выяснилось, что они якобы затребовали 4,5 миллиона долларов, в противном случае они угрожали повторными взрывами в Днепропетровске. Деньги они якобы попросили положить на карты, которые должны были сбросить с поезда в лесополосе.

Уже 31 мая украинские силовики вычислили и поймали предполагаемых преступников. Под подозрением оказался преподаватель Днепропетровского национального университета Виктор Сукачев, его бывший одногруппник Лев Просвирнин, а также сосед по лестничной клетке Виталий Федоряк и программист Дмитрий Рева. Все они впоследствии признали свою вину в организации терактов, правда, знакомые Сукачева не верили в то, что он мог быть причастен к преступлению.

Накануне Майдана

Как рассказал «360» крымский политолог Владимир Джаралла, в 2012 году обстановка на Украине была «предгрозовой». В то время в стране прошли выборы в Верховный совет и политическое противостояние различных сил обострилось — действующий на тот момент президент Янукович уже начинал готовиться к следующим выборам 2015 года, а политические противники старались подорвать его положение в обществе.

Противостояли Януковичу, политику Восточной Украины, правые националисты во главе с Юлией Тимошенко, которая находилась в тюрьме и готовилась к голодовке до терактов в Днепропетровске. Заключение Тимошенко, по словам политолога, вызывало сильное возмущение у правых, а также давление со стороны Запада.

Против Януковича, по словам Джаралла, велась настоящая информационная война его оппонентами. Олигархи поддерживали ее, так как приближенные Януковича богатели и становились полноправными игроками среди олигархов, которые фактически управляли Украиной.

Источник фото: РИА «Новости»

«В тоже время внутри самого общества набирало силу глухое недовольство, которое не имело конкретного объекта. Благодаря деятельности информационных групп, популярность Януковича была не самой высокой, но альтернативы ему не было. Общество все больше накалялось», — объяснил Джаралла.

При этом политические силы, выступавшие на стороне Западной Украины, по мнению Джаралла, готовили государственный переворот, потому что не были уверены в своей победе в случае легитимных демократических выборов.

Уже с 2011 года прошла информация, что готовятся серьезные акции, и дело пахнет новым майданом. В это мало верилось, тем не менее в Польшу и Прибалтику выезжали на обучение журналисты, инструктора. Среди всей этой публики было много двойных агентов. Власти были уверены, что контролируют ситуацию, но это оказалось не так Владимир Джаралла.

Версии случившегося

По официальной версии СБУ, теракты были направлены на срыв Чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти в 2012 году на Украине. Однако другие версии пользовались большей популярностью среди население и политологов.

По одной из версий, реальным заказчиком терактов в Днепропетровске 27 апреля 2012 года могла быть действующая украинская власть в лице президента Януковича. Такое предположение высказывал политолог Вадим Карасев «Известиям».

По его мнению, таким образом власти хотели отвлечь население от ареста Юлии Тимошенко и максимально ограничить возможность массовых протестов — после терактов в крупных городах Украины на время ввели запрет на массовые собрания.



Виктор Янукович (в середине) Источник фото: Wikimedia / Анастасии ФедоренкоВиктор Янукович (в середине)

Политолог Никита Донцов объяснил «360», что такая версия выглядела достаточно правдоподобной, поскольку арест политического лидера от Западной Украины Юлии Тимошенко мог привести к серьезным массовым волнениям.

«Такая версия, конечно, может быть реалистичной, учитывая то, что в политическом руководстве страны действительно был очень высокий уровень коррупции — все чиновники и силовики были повязаны коррупционными схемами, они могли пойти на любой поступок и любой шаг», — уверен Донцов.

Также было популярно предположение, что теракты могли организовать сторонники Юлии Тимошенко, чтобы подорвать авторитет действующей власти.



Юлия Тимошенко Источник фото: flickr.com / European People’s Party Юлия Тимошенко

Такая теория, по мнению Донцова, тоже жизнеспособна, поскольку Днепропетровск был одним из крупнейших центров электоральной поддержки Януковича. После серии взрывов рейтинг президента упал.

«Днепропетровск был одним из городов, который больше всего поддерживал Виктора Януковича. И если президент допускает, что в крупных городах, которые его поддерживают, происходят такие теракты, его рейтинг Януковича падает, потому что получается, что он не может обеспечить безопасность в стране. В таких случаях всегда электоральные настроения резко меняются, становятся более критичными к власти», — подчеркнул Донцов.

Обе версии, по мнению политолога, имеют право на существование, так как расследование в итоге не было проведено должным образом — реальные заказчики терактов так и не были найдены и наказаны. Также Донцов подчеркнул, что украинские власти всегда зависели от олигархов, которые могли влиять в том числе и на силовые структуры.

Тогда же, в начале 2010-х, президент Янукович начал активно работать над сближением с Россией, в частности он собирался войти в Таможенный союз ЕАЭС, что не могло устраивать западных спонсоров Украины.

«Фактически Украина в ближайшие полгода-год вошла бы в экономический ареол России. Было много олигархов, специалистов из спецслужб Украины, которые были к этому не готовы. Западных спонсоров это тоже не устраивало. Они могли принять такое решение, чтобы изменить ход игры», — уверен Донцов.

Выражение общественного напряжения

Однако Владимир Джаралла убежден, что ни власть в лице Януковича, ни сторонники Тимошенко не имели отношения к терактам, так как в результате никто их них не извлек выгоды из произошедшего — взрывы наоборот «всем смешали карты».

Теперь мы понимаем, что это было отражением того глубокого внутреннего напряжения, раскола, когда агрессия просто искала выхода, в том числе вот в таких неконтролируемых формах. То есть эти люди были самостоятельны в своих действиях, и они решили выразить себя таким образом Владимир Джаралла.

По мнению политолога, олигархические политические игры, которые разрывали Украину при поддержке Запада, стали основной причиной терактов в Днепропетровске. Они же сделали возможным и майдан 2014 года.

«Тогда [в 2014 году] все просто рухнуло и исчезло. Они своими руками разрушали страну и готовили свою будущую катастрофу», — заключил Джаралла.