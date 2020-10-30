Волна нападений радикальных исламистов прошла во Франции. Самое громкое случилось в середине октября, а 29 числа произошли сразу три атаки — одна из них в храме. Все их объединяет то, что нападавшие выкрикивали исламистские лозунги. Эта проблема не нова в стране, она лишь обострилась с новой силой. Одна из причин — жизнь на одной территории очень разных культур, которые не готовы принять ценности друг друга.

За один день исламисты трижды нанесли удары по Франции. В Ницце мужчина зарезал троих человек и ранил нескольких прихожан церкви Нотр-Дам. Некоторые СМИ сообщали, что одна из жертв была обезглавлена. Нападавшего задержали.

Спустя всего несколько часов после случившегося произошло еще два нападения. В Авиньоне мужчина с ножом пытался напасть на правоохранителей. При задержании он был застрелен. Еще одна атака произошла недалеко от французского консульства в городе Джидда в Саудовской Аравии. Местный житель ранил сотрудника охраны. Подозреваемого задержали. Французские власти объявили максимальный уровень террористической угрозы на всей территории страны.

Новый всплеск преступлений на религиозной почве случился после истории с убийством учителя в пригороде Парижа. Эммануэль Макрон выступил с эмоциональной речью на траурной церемонии прощания с погибшим. Его слова о том, что в стране и дальше будут публиковать свойственные французской культуре карикатуры вызвали очень негативную реакцию мусульманского мира, который посчитал, что это глумление над их религиозными чувствами, констатировал политолог, ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с «360».

Я думаю, что нынешний теракт — последствие нагнетания напряженности и недовольства радикализированных французских мусульман позицией Макрона и официальных властей на то, что произошло. В том числе на отстаивание публикаций, которые оскорбляют чувства мусульман Сергей Федоров Ведущий научный сотрудник института Европы

Все это, по его мнению, происходит в контексте того, что Макрон еще 2 октября сказал, что нужно противодействовать исламскому сепаратизму. Президент имел в виду, что во французском обществе уже образуются целые анклавы или гетто, где законы республики не соблюдаются, где живут по законам шариата французские мусульмане. Вопросы безопасности и исламского радикализма сплелись в один клубок, что привело к взрывоопасной ситуации, отметил собеседник «360».

«Скорее всего, это не фанатики-одиночки. Французские СМИ говорят, что эти теракты можно проследить как следствие заказа Аль-Каиды*, призыва совершать теракты во Франции, протестуя против того, что страна стремится обуздать политический ислам и его радикальные формы», — сказал Федоров.

Сейчас во Франции 60% населения считает, что власти не принимают достаточно жестких мер по обузданию исламского радикализма, что нужны конкретные шаги, чтобы как-то гражданам обеспечить безопасность, объяснил политолог.

«Такие жестокие и варварские убийства оправдать ничем нельзя. Какими бы не были оскорбительными карикатуры, никакому нормальному человеку не придет в голову отрезать за это голову людям. Здесь, конечно, градус истерии и какого-то беспредела побил все рекорды», — заявил Федоров.

Говоря о том, стоит ли ждать новых атак во Франции, Федоров отметил, что здесь исключать ничего, к сожалению, нельзя.

Франция расколота, заметил собеседник «360». При этом, по его словам, французские власти твердят, что у них есть республиканские ценности и они не позволят их никому разрушать, что политическому исламу не место в стране.

«Может быть, речь Макрона была не совсем правильно истолкована заграницей, особенно в мусульманских странах, где пошли демонстрации, <…> поэтому все время подчеркивается, что мы не боремся против ислама, мы боремся против экстремизма, радикального исламизма», — объяснил Федоров.

Главный вопрос в том, что многие французское мусульманское сообщество, самое крупное в Европе. По разным подсчетам оно может доходить до шести миллионов человек, а это чуть ли не 10% населения. Это существенная часть французского общества, которая не склонна разделять взгляды на толерантность и богохульства, которым занимается журнал Charlie Hebdo, уверен Федоров.

Нужно понимать, что общество французское изменилось, что мусульманская компонента существенна в этом обществе, у них другая ментальность немножечко, другие нравы, другие религиозные обычаи и прочее. Надо это учитывать. Зачем же навязывать какие-то вещи, пропагандировать их Сергей Федоров Ведущий научный сотрудник института Европы

Он также отметил, что Макрон вряд ли поменяет уже свою позицию, потому что французский политический класс весь встал на его защиту, в том числе в его перепалке с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако Федоров считает, что все равно будут меры по ужесточению борьбы с радикальным исламом.

«Французское общество расколото»

И до войны во Франции была сильна иммиграция, но это были в основном все христианские страны: Польша, Россия, Италия, Португалия. Они вполне нормально ассимилировались или же интегрировались, отметил Федоров. Сохранилась значительная православная община, но она вполне вписывается в общий культурный код Франции.

Когда приехали выходцы из мусульманских стран, ситуация сложилась иначе. Первая волна миграции пыталась как-то интегрироваться.

«Тогда, если ты уехал из страны, то потерял с ней связь, только письма были, а сейчас интернет и средства коммуникации совершенно другие. В этом плане даже большие перемены произошли», — отметил Федоров. Идеи радикального исламизма проникают не в тех, кто недавно переехал во Францию, а уже во французов, которые родились во втором, третьем поколении, считает политолог.

Дети мигрантов получают плохое образование и живут в не лучших районах. Французские политики пытались изменить эту ситуацию до Макрона. Они пытались благоустроить кварталы, где живут мигранты, провести позитивную дискриминацию. В университетах этой молодежи предоставляли льготы. Но это не давало результата, сказал собеседник «360».

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Сергей Федоров привел данные опроса — 74% французской мусульманской эмигрантской молодежи считает, что религиозный закон выше законов республики. Поэтому мы и видим, что коренные французы арабского происхождения освистывают «Марсельезу» на стадионах, заметил Федоров.

На мой взгляд, никак французские власти или политический класс не хотят признать, что вот эта идея сначала ассимиляции, а потом интеграции провалилась. Параллельное общество: кварталы, где образуются этнические гетто, где живут по законам шариата и плюют они на эти республиканские ценности. Где женщин выдают замуж, заставляют носить чадру или паранджу. Французские законы и равноправие женщин — им на это плевать. И с этим трудно что-либо сделать Сергей Федоров Ведущий научный сотрудник института Европы

Теперь Франция столкнулась с тем, что некоторые радикальные исламисты стали навязывать свои ценности на государственном уровне. И политики в стране не готовы это принять.

Это проблема, которая не решится за год, два или 10 лет, уверен Сергей Федоров. По его словам, это очень крупная проблема западного общества, с которой придется жить дальше и искать какие-то ключи к мирному существованию различных этнических групп в той же Франции или других странах.

«Другого пути нет. К сожалению, из французских арабов или мигрантов Северной Африки ты не сделаешь настоящих французов с менталитетом француза. В этом проблема, а власти не хотят это видеть, поэтому придумывают какие-то меры, которые могут сделать всех французов одинаковыми с различным цветом кожи или волос», — заметил Федоров. Пока это не работает.

Такие вещи, как карикатуры, еще больше подливают масла в огонь. Людей с девиантной психикой или склонных к терроризму подстегивают на преступления, уверен политолог. Сейчас Франции надо признать ошибки и искать новые пути, чтобы объединить всех проживающих в стране людей.

«Я имею в виду, что французское общество расколото. Существует немалая часть французских граждан, которые исповедуют ислам, у которых несколько другая ментальность и не учитывать этого нельзя. Нельзя всех под одну гребенку стричь и стараться, чтобы мусульмане полюбили карикатуры на Мухаммеда. Это невозможно, зачем тогда подливать масла в огонь», — считает политолог.

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещена в России.